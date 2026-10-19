Accidente aéreo en San José: una avioneta con tres pasajeros se estrelló en una calle concurrida y todos sobrevivieron

Las imágenes del accidente circularon en redes tras ser registradas por automovilistas que transitaban la zona (@Nadia Ballesteros)

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El sábado por la tarde, en plena hora de tránsito, un monomotor de hélice Cessna 177A Cardinal, fabricado en 1968, perdió potencia en su motor y se precipitó sobre la intersección de Capitol Expressway y Excalibur Drive, una de las arterias más concurridas de San José, California.

La aeronave quedó clavada en el asfalto, en medio de la calzada, sin impactar contra ningún automóvil ni peatón.

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El Departamento de Bomberos de San José confirmó que a bordo viajaban dos adultos y un menor. Los tres fueron trasladados a un hospital cercano con heridas leves.

Los equipos de emergencia no dudaron en calificar el desenlace como una “historia de supervivencia milagrosa”, tal como recogió NBC Bay Area.

El accidente ocurrió durante la hora pico del sábado en una de las intersecciones con mayor flujo vehicular del este de la ciudad (KGO)

Quién operaba la aeronave y qué se sabe del piloto

Registros de la Administración Federal de Aviación (FAA) permitieron identificar el aparato. Está registrado a nombre de Flying Twenty Inc., un club de vuelo sin fines de lucro vinculado a la Universidad Estatal de San José (San Jose State University), que ofrece sus servicios a estudiantes, egresados y profesores de esa casa de estudios, de acuerdo con ABC7.

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La organización opera desde el aeropuerto Reid-Hillview, ubicado en la misma ciudad. Un integrante del club contactado por teléfono por NBC Bay Area se negó a hacer comentarios sobre la organización, el piloto o lo ocurrido.

Un portavoz de la FAA precisó que el piloto había comunicado fallas en el motor antes de la caída, según detalló el East Bay Times. La investigación formal sobre las causas del siniestro apenas comienza.

La Cessna 177A Cardinal fue diseñada en los años 60 como una aeronave de turismo liviana, pensada para pilotos con poca experiencia (@SJFD)

Un historial de incidentes en la misma zona

El episodio del sábado no fue un hecho aislado. Apenas un día antes, el viernes por la noche, otra avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Reid-Hillview debido a una falla en el tren de aterrizaje, indicó el Departamento de Bomberos. En ese caso, los dos ocupantes resultaron ilesos.

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El East Bay Times fue el medio que conectó ambos sucesos en su cobertura. El historial de accidentes fuera de pista vinculados a instalaciones del este de San José no es reciente. Registros de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y coberturas periodísticas previas dan cuenta de episodios similares a lo largo de las últimas décadas.

En febrero de 2002, un Piper PA-24-250 perdió potencia por agotamiento de combustible mientras se aproximaba al aeropuerto Reid-Hillview y aterrizó de emergencia en una calle a unos tres kilómetros (dos millas), donde colisionó con un automóvil. La NTSB atribuyó el incidente a una planificación de vuelo deficiente.

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En noviembre de 2017, una Cessna 172P sufrió una pérdida parcial de potencia tras despegar del mismo aeropuerto y cayó sobre un garaje en Evelyn Avenue, a unos 270 metros de la propiedad, según CBS.

El piloto sufrió heridas menores y dos pasajeros resultaron con lesiones graves, aunque ningún residente de la vivienda resultó herido.

En 2017, otra Cessna terminó incrustada en una vivienda residencial sobre Evelyn Avenue, a menos de 300 metros del aeropuerto Reid-Hillview (KGO)

Las consecuencias en el tránsito y la investigación en curso

La caída de la Cessna también generó complicaciones en la zona. El choque causó un derrame menor de combustible que los bomberos lograron absorber con rapidez.

El embotellamiento obligó a las autoridades a cerrar de forma temporal la salida de Alum Rock Avenue desde la autopista 680, una arteria clave en el este de la ciudad. NBC Bay Area detalló que la congestión se extendió durante varias horas en los alrededores.

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El operativo de limpieza y remoción de los restos del monomotor requirió la intervención de maquinaria pesada y escolta policial (@SJFD)

Los restos del avión fueron retirados aproximadamente tres horas después del impacto, transportados sobre un camión de plataforma con escolta policial, tal como consignó NBC Bay Area. El tránsito en la intersección se normalizó por la noche.

El Departamento de Policía de San José señaló en un comunicado recogido por KTVU que, de forma preliminar, no se detectaron indicios de consumo de alcohol ni drogas como factores del accidente.