Estados Unidos

El Niño cambiará el invierno en Estados Unidos: menos nieve en Nueva York, Chicago y Boston y más riesgo de inundaciones en California

La NOAA prevé temperaturas superiores a la media, precipitaciones abundantes en el oeste y una reducción de las nevadas en varias zonas urbanas del norte

El fortalecimiento de El Niño alterará la trayectoria de las tormentas sobre el Pacífico y desplazará mayor humedad hacia Estados Unidos (REUTERS/Mike Blake)
El fortalecimiento de El Niño alterará la trayectoria de las tormentas sobre el Pacífico y desplazará mayor humedad hacia Estados Unidos (REUTERS/Mike Blake)
Guardar

El próximo invierno boreal estará marcado por un contraste en Estados Unidos: menos nieve en Nueva York, Chicago y Boston, pero una mayor probabilidad de lluvias intensas e inundaciones en California.

La causa es el fortalecimiento de El Niño, que inclina las previsiones hacia una temporada más cálida y húmeda entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.

PUBLICIDAD

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) prevé que el fenómeno altere la trayectoria habitual de las tormentas sobre el Pacífico y desplace más humedad hacia el sur y el este del país.

Esa combinación puede aliviar áreas afectadas por la sequía, aunque también aumenta el peligro de crecidas repentinas y deslizamientos en zonas con suelos secos.

La perspectiva invernal de la NOAA prevé temperaturas superiores a los valores habituales en 41 estados continentales (REUTERS/David Swanson)
La perspectiva invernal de la NOAA prevé temperaturas superiores a los valores habituales en 41 estados continentales (REUTERS/David Swanson)

El norte tendría temperaturas más altas, pero no más acumulación de nieve

El panorama estacional favorece temperaturas superiores a los valores habituales en parte o la totalidad de 41 estados continentales.

Ninguna zona del territorio continental figura con mayores probabilidades de una temporada más fría que el promedio, de acuerdo con la perspectiva invernal de la NOAA.

PUBLICIDAD

En Florida, Luisiana y sectores del sur de Georgia, Alabama y Misisipi, la previsión se acerca a valores normales. En cambio, Texas, Nuevo México, Arizona, Utah, el sur de California, Nevada, Wyoming, el oeste de Oklahoma, Kansas y Nebraska tienen probabilidades similares de registrar temperaturas por encima, por debajo o cerca de la media estacional.

La NOAA no elabora pronósticos estacionales de acumulación de nieve, porque ese dato depende de condiciones atmosféricas que suelen ser predecibles con pocos días de anticipación.

Aun así, sus meteorólogos anticipan nevadas inferiores a lo normal en el noreste, los Grandes Lagos, el Medio Oeste superior y las Montañas Rocosas del norte.

La Comisión Costera de California alerta ante la elevación temporal del nivel del mar y el aumento de la erosión en las playas (REUTERS/Mike Blake)
La Comisión Costera de California alerta ante la elevación temporal del nivel del mar y el aumento de la erosión en las playas (REUTERS/Mike Blake)

Las previsiones de AccuWeather apuntan en la misma dirección: Chicago, Boston, Nueva York y Filadelfia podrían recibir cerca de la mitad —o menos— de su nieve invernal habitual.

Salt Lake City sería la excepción entre las grandes áreas metropolitanas, con una acumulación por encima del promedio.

El patrón deja abierta la posibilidad de episodios de nieve, pero reduce las expectativas de una temporada sostenida de grandes acumulaciones en las ciudades del norte.

Las Montañas Rocosas del sur y el sureste tendrían mejores opciones de nieve

El desplazamiento hacia el sur de la corriente en chorro favorece un escenario distinto en las Montañas Rocosas del sur y en partes del sureste y del suroeste.

Allí, una mayor disponibilidad de humedad y temperaturas que aún pueden mantenerse bajo cero durante los temporales elevan la posibilidad de nevadas superiores a la media.

Vista panorámica del horizonte de Nueva York con múltiples rascacielos, incluyendo el Empire State Building, junto al río Hudson bajo un cielo nublado
Ciudades como Chicago, Boston, Nueva York y Filadelfia recibirán cerca de la mitad de su acumulación habitual de nieve (Reuters)

El efecto de El Niño se superpone a una tendencia de fondo: el cambio climático causado por las actividades humanas elevó las temperaturas invernales en buena parte de Estados Unidos en las últimas décadas.

Con temperaturas medias más altas, una parte de la precipitación que antes caía como nieve puede llegar en forma de lluvia, sobre todo en áreas cercanas a la costa y a menor altitud.

California enfrentará una temporada más lluviosa y mayor exposición a inundaciones costeras

Para California, el principal riesgo no está asociado a la nieve, sino al exceso de agua. La perspectiva federal sitúa al estado dentro de la franja con más probabilidades de registrar precipitaciones superiores a lo normal.

En un episodio intenso de El Niño, las tormentas y los ríos atmosféricos pueden concentrar lluvias abundantes en pocos días, con impactos sobre caminos, laderas y cursos de agua.

Las precipitaciones asociadas a ríos atmosféricos elevarán el peligro de inundaciones y deslizamientos en California (REUTERS/David Swanson)
Las precipitaciones asociadas a ríos atmosféricos elevarán el peligro de inundaciones y deslizamientos en California (REUTERS/David Swanson)

La Comisión Costera de California advierte que el fenómeno puede elevar temporalmente el nivel del mar frente al estado, intensificar el oleaje y agravar las inundaciones costeras y la erosión de las playas. El riesgo aumenta durante las mareas altas y cuando una tormenta coincide con olas de gran altura.

La proyección nacional de inundaciones por marea alta de la NOAA anticipa que la costa del Pacífico será una de las regiones con mayor exposición durante la temporada fría.

En California, la coincidencia entre un mar más elevado, lluvias intensas y suelos secos puede favorecer inundaciones extensas, aludes de barro y daños en comunidades costeras.

El Niño es la fase cálida del patrón climático conocido como Oscilación del Sur de El Niño. Su intensidad suele alcanzar el máximo durante el invierno del hemisferio norte, cuando sus efectos sobre las corrientes atmosféricas resultan más notorios.

La NOAA mantendrá actualizadas sus proyecciones mensuales durante la temporada, mientras los pronósticos de corto plazo determinarán cuándo y dónde se concentrarán la nieve, las lluvias y el riesgo de inundación.

Temas Relacionados

El NiñoCaliforniaInundacionesEstados UnidosNueva YorkBostonChicagoEstados Unidos NoticiasInvierno

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bomberos lograron controlar el incendio en el sur de California y miles de personas regresan a sus hogares

El fuego, impulsado por los vientos de Santa Ana, arrasó más de 230 hectáreas entre San Clemente y San Juan Capistrano antes de que se levantaran las órdenes de desalojo

Bomberos lograron controlar el incendio en el sur de California y miles de personas regresan a sus hogares

Una calabaza de más de 1.400 kilos rompió un récord Guinness que había sido establecido apenas una semana antes

El estadounidense Ron Wallace consiguió una marca histórica con un ejemplar cultivado en Rhode Island. El resultado superó al de un productor británico y estableció un nuevo límite en una competencia que reúne a especialistas de distintos países

Una calabaza de más de 1.400 kilos rompió un récord Guinness que había sido establecido apenas una semana antes

Sigue la búsqueda de once personas tras el naufragio de una embarcación frente a la costa de Baja California

La Guardia Costera de EE. UU. logró rescatar a 16 ciudadanos mexicanos del agua tras una llamada de auxilio a la madrugada del viernes, pero busca a los otros navegantes con apoyo de la Armada de ambos países

Sigue la búsqueda de once personas tras el naufragio de una embarcación frente a la costa de Baja California

Una niña de 7 años y una maestra siguen hospitalizadas luego del tiroteo en una escuela primaria de Oregón

Las dos sobrevivientes del ataque en la ciudad de Bend, donde murieron tres menores y una docente, se recuperan en centros médicos en medio del duelo colectivo que sacude a la comunidad

Una niña de 7 años y una maestra siguen hospitalizadas luego del tiroteo en una escuela primaria de Oregón

Casi 60 represas de California en mal estado: podrían poner en riesgo a 1,5 millones de personas antes de un invierno con El Niño

Una auditoría estatal reveló que las estructuras más peligrosas se concentran cerca de las zonas costeras más pobladas y que el departamento responsable nunca ejerció su autoridad para sancionar a los propietarios

Casi 60 represas de California en mal estado: podrían poner en riesgo a 1,5 millones de personas antes de un invierno con El Niño

TECNO

100 frases que no deberías mandar por WhatsApp en el Día de la Madre

100 frases que no deberías mandar por WhatsApp en el Día de la Madre

Creadoras de OnlyFans acusan a Meta de permitirle a su IA Muse lo que les prohíbe a ellas en Instagram

Cómo reportar en Instagram una cuenta que se hace pasar por ti

El rasgo que comparten las personas que usan el celular con la pantalla rota, según la psicología

Cómo restablecer la configuración de fábrica de un celular Android para venderlo: paso a paso

ENTRETENIMIENTO

Mikey Madison y Jeremy Allen White analizaron el poder de las plataformas y los algoritmos tras protagonizar “The Social Reckoning”

Mikey Madison y Jeremy Allen White analizaron el poder de las plataformas y los algoritmos tras protagonizar “The Social Reckoning”

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

Jenny McCarthy recordó el incómodo momento que vivió en la boda de Tom Cruise y Katie Holmes: “Nunca había estado tan asustada”

La protesta de Paul McCartney por su altura en una película: “No me hagas más bajo que John”

A seis semanas de haber dado a luz, Barbara Palvin volverá al desfile de Victoria’s Secret

MUNDO

Macron prometió hacer rendir cuentas a quienes “intentaron derrocar la República” durante las violentas protestas en Francia

Macron prometió hacer rendir cuentas a quienes “intentaron derrocar la República” durante las violentas protestas en Francia

El aumento del riesgo de extinción rara vez impulsa a los zoológicos a ampliar sus poblaciones

Mark Carney confirmó la muerte de cuatro soldados canadienses tras un incendio en la base militar de Wainwright

Segundo día de violentas protestas en Italia: manifestantes provocaron disturbios y saqueos en Milán

Ola de protestas en Europa: casi 200 personas fueron detenidas en Bélgica tras los enfrentamientos con la policía