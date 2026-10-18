El Niño cambiará el invierno en Estados Unidos: menos nieve en Nueva York, Chicago y Boston y más riesgo de inundaciones en California

El fortalecimiento de El Niño alterará la trayectoria de las tormentas sobre el Pacífico y desplazará mayor humedad hacia Estados Unidos (REUTERS/Mike Blake)

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El próximo invierno boreal estará marcado por un contraste en Estados Unidos: menos nieve en Nueva York, Chicago y Boston, pero una mayor probabilidad de lluvias intensas e inundaciones en California.

La causa es el fortalecimiento de El Niño, que inclina las previsiones hacia una temporada más cálida y húmeda entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.

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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) prevé que el fenómeno altere la trayectoria habitual de las tormentas sobre el Pacífico y desplace más humedad hacia el sur y el este del país.

Esa combinación puede aliviar áreas afectadas por la sequía, aunque también aumenta el peligro de crecidas repentinas y deslizamientos en zonas con suelos secos.

La perspectiva invernal de la NOAA prevé temperaturas superiores a los valores habituales en 41 estados continentales (REUTERS/David Swanson)

El norte tendría temperaturas más altas, pero no más acumulación de nieve

El panorama estacional favorece temperaturas superiores a los valores habituales en parte o la totalidad de 41 estados continentales.

Ninguna zona del territorio continental figura con mayores probabilidades de una temporada más fría que el promedio, de acuerdo con la perspectiva invernal de la NOAA.

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En Florida, Luisiana y sectores del sur de Georgia, Alabama y Misisipi, la previsión se acerca a valores normales. En cambio, Texas, Nuevo México, Arizona, Utah, el sur de California, Nevada, Wyoming, el oeste de Oklahoma, Kansas y Nebraska tienen probabilidades similares de registrar temperaturas por encima, por debajo o cerca de la media estacional.

La NOAA no elabora pronósticos estacionales de acumulación de nieve, porque ese dato depende de condiciones atmosféricas que suelen ser predecibles con pocos días de anticipación.

Aun así, sus meteorólogos anticipan nevadas inferiores a lo normal en el noreste, los Grandes Lagos, el Medio Oeste superior y las Montañas Rocosas del norte.

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La Comisión Costera de California alerta ante la elevación temporal del nivel del mar y el aumento de la erosión en las playas (REUTERS/Mike Blake)

Las previsiones de AccuWeather apuntan en la misma dirección: Chicago, Boston, Nueva York y Filadelfia podrían recibir cerca de la mitad —o menos— de su nieve invernal habitual.

Salt Lake City sería la excepción entre las grandes áreas metropolitanas, con una acumulación por encima del promedio.

El patrón deja abierta la posibilidad de episodios de nieve, pero reduce las expectativas de una temporada sostenida de grandes acumulaciones en las ciudades del norte.

Las Montañas Rocosas del sur y el sureste tendrían mejores opciones de nieve

El desplazamiento hacia el sur de la corriente en chorro favorece un escenario distinto en las Montañas Rocosas del sur y en partes del sureste y del suroeste.

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Allí, una mayor disponibilidad de humedad y temperaturas que aún pueden mantenerse bajo cero durante los temporales elevan la posibilidad de nevadas superiores a la media.

Ciudades como Chicago, Boston, Nueva York y Filadelfia recibirán cerca de la mitad de su acumulación habitual de nieve (Reuters)

El efecto de El Niño se superpone a una tendencia de fondo: el cambio climático causado por las actividades humanas elevó las temperaturas invernales en buena parte de Estados Unidos en las últimas décadas.

Con temperaturas medias más altas, una parte de la precipitación que antes caía como nieve puede llegar en forma de lluvia, sobre todo en áreas cercanas a la costa y a menor altitud.

California enfrentará una temporada más lluviosa y mayor exposición a inundaciones costeras

Para California, el principal riesgo no está asociado a la nieve, sino al exceso de agua. La perspectiva federal sitúa al estado dentro de la franja con más probabilidades de registrar precipitaciones superiores a lo normal.

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En un episodio intenso de El Niño, las tormentas y los ríos atmosféricos pueden concentrar lluvias abundantes en pocos días, con impactos sobre caminos, laderas y cursos de agua.

Las precipitaciones asociadas a ríos atmosféricos elevarán el peligro de inundaciones y deslizamientos en California (REUTERS/David Swanson)

La Comisión Costera de California advierte que el fenómeno puede elevar temporalmente el nivel del mar frente al estado, intensificar el oleaje y agravar las inundaciones costeras y la erosión de las playas. El riesgo aumenta durante las mareas altas y cuando una tormenta coincide con olas de gran altura.

La proyección nacional de inundaciones por marea alta de la NOAA anticipa que la costa del Pacífico será una de las regiones con mayor exposición durante la temporada fría.

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En California, la coincidencia entre un mar más elevado, lluvias intensas y suelos secos puede favorecer inundaciones extensas, aludes de barro y daños en comunidades costeras.

El Niño es la fase cálida del patrón climático conocido como Oscilación del Sur de El Niño. Su intensidad suele alcanzar el máximo durante el invierno del hemisferio norte, cuando sus efectos sobre las corrientes atmosféricas resultan más notorios.

La NOAA mantendrá actualizadas sus proyecciones mensuales durante la temporada, mientras los pronósticos de corto plazo determinarán cuándo y dónde se concentrarán la nieve, las lluvias y el riesgo de inundación.