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Cabello turquesa, piercings y uñas góticas: Kim Kardashian se disfrazó de su hija North West para Halloween

La empresaria recreó la estética de la adolescente de 13 años con una caracterización que sorprendió a sus seguidores en redes sociales

Kim Kardashian compartió un video en redes sociales mostrando su caracterización insprada en su hija mayor, North West, para Halloween.

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Kim Kardashian se transformó en su hija mayor, North West, de 13 años, para celebrar Halloween 2026. La empresaria y figura de telerrealidad compartió el resultado a través de sus redes sociales este martes: un look que incluyó cabello turquesa hasta la cintura, perforaciones faciales y una dentadura postiza negra tipo grillz.

La socialité le puso bastante atención a los detalles del estilo de North. Como prenda de verstir principal, Kim eligió una remera negra oversize con mangas a rayas blancas y negras estampada con la leyenda “N0rth4evr”, título del EP que su hija lanzó en mayo de este año.

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Completó el atuendo con una cadena de plata que tenía un dije de calavera y huesos cruzados, pulseras metálicas con pinchos y uñas extralargas en punta con un diseño gótico en blanco y negro, muy similar a la manicura habitual de la adolescente.

Kim Kardashian se caracterizó como su hija North West
Kim Kardashian convirtió el estilo de North West en su disfraz para Halloween (Instagram)

Kardashian presentó todo el look en un post de Instagram, en el que imitó las poses características de su hija. Las fotos fueron musicalizadas con temas de North West y con “Moonlight”, de XXXTENTACION.

“Halloween 2026”, escribió Kim K al pie de la publicación. Su hermana Kourtney Kardashian comentó “¡Gemelas!!!!!!”, mientras que su madre, Kris Jenner, sumó: “¡Esto es tan divertido!!!!!”. En tanto, su otra hermana, Khloé Kardashian, también destacó el parecido con un comentario similar.

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Los usuarios de internet felicitaron a Kim por la precisión con el look. “Chica, pensé que era North”, escribió uno de ellos, mientras que otro agregó: “¡Esperen, se ven como gemelas!”. “El apoyo de los padres es lo mejor que existe”, señaló un comentario citado por Billboard.

Kim Kardashian se caracterizó como su hija North West
Las uñas extralargas con diseño gótico fueron una de las piezas clave del look. (Instagram)

North había enfrentado críticas por su estética

Meses atrás, gran parte de internautas había rechazado las modificaciones excéntricas de North West. Algunos incluso la describieron como “demoníaca”.

En una transmisión reciente en TikTok Live, North West salió al cruce de esas críticas. “No, no soy demoníaca, chicos. Dejen de decir que soy demoníaca. No, no lo soy”, afirmó, y agregó: “Solo porque me gusta vestirme así, no juzguen un libro por su portada”.

Durante esa misma transmisión, madre e hija revelaron además que las perforaciones de North no son reales. Un dato que sorprendió a buena parte de sus seguidores, que no habían notado el detalle. “Las cambio tanto que ustedes creen que es real”, bromeó la joven. North expresó en el pasado su deseo de hacerse perforaciones genuinas, pero Kardashian se negó a autorizarlo.

Primer plano de una persona con pelo azul brillante, grandes gafas de sol oscuras, grillz plateados y un collar con colgante de calavera enjoyado
La joven expresó su deseo de hacerse perforaciones permanentes, algo que su madre rechazó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Alex Cooper en el podcast “Call Her Daddy”, Kardashian había descrito antes cómo es de lidiar con las críticas hacia el estilo de su hija. “Es realmente difícil y es realmente interesante porque todos los chicos usan las mismas cosas, pero cuando mi hija intenta usarlo yo digo, ‘está bien, nunca más usaremos eso’”, explicó. “Lamentablemente, cometimos ese error frente a todo el mundo”, añadió.

Kardashian, quien comparte a North, Saint, Chicago y Psalm con su expareja Ye, ya había protagonizado disfraces conjuntos con su hija mayor en años anteriores, entre ellos una caracterización de Cher y Dionne de la película Clueless en 2023 y de la princesa Jasmine en 2016.

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