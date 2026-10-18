Estados Unidos

Una calabaza de más de 1.400 kilos rompió un récord Guinness que había sido establecido apenas una semana antes

El estadounidense Ron Wallace consiguió una marca histórica con un ejemplar cultivado en Rhode Island. El resultado superó al de un productor británico y estableció un nuevo límite en una competencia que reúne a especialistas de distintos países

La nueva calabaza más pesada del mundo, con un peso de 1431,5 kg, cultivada por Ron Wallace, de Rhode Island (Crédito: Guiness World Records)
La nueva calabaza más pesada del mundo, con un peso de 1431,5 kg, cultivada por Ron Wallace, de Rhode Island (Crédito: Guiness World Records)
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Una calabaza de 1.431,5 kilogramos cultivada por el estadounidense Ron Wallace, de 60 años, consiguió un nuevo récord Guinness el 10 de octubre de 2026. El ejemplar se convirtió en el más pesado registrado hasta la fecha y superó una marca mundial establecida apenas siete días antes en Reino Unido.

El resultado fue confirmado por Guinness World Records el 14 de octubre, después de que la pieza fuera examinada y pesada durante una competencia celebrada en Warren, Rhode Island. Se trata de la primera calabaza que supera oficialmente las 3.000 libras, equivalentes a aproximadamente 1.361 kilogramos.

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El logro también significó el regreso de Wallace a una categoría que ya había liderado en otras dos oportunidades. El productor, dedicado a la comercialización de artículos de jardinería, lleva más de tres décadas cultivando ejemplares gigantes y atribuyó parte de su éxito a la incorporación de nuevas técnicas de producción.

Un récord mundial que duró apenas una semana

El 3 de octubre, el británico Ian Paton había conseguido una marca histórica con una calabaza de 1.295,8 kilogramos, bautizada Bagheera. La pieza fue presentada en una competencia de Berkshire y había superado el registro que el propio cultivador alcanzó junto con su hermano gemelo Stuart en 2025.

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Ian Paton (Reino Unido) con su calabaza de 1295,8 kg, llamada "Bagheera" (Crédito: Guiness World Records)
Ian Paton (Reino Unido) con su calabaza de 1295,8 kg, llamada "Bagheera" (Crédito: Guiness World Records)

Sin embargo, apenas siete días después, Wallace presentó un ejemplar que pesó 135,7 kilogramos más. La diferencia permitió establecer un nuevo máximo en una categoría donde, según Guinness, los récords pueden mantenerse durante varios años.

La última ocasión comparable ocurrió en octubre de 1999, cuando la marca cambió dos veces durante una misma jornada. En contraste, el belga Mathias Willemijns conservó el título durante casi cinco años, entre 2016 y 2021, gracias a una calabaza de 1.190,49 kilogramos.

El pesaje de Wallace tuvo lugar durante el Southern New England Giant Pumpkin Weigh Off, organizado en Frerichs Farm. Antes de colocar el ejemplar sobre la balanza, los jueces de la Great Pumpkin Commonwealth verificaron que cumpliera los requisitos establecidos para participar.

La calabaza gigante de Ron Wallace fue inspeccionada por los jueces antes del pesaje oficial que confirmó su récord mundial (Crédito: Guiness World Records)
La calabaza gigante de Ron Wallace fue inspeccionada por los jueces antes del pesaje oficial que confirmó su récord mundial (Crédito: Guiness World Records)

El resultado fue suficiente para asegurar su reconocimiento internacional y convertirlo en el primer cultivador en superar oficialmente las 3.000 libras con una calabaza.

Los cambios en el cultivo que permitieron alcanzar un peso histórico

Wallace explicó a Guinness World Records que 2026 fue su primera temporada utilizando un invernadero. Según relató, las condiciones meteorológicas resultaron favorables durante buena parte del proceso, aunque el trabajo acumulado terminó por agotarlo.

El estadounidense también destacó la importancia de adoptar un enfoque más científico. Después de algunas temporadas con resultados inferiores a sus expectativas, modificó sus métodos y continuó trabajando para aumentar el tamaño de los ejemplares.

En declaraciones recogidas por Associated Press, señaló que el cultivo de calabazas gigantes depende también de la colaboración entre productores, quienes intercambian conocimientos, semillas y técnicas.

El agricultor obtuvo 3.500 dólares por su participación en la competencia local. Aunque recibió propuestas para presentarse en certámenes con premios superiores, eligió permanecer cerca de su comunidad.

Ron Wallace recibió 3.500 dólares como premio y rechazó participar en competencias más lucrativas para permanecer cerca de su comunidad (Crédito: Guiness World Records)
Ron Wallace recibió 3.500 dólares como premio y rechazó participar en competencias más lucrativas para permanecer cerca de su comunidad (Crédito: Guiness World Records)

La trayectoria del estadounidense registra otros dos hitos. En 2006, consiguió una calabaza de 681,3 kilogramos, que superó por primera vez las 1.500 libras. En 2012, volvió a establecer una marca con un ejemplar de 911,27 kilogramos, el primero en alcanzar las 2.000 libras.

Su nuevo resultado representa el tercer récord mundial de su carrera y refleja los avances registrados en esta especialidad durante las últimas décadas.

El tamaño de la calabaza y los próximos desafíos

Aunque Wallace consiguió la marca de mayor peso, no obtuvo el récord de circunferencia. Su ejemplar alcanzó los 640 centímetros, por debajo de los 649,8 centímetros registrados por Ian y Stuart Paton en 2025.

La distinción demuestra que el peso y el perímetro se evalúan como categorías independientes dentro de Guinness World Records.

Respecto de su futuro, Wallace señaló que considera tomarse un descanso durante la próxima temporada para completar proyectos pendientes en su establecimiento.

Mientras tanto, el reconocimiento confirma un avance en una competencia internacional donde los productores continúan explorando nuevas técnicas para desarrollar ejemplares de dimensiones extraordinarias.

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