Facturas de luz de hasta USD 35.700 en Los Ángeles: por qué aumentaron y qué opciones tienen los clientes

El contralor municipal de Los Ángeles, Kenneth Mejía, inició una investigación sobre las facturas de electricidad tras la acumulación de reclamos ciudadanos (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

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Las quejas por las facturas de electricidad más altas en Los Ángeles llevaron al contralor municipal, Kenneth Mejía, a anunciar una investigación.

El reclamo se disparó tras un verano con temperaturas récord: el mayor uso de aire acondicionado elevó el consumo de muchos hogares hasta los tramos tarifarios más caros del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP, por sus siglas en inglés).

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El caso que concentró la atención fue el de Canter’s Deli, cuyo recibo del LADWP ascendió a USD 35.700, casi USD 11.000 más que cuatro meses antes.

Esa cifra corresponde a la cuenta conjunta de agua y energía del establecimiento, por lo que no equivale exclusivamente al cargo eléctrico.

Según Los Angeles Times, el aumento también refleja mayores tarifas y consumos de agua, además de cargos por alcantarillado y recolección de residuos.

El establecimiento Canter’s Deli registró una cuenta conjunta del LADWP por 35.700 dólares que incluye cobros de agua, energía, alcantarillado y residuos (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

El calor llevó a más clientes a los tramos eléctricos de mayor precio

La causa inmediata de los importes elevados fue el consumo excepcional durante las olas de calor que superaron los 37,8 ℃ (100 ℉).

El LADWP sostiene que los recibos recientes obedecen principalmente a esa mayor demanda, sobre todo por refrigeración, y no a un aumento nuevo de tarifas aplicado en los últimos ciclos de facturación.

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Para la mayoría de los clientes residenciales, el precio de la electricidad se organiza en tres tramos estacionales. Cuando el consumo excede el nivel inicial, pasa al segundo tramo, donde cada kilovatio-hora cuesta más.

El tercer tramo, el de valor más alto, solo opera entre junio y septiembre. Así, una vivienda que utiliza más aire acondicionado puede superar con rapidez los límites de consumo y pagar una tarifa mayor por la energía adicional.

La estructura busca moderar la demanda y cubrir el costo del suministro, de acuerdo con la empresa. Sin embargo, el defensor independiente de los contribuyentes de Los Ángeles, Timothy O’Connor, indicó que el calor no explica por sí solo el malestar: las tarifas también subieron mientras el organismo financia inversiones de infraestructura y enfrenta costos operativos más altos.

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El sistema de facturación del LADWP aplica un tercer tramo con tarifas más altas entre junio y septiembre cuando el consumo excede los niveles básicos (REUTERS/Daniel Cole)

Entre enero de 2025 y octubre de 2026, el precio del primer tramo pasó de 22 a 27 centavos por kilovatio-hora, un alza del 23 %, según datos citados por Los Angeles Times.

O’Connor señaló al diario que los aumentos de 2025 y 2026 superaron la inflación, tras un período en el que los ajustes se habían mantenido más cerca de ese indicador.

Una petición con más de 28.000 firmas impulsó la investigación municipal

Un residente del Valle de San Fernando, que recibió una factura eléctrica de USD 2.115 por una casa de 232 metros cuadrados (2.500 pies cuadrados), promovió una petición para que la ciudad revise los cobros y modifique los tramos tarifarios.

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La iniciativa superó las 28.000 firmas y motivó el anuncio de Mejía, quien informó la semana pasada que su oficina investigará las denuncias.

El contralor busca establecer por qué crecieron ciertas tarifas, cómo la estructura por tramos puede provocar saltos importantes en el monto final y qué mecanismos de apoyo pueden reforzarse durante los períodos de mayor demanda.

Una ola de calor con temperaturas superiores a 37,8 ℃ (100 ℉) elevó el uso de aire acondicionado y disparó el consumo eléctrico en Los Ángeles (REUTERS/Daniel Cole)

La revisión cobra relevancia porque aún quedaban clientes por recibir las cuentas correspondientes a septiembre, mes en que California alcanzó su mayor demanda de electricidad en cuatro años, y porque otra ola de calor afectó la región en octubre.

Los clientes pueden distribuir el pago, pedir ayuda financiera y reducir el consumo

Los usuarios residenciales con dificultades para afrontar una factura alta cuentan con varias alternativas del LADWP. La principal para suavizar el impacto estacional es Level Pay, un plan que calcula el promedio de los últimos 12 meses y lo distribuye en pagos mensuales.

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No reduce el consumo ni elimina el importe adeudado, pero evita que los picos del verano se concentren en una sola cuenta. El programa admite plazos de 12, 24 o 36 meses, según la situación del cliente, y la factura bimestral sigue mostrando el uso real.

Quienes ya tengan saldos vencidos pueden solicitar un acuerdo de pago sin anticipo, intereses ni cargos. El LADWP ofrece hasta 48 meses a los clientes que reúnen los requisitos de sus programas de descuento y hasta 24 meses al resto.

También permite pedir extensiones de pago; para estas opciones recomienda contactar a atención al cliente antes de que la cuenta entre en mora, como detalla en su guía de opciones de pago.

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El LADWP aconseja mantener el termostato del aire acondicionado en 25,6 grados Celsius para evitar el salto a los tramos de mayor costo (REUTERS/Daniel Cole)

Los hogares que cumplan requisitos de ingresos pueden consultar el programa EZ-SAVE, la ayuda federal Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) —que puede aportar hasta USD 1.500 para facturas de electricidad— y otros descuentos.

La elegibilidad debe verificarse mediante el formulario de asistencia financiera del LADWP; la información actualizada figura en su página de programas de ayuda.

Para disminuir el próximo recibo, la empresa aconseja fijar el aire acondicionado en 25,6 ℃ (78 ℉), cerrar cortinas durante las horas de sol directo y usar ventiladores para recircular el aire.

Además, sus programas de eficiencia incluyen reembolsos para aislamiento de áticos y equipos de menor consumo, como bombas de piscina.

Estas medidas no modifican las tarifas vigentes, pero pueden reducir la energía utilizada y ayudar a que el hogar no alcance los tramos más caros en futuras olas de calor.

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O’Connor propuso ampliar el acceso a la asistencia para familias de bajos ingresos y revisar el diseño tarifario para que refleje mejor las horas de mayor demanda.

Mientras avanza la investigación anunciada por Mejía, los clientes pueden revisar su consumo en la factura bimestral, comparar los cargos de agua, energía, alcantarillado y residuos, y solicitar al LADWP una explicación o un plan de pago si detectan un salto inusual.