La exención que permite a los propietarios de Texas pagar menos impuestos por su vivienda: quiénes califican y cómo solicitarla

La legislación de Texas rebaja en USD 140.000 el valor imponible para impuestos escolares en las residencias principales (REUTERS/Evan Garcia)

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Los propietarios que usan una vivienda como residencia principal en Texas pueden obtener una exención para vivienda principal que rebaja en USD 140.000 el valor sobre el que se calculan los impuestos escolares.

El trámite no tiene costo y se presenta ante el distrito de tasación del condado, pero exige cumplir condiciones de propiedad, ocupación y documentación.

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La medida reduce impuestos a la propiedad para distritos escolares. Quien reúna los requisitos y tenga una casa tasada en USD 200.000 tributará como si valiera USD 60.000. No equivale a un pago de USD 140.000 ni elimina todos los gravámenes locales.

The Texas Tribune informó que la exención puede aliviar una parte relevante de la factura fiscal de los hogares, aunque algunos propietarios no la solicitan por falta de información o problemas con los documentos requeridos.

La exención escolar obligatoria es de USD 140.000 y puede sumarse a descuentos locales

La condición de residencia principal establece un tope del 10 % anual al incremento del valor tasado para fines impositivos (REUTERS/Kaylee Greenlee)

La legislación estatal obliga a los distritos escolares a aplicar USD 140.000 de exención sobre el valor tasado de una residencia principal que califique.

Las ciudades, los condados y otros entes que cobran impuesto predial pueden adoptar sus propias exenciones locales, de hasta el 20 % del valor de la vivienda y por un mínimo de USD 5.000 cuando se trate de esa opción general. Su disponibilidad depende de cada jurisdicción.

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Quienes tienen 65 años o más, o una discapacidad que cumpla la definición estatal, disponen de una exención escolar adicional de USD 60.000.

Una persona que reúna ambas condiciones no puede recibir dos exenciones adicionales del mismo tipo de entidad sobre la misma propiedad, aunque puede tener derecho a beneficios de distintas unidades tributarias.

Para los propietarios de 65 años o más, el impuesto escolar queda sujeto a un límite de congelamiento a partir del año en que cumplen esa edad; existen excepciones, entre ellas mejoras realizadas en la vivienda.

La condición de residencia principal también activa el límite del 10 % anual al aumento del valor tasado para fines fiscales, una vez que la vivienda calificó.

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El tope no impide que suba el valor de mercado estimado por el distrito de tasación, pero restringe el incremento anual del valor imponible.

Las ciudades y condados pueden otorgar exenciones locales adicionales de hasta el 20 % sobre el valor de la vivienda (REUTERS/Evan Garcia)

Debe ser propietario y vivir en la vivienda que declara como residencia principal

Para acceder a la exención general, la persona debe tener algún interés de propiedad en el inmueble y utilizarlo como residencia principal.

La solicitud incluye una declaración de que el propietario no reclama otra exención de vivienda principal en Texas ni en otro estado. No se puede recibir el beneficio para más de un hogar.

La regla contempla a quienes poseían y ocupaban la vivienda el 1 de enero fiscal. Quien la compre y habite después puede recibir una exención proporcional el resto del año si el dueño anterior no la tenía; si la utilizó, deberá esperar al siguiente año.

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Los herederos también pueden solicitarla aun cuando su nombre no aparezca en la escritura. Deben entregar una declaración jurada que acredite su participación en la propiedad y documentos de respaldo, como el certificado de defunción, comprobantes de residencia y los instrumentos legales vinculados con la herencia, de acuerdo con The Texas Tribune.

La solicitud se entrega sin costo al distrito de tasación del condado

El procedimiento comienza ante el distrito de tasación del condado donde se ubica la vivienda. La Contraloría de Cuentas Públicas de Texas pone a disposición el formulario 50-114, denominado Application for Residence Homestead Exemption, que los distritos deben aceptar.

Cada oficina local determina si habilita una presentación electrónica; en los demás casos, la documentación debe enviarse por correo o entregarse en persona.

La mayoría de los solicitantes debe adjuntar una copia legible de una licencia de conducir de Texas o de una identificación estatal vigente. La dirección de esa identificación debe coincidir con la de la propiedad.

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Hay excepciones para miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo y residentes de hogares de ancianos o centros de asistencia, cuyas direcciones pueden no coincidir.

Además, las exenciones especiales requieren pruebas adicionales. Entre ellas figuran las destinadas a personas con discapacidad, veteranos con discapacidad y determinados cónyuges sobrevivientes.

En la práctica, los inmigrantes indocumentados no pueden cumplir el requisito de identificación estatal exigido para este trámite, ya que la ley de Texas no les permite obtener una licencia de conducir estatal, señaló The Texas Tribune.

Los propietarios de 65 años o más reciben una exención escolar extra de USD 60.000 y acceden a un congelamiento de su impuesto (REUTERS/Gabriel V. Cardenas)

El plazo ordinario vence el 30 de abril, aunque aún puede haber reclamos retroactivos

La fecha límite general para presentar la solicitud es el 30 de abril. Los compradores pueden iniciar el trámite desde que son propietarios y ocupan el inmueble como residencia principal, sin esperar hasta el año siguiente cuando se cumplan las condiciones para una exención proporcional.

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Quien pierda el plazo todavía puede reclamar la exención de forma retroactiva, por regla general hasta dos años después de la fecha límite de presentación.

El ajuste puede derivar en la devolución de lo pagado de más. Para ciertas exenciones de veteranos con discapacidad, el plazo puede extenderse a cinco años.

El distrito de tasación dispone de hasta 90 días para resolver la solicitud. Si la aprueba, normalmente no es necesario volver a presentarla, salvo que cambie la elegibilidad o que el tasador principal requiera una verificación.

La decisión puede comprobarse en el registro del inmueble en el sitio web del distrito, por teléfono, en el aviso de valor tasado que suele enviarse en abril o en la factura fiscal distribuida en octubre.

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