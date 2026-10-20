Nueva York lanza un equipo para ayudar a conservar Medicaid y SNAP: quiénes pueden recibir asistencia

El alcalde Zohran Mamdani presentó el programa municipal HART para proteger el acceso a Medicaid y SNAP en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó el 19 de octubre el Equipo de Recursos para la Salud y la Asequibilidad (HART), una red de trabajadores comunitarios que dará orientación gratuita para conservar o recuperar Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

La iniciativa, financiada con USD 3 millones del presupuesto municipal para el ejercicio fiscal 2027, responde a las nuevas exigencias federales de trabajo y documentación que pueden interrumpir esos beneficios.

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La asistencia está destinada a residentes de la ciudad que hayan perdido su cobertura médica o sus beneficios alimentarios, o que corran riesgo de perderlos por los cambios normativos.

También podrán pedir ayuda quienes necesiten inscribirse, renovar Medicaid, entender si están exceptuados de las reglas laborales o reunir los documentos necesarios. La ciudad concentrará el despliegue en los vecindarios con mayor proporción de personas potencialmente afectadas.

Los integrantes de HART son trabajadores comunitarios de salud capacitados en las modificaciones de Medicaid y SNAP, acceso a seguros y vinculación con organizaciones locales.

La Alcaldía habilitó la línea telefónica 347-665-0214 y el sitio oficial nyc.gov/medicaidhelp para atender consultas sobre la cobertura de salud (REUTERS/Jeenah Moon)

En conjunto hablan 13 idiomas y varios atravesaron personalmente los trámites de los programas que ahora ayudarán a gestionar.

La Alcaldía informó que el equipo trabajará junto con entidades comunitarias y voluntarios para acercar la atención a los residentes.

HART también orientará sobre vivienda, deudas médicas y gastos diarios

Además de acompañar los procesos de cobertura de salud y asistencia alimentaria, el nuevo equipo conectará a los solicitantes con beneficios en efectivo, ayuda para vivienda, prevención de desalojos y programas de alivio de facturas hospitalarias. La orientación contempla, asimismo, recursos para afrontar gastos cotidianos.

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Mamdani sostuvo que la salud y la alimentación deben estar al alcance de la población. “La atención médica y los alimentos nutritivos no deberían ser un privilegio.

Son necesidades básicas”, afirmó al anunciar el programa. Según el alcalde, el objetivo es que los neoyorquinos puedan sortear los cambios federales y mantener los apoyos de los que dependen.

Para recibir orientación sobre Medicaid, los residentes que ya perdieron el seguro o creen que pueden perderlo pueden llamar al 347-665-0214, donde atienden consejeros de inscripción del Departamento de Salud de la ciudad.

La ampliación de los requisitos de trabajo federales provocó la baja de 26.500 beneficiarios de asistencia alimentaria SNAP en la ciudad (REUTERS/Brian Snyder)

Otra vía habilitada es el portal oficial nyc.gov/medicaidhelp. La información disponible no establece una inscripción separada ni un límite de ingresos específico para acceder a HART: el equipo evalúa cada caso y deriva a los servicios correspondientes.

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Hasta 900.000 residentes podrían perder la cobertura de Medicaid

La urgencia del programa se vincula con las reglas federales que comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2027.

La ciudad estima que hasta 900.000 neoyorquinos podrían quedar expuestos a la pérdida de cobertura, entre requisitos laborales y nuevas obligaciones de documentación. Actualmente, alrededor de 3,6 millones de residentes de la ciudad cuentan con Medicaid.

Para ciertos adultos de 19 a 64 años, la continuidad de Medicaid requerirá acreditar al menos 80 horas mensuales de trabajo, estudios, capacitación laboral, voluntariado o servicio comunitario.

La norma también se cumple con ingresos mensuales de al menos USD 580, o mediante una combinación de ingresos y horas de actividades admitidas. Las exigencias se revisarán al solicitar o renovar la cobertura.

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No todas las personas afiliadas deberán cumplir esas condiciones. Están exceptuados, entre otros grupos, los menores de 19 años, las personas de 65 años o más, embarazadas o en el período posterior al parto, personas con determinadas discapacidades o afecciones que dificulten trabajar, y quienes cuidan a menores de 14 años o a personas con discapacidad.

También hay excepciones vinculadas con Medicare, tratamiento por consumo de sustancias, salida reciente de prisión y participación en SNAP o en asistencia temporal para familias, según la guía estatal.

Alrededor de 900.000 neoyorquinos enfrentan el riesgo de perder Medicaid ante las regulaciones federales previstas para 2027 (REUTERS/Eduardo Munoz)

A partir de 2027, muchos adultos deberán renovar Medicaid cada seis meses, en lugar de hacerlo una vez al año. El estado comunicará por correo o correo electrónico a quienes estén alcanzados por los cambios.

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La normativa prevé, además, exenciones temporales para zonas con desempleo muy elevado; las autoridades estatales solicitaron que El Bronx sea incluido bajo ese criterio.

SNAP ya excluyó a 26.500 personas desde la ampliación de requisitos

Los cambios en SNAP ya están vigentes. El Gobierno federal amplió el 1 de marzo las obligaciones laborales para adultos aptos para trabajar sin dependientes, un grupo conocido por la sigla ABAWD.

Miles de residentes que antes estaban exceptuados ahora deben cumplir las condiciones para conservar la asistencia alimentaria.

Funcionarios municipales indicaron que 26.500 residentes de Nueva York fueron excluidos de SNAP desde esa ampliación.

HART priorizará el contacto con quienes ya perdieron el beneficio y con las personas que afrontan el riesgo de exclusión, con el fin de revisar sus alternativas y facilitar el cumplimiento de los trámites. La ciudad señaló que esta estrategia de contacto directo ya ayudó a cientos de miles de personas a conservar SNAP.

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