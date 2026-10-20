Estados Unidos

Nueva York lanza un equipo para ayudar a conservar Medicaid y SNAP: quiénes pueden recibir asistencia

HART reunirá a trabajadores comunitarios capacitados en trámites públicos y capaces de comunicarse en 13 idiomas, con prioridad en los barrios más expuestos a los cambios federales

El alcalde Zohran Mamdani presentó el programa municipal HART para proteger el acceso a Medicaid y SNAP en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)
El alcalde Zohran Mamdani presentó el programa municipal HART para proteger el acceso a Medicaid y SNAP en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)
Guardar

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó el 19 de octubre el Equipo de Recursos para la Salud y la Asequibilidad (HART), una red de trabajadores comunitarios que dará orientación gratuita para conservar o recuperar Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

La iniciativa, financiada con USD 3 millones del presupuesto municipal para el ejercicio fiscal 2027, responde a las nuevas exigencias federales de trabajo y documentación que pueden interrumpir esos beneficios.

PUBLICIDAD

La asistencia está destinada a residentes de la ciudad que hayan perdido su cobertura médica o sus beneficios alimentarios, o que corran riesgo de perderlos por los cambios normativos.

También podrán pedir ayuda quienes necesiten inscribirse, renovar Medicaid, entender si están exceptuados de las reglas laborales o reunir los documentos necesarios. La ciudad concentrará el despliegue en los vecindarios con mayor proporción de personas potencialmente afectadas.

Los integrantes de HART son trabajadores comunitarios de salud capacitados en las modificaciones de Medicaid y SNAP, acceso a seguros y vinculación con organizaciones locales.

La Alcaldía habilitó la línea telefónica 347-665-0214 y el sitio oficial nyc.gov/medicaidhelp para atender consultas sobre la cobertura de salud (REUTERS/Jeenah Moon)
La Alcaldía habilitó la línea telefónica 347-665-0214 y el sitio oficial nyc.gov/medicaidhelp para atender consultas sobre la cobertura de salud (REUTERS/Jeenah Moon)

En conjunto hablan 13 idiomas y varios atravesaron personalmente los trámites de los programas que ahora ayudarán a gestionar.

La Alcaldía informó que el equipo trabajará junto con entidades comunitarias y voluntarios para acercar la atención a los residentes.

HART también orientará sobre vivienda, deudas médicas y gastos diarios

Además de acompañar los procesos de cobertura de salud y asistencia alimentaria, el nuevo equipo conectará a los solicitantes con beneficios en efectivo, ayuda para vivienda, prevención de desalojos y programas de alivio de facturas hospitalarias. La orientación contempla, asimismo, recursos para afrontar gastos cotidianos.

PUBLICIDAD

Mamdani sostuvo que la salud y la alimentación deben estar al alcance de la población. “La atención médica y los alimentos nutritivos no deberían ser un privilegio.

Son necesidades básicas”, afirmó al anunciar el programa. Según el alcalde, el objetivo es que los neoyorquinos puedan sortear los cambios federales y mantener los apoyos de los que dependen.

Para recibir orientación sobre Medicaid, los residentes que ya perdieron el seguro o creen que pueden perderlo pueden llamar al 347-665-0214, donde atienden consejeros de inscripción del Departamento de Salud de la ciudad.

La ampliación de los requisitos de trabajo federales provocó la baja de 26.500 beneficiarios de asistencia alimentaria SNAP en la ciudad (REUTERS/Brian Snyder)
La ampliación de los requisitos de trabajo federales provocó la baja de 26.500 beneficiarios de asistencia alimentaria SNAP en la ciudad (REUTERS/Brian Snyder)

Otra vía habilitada es el portal oficial nyc.gov/medicaidhelp. La información disponible no establece una inscripción separada ni un límite de ingresos específico para acceder a HART: el equipo evalúa cada caso y deriva a los servicios correspondientes.

Hasta 900.000 residentes podrían perder la cobertura de Medicaid

La urgencia del programa se vincula con las reglas federales que comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2027.

La ciudad estima que hasta 900.000 neoyorquinos podrían quedar expuestos a la pérdida de cobertura, entre requisitos laborales y nuevas obligaciones de documentación. Actualmente, alrededor de 3,6 millones de residentes de la ciudad cuentan con Medicaid.

Para ciertos adultos de 19 a 64 años, la continuidad de Medicaid requerirá acreditar al menos 80 horas mensuales de trabajo, estudios, capacitación laboral, voluntariado o servicio comunitario.

La norma también se cumple con ingresos mensuales de al menos USD 580, o mediante una combinación de ingresos y horas de actividades admitidas. Las exigencias se revisarán al solicitar o renovar la cobertura.

No todas las personas afiliadas deberán cumplir esas condiciones. Están exceptuados, entre otros grupos, los menores de 19 años, las personas de 65 años o más, embarazadas o en el período posterior al parto, personas con determinadas discapacidades o afecciones que dificulten trabajar, y quienes cuidan a menores de 14 años o a personas con discapacidad.

También hay excepciones vinculadas con Medicare, tratamiento por consumo de sustancias, salida reciente de prisión y participación en SNAP o en asistencia temporal para familias, según la guía estatal.

Alrededor de 900.000 neoyorquinos enfrentan el riesgo de perder Medicaid ante las regulaciones federales previstas para 2027 (REUTERS/Eduardo Munoz)
Alrededor de 900.000 neoyorquinos enfrentan el riesgo de perder Medicaid ante las regulaciones federales previstas para 2027 (REUTERS/Eduardo Munoz)

A partir de 2027, muchos adultos deberán renovar Medicaid cada seis meses, en lugar de hacerlo una vez al año. El estado comunicará por correo o correo electrónico a quienes estén alcanzados por los cambios.

La normativa prevé, además, exenciones temporales para zonas con desempleo muy elevado; las autoridades estatales solicitaron que El Bronx sea incluido bajo ese criterio.

SNAP ya excluyó a 26.500 personas desde la ampliación de requisitos

Los cambios en SNAP ya están vigentes. El Gobierno federal amplió el 1 de marzo las obligaciones laborales para adultos aptos para trabajar sin dependientes, un grupo conocido por la sigla ABAWD.

Miles de residentes que antes estaban exceptuados ahora deben cumplir las condiciones para conservar la asistencia alimentaria.

Funcionarios municipales indicaron que 26.500 residentes de Nueva York fueron excluidos de SNAP desde esa ampliación.

HART priorizará el contacto con quienes ya perdieron el beneficio y con las personas que afrontan el riesgo de exclusión, con el fin de revisar sus alternativas y facilitar el cumplimiento de los trámites. La ciudad señaló que esta estrategia de contacto directo ya ayudó a cientos de miles de personas a conservar SNAP.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasNueva YorkMedicaidZohran MamdaniEstados UnidosSNAPHART

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los suegros del ejecutivo de The New York Times asesinado a tiros se declararon no culpables

Shouyong Zhang y Shili Chen enfrentan cargos por homicidio en primer grado, uso personal de un arma de fuego que causó la muerte y la circunstancia especial de acecho. Podrían recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional

Los suegros del ejecutivo de The New York Times asesinado a tiros se declararon no culpables

Acusan a un hombre de Massachusetts de acordar un matrimonio falso a cambio de dinero para tramitar una green card

USCIS colaboró en la investigación que derivó en la imputación de Jingming Chen, de 31 años, por conspiración para cometer fraude matrimonial junto a una ciudadana china que buscaba la residencia permanente

Acusan a un hombre de Massachusetts de acordar un matrimonio falso a cambio de dinero para tramitar una green card

San Clemente enfrenta una amenaza múltiple: El Niño puede agravar la erosión, los incendios y los deslizamientos

La localidad costera del sur de California afronta la pérdida acelerada de arena, el avance del fuego forestal y la inestabilidad de terrenos quemados ante las próximas lluvias invernales

San Clemente enfrenta una amenaza múltiple: El Niño puede agravar la erosión, los incendios y los deslizamientos

Retiran ostras crudas por un brote de salmonela que afecta a 12 estados de EEUU y deja cinco pacientes hospitalizados

La investigación apunta a productos de Virginia, mientras las autoridades mantienen cerrada una zona del río Little Wicomico y analizan muestras para determinar el alcance de la contaminación

Retiran ostras crudas por un brote de salmonela que afecta a 12 estados de EEUU y deja cinco pacientes hospitalizados

Fraude con tarjetas de asistencia alimentaria en Estados Unidos: cómo roban los beneficios destinados a comprar comida

Redes criminales transnacionales instalan dispositivos en terminales de pago para clonar tarjetas del programa SNAP y vaciar cuentas en minutos

Fraude con tarjetas de asistencia alimentaria en Estados Unidos: cómo roban los beneficios destinados a comprar comida

TECNO

Spotify quiere que pagues por tus podcasts favoritos: este es el nuevo servicio de Membresías

Spotify quiere que pagues por tus podcasts favoritos: este es el nuevo servicio de Membresías

Cuándo se debería automatizar con bots el servicio al cliente y cuándo debe hablar un ser humano

ChatGPT activa PIN o huella digital en los chats para evitar que tu pareja o amigos los vean

Fútbol Libre - Partidos de Fútbol y Canales Deportivos Online, es la búsqueda de Google que no aconsejamos

Los 10 mejores videojuegos de Super Mario en 3D: desde Odissey hasta Mario 64

ENTRETENIMIENTO

Cabello turquesa, piercings y uñas góticas: Kim Kardashian se disfrazó de su hija North West para Halloween

Cabello turquesa, piercings y uñas góticas: Kim Kardashian se disfrazó de su hija North West para Halloween

Atarashii Gakko! regresa a México para el concierto más grande de su historia: “De inmediato sentimos el deseo de volver”

La exestrella de ‘Zack y Cody’, Dylan Sprouse, descubrió que él y su hermano Cole son “hijos de incesto”

Billy Crystal reveló el origen de 3 escenas icónicas de Cuando Harry conoció a Sally

Netflix mueve sus fichas en Hollywood y aparta a Dan Lin de la dirección de cine

MUNDO

Zelensky anunció que Estados Unidos reanudó el aviso de misiles rusos tras una llamada con Rubio

Zelensky anunció que Estados Unidos reanudó el aviso de misiles rusos tras una llamada con Rubio

El petróleo cierra a la baja tras las señales de diálogo entre Estados Unidos e Irán

Protestas en Europa: las causas económicas detrás del creciente malestar social

Ataques rusos con misiles y drones dejan al menos nueve muertos en varias zonas de Ucrania

Viajó a Gaza para una boda y lleva cinco años atrapado por la guerra: la historia del nicaragüense que busca regresar a casa