Los Ángeles limpió una casa repleta de basura, pero los residuos volvieron a acumularse y la Justicia evalúa designar un curador

La vivienda de Raymond Gaon en el distrito Fairfax volvió a acumular basura en el exterior, pese a la limpieza realizada por Los Ángeles en 2024 (Foto: Los Angeles Times)

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Raymond Gaon, de 72 años, volvió a acumular basura en el exterior de su vivienda de Fairfax, en Los Ángeles, pese a que la ciudad retiró toneladas de residuos en 2024 después de declarar una emergencia de salud pública.

Ante la reaparición del problema, un tribunal evalúa designar un curador que se haga responsable de evitar que el inmueble vuelva a deteriorarse.

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La casa de estuco de estilo español está en la cuadra 600 de North Martel Avenue, entre dos mansiones renovadas.

En el patio se acumulan bolsas, prendas, botellas y latas, con montículos que alcanzan cerca de un metro de altura, según informó Los Angeles Times.

Gaon se negó a responder preguntas del diario cuando fue consultado frente a la propiedad. Sentado en una silla de jardín bajo una sombrilla y rodeado de bolsas de plástico, afirmó: “No tengo comentarios. No quiero que me acosen”.

El tribunal estudia una curatela para impedir otra acumulación

Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, declaró una emergencia de salud pública en 2024 para ordenar la limpieza de la vivienda de Raymond Gaon (REUTERS/Daniel Cole)

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, visitó la casa en 2024 y declaró una emergencia de salud pública, decisión que permitió la limpieza municipal.

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La intervención requirió el cierre de la calle durante varios días y el uso de excavadoras para retirar los residuos, en medio de la atención de medios y autoridades locales.

Sin embargo, la basura volvió a acumularse pocas semanas después de aquella limpieza. La oficina de Bass indicó que sigue abierto un proceso penal y que el tribunal considera la designación de un curador para que asuma la responsabilidad de impedir un nuevo deterioro de la propiedad.

“Es sumamente decepcionante que el dueño de esta propiedad privada haya permitido una vez más que las condiciones se degraden y que los vecinos se vean obligados a vivir cerca de este desorden”, señaló la oficina de la alcaldesa. También advirtió que la ciudad tomará las medidas necesarias si el proceso judicial no avanza con rapidez.

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Vecinos describen un problema que se extiende desde hace 15 años

Yaniv Evan, vecino de la cuadra y dueño del taller de motocicletas Powerplant, afirmó que Gaon acumula residuos desde hace al menos 15 años. Dijo que suele verlo revisar la basura de otros residentes antes del día de recolección, incluso desde las 06:00.

“Si estoy despierto a las seis de la mañana, él ya está afuera”, relató Evan al diario. “Parece que lleva una linterna en la cabeza y está revisando”.

Vista aérea de la vivienda de Raymond Gaon en North Martel Avenue, donde se observa la acumulación de basura en el terreno trasero de la propiedad (Captura Google Maps)

El vecino sostuvo que una causa penal podría hacerle entender que el problema no puede repetirse, aunque consideró que no debería ser tratado como un delincuente común.

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Evan, quien alquila una vivienda cercana con su novia y sus dos hijos, dijo que Gaon antes vivía con su hermano y ahora reside solo. Nunca ingresó a la propiedad, aunque aseguró haber escuchado que también hay pilas de periódicos dentro de la casa.

Olivia, otra vecina que pidió reservar su apellido, afirmó que planea mudarse por temor a que la acumulación de residuos afecte el valor de venta de su vivienda.

Dijo haber visto cucarachas en su casa y cree que los desperdicios las atraen; además, señaló que Gaon mantiene cerca una casa rodante que también estaría llena de objetos descartados.

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“Me da mucha pena por él, pero ha sido horrible”, expresó Olivia. “Vivimos cerca de él y sin duda nos afecta a todos”. Evan, por su parte, contó que ofreció comprar la propiedad, pero Gaon rechazó la propuesta.

El caso enfrenta las denuncias sanitarias con el pedido de asistencia

La acumulación compulsiva está reconocida como una condición de salud mental por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.

No constituye un delito por sí misma, pero las condiciones inseguras o insalubres pueden vulnerar las normas de California sobre molestias públicas, así como códigos de construcción, salud y seguridad contra incendios.

En los casos más graves, el incumplimiento de órdenes de limpieza puede derivar en multas, cargos por mantener una molestia pública o medidas judiciales como libertad condicional, tratamiento de salud mental e inspecciones de la vivienda.

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El Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles indicó que las normas de privacidad le impiden pronunciarse sobre casos particulares.

Tonya Lee Jaynes, amiga de Gaon, había dicho que el propietario es veterano de Vietnam y obtiene ingresos mediante una rutina de reciclaje.

También sostuvo que tiene un título en biología y deja crecer la vegetación del terreno para observar mariposas e insectos. “Es una operación de una sola persona, y así gana dinero”, afirmó Jaynes. “No está molestando a nadie”.

Robert, un vecino que vive frente a la casa y pidió no publicar su apellido, coincidió en que Gaon debería recibir ayuda antes que castigo. “Es un hombre mayor. Deberían darle la oportunidad de recibir ayuda”, señaló.

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Los registros de propiedad identifican a Raymond Gaon como dueño del inmueble, vendido por última vez en diciembre de 1994 por USD 144.000.

La vivienda, de 96 m² (1.032 pies cuadrados), tiene una valuación actual cercana a USD 1,3 millones, mientras el proceso judicial define si una curatela podrá frenar la nueva acumulación de residuos.