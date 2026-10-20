San Clemente enfrenta una amenaza múltiple: El Niño puede agravar la erosión, los incendios y los deslizamientos

El incendio Norte consumió unas 231 hectáreas entre San Clemente y San Juan Capistrano y afectó al menos siete estructuras (REUTERS/Caroline Brehman)

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San Clemente enfrenta una alerta por tres amenazas simultáneas: El Niño puede agravar la erosión, los incendios y los deslizamientos.

El incendio Norte, que comenzó el 16 de octubre en el sur del condado de Orange, puso de relieve la exposición simultánea de esta ciudad costera de California al fuego, al retroceso de sus playas y a posibles flujos de lodo cuando lleguen lluvias más intensas.

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Las llamas, avivadas por los vientos de Santa Ana, consumieron unas 231 hectáreas (570 acres) entre San Clemente y San Juan Capistrano, donde dañaron o destruyeron al menos siete estructuras.

La emergencia se produjo mientras el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) prevé un El Niño fuerte a muy fuerte durante el invierno boreal, un patrón que puede favorecer temporales, oleaje intenso y precipitaciones capaces de desestabilizar las laderas quemadas.

El episodio muestra una cadena de riesgos conectados: el incendio elimina la vegetación que sujeta el suelo; la lluvia posterior puede movilizar cenizas, rocas y barro; y el oleaje asociado a las tormentas acelera la pérdida de arena en una costa que ya ha afectado accesos públicos e infraestructura.

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La destrucción de vegetación en las laderas quemadas incrementa la posibilidad de deslizamientos de tierra ante la llegada de tormentas (REUTERS/Caroline Brehman)

Los Angeles Times informó que la ciudad afronta esas amenazas mientras prepara una votación para financiar obras de protección costera y prevención de incendios.

El incendio Norte dejó laderas vulnerables ante las lluvias

El fuego se declaró el viernes 16 de octubre en las colinas de matorral cercanas a la autopista Interstate 5. Las rachas de Santa Ana favorecieron una expansión rápida del incendio y obligaron a emitir órdenes de evacuación en sectores de San Clemente y San Juan Capistrano.

Para el 18 de octubre, las autoridades habían levantado la mayor parte de las órdenes, aunque mantenían restricciones de circulación cerca del área siniestrada.

La amenaza no termina con la contención. El calor de un incendio puede formar una capa repelente al agua en la superficie y destruir raíces que fijaban el terreno.

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Si una tormenta descarga lluvia intensa sobre la cicatriz de quema, el agua puede escurrir con rapidez y arrastrar sedimentos, ramas y piedras hacia calles y viviendas situadas cuesta abajo. Algunas casas del entorno ya habían colocado sacos de arena como medida preventiva.

Suj Naran, residente local, resumió la inquietud en declaraciones recogidas por Los Angeles Times: “Ahora El Niño nos golpea y, entonces, ¿tenemos que preocuparnos por deslizamientos de barro? Esa es nuestra preocupación ahora”.

La posibilidad de aludes dependerá de la intensidad y duración de cada episodio de lluvia, así como de las condiciones concretas del suelo en la zona quemada.

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La NOAA indicó el 8 de octubre de 2026 que El Niño continúa fortaleciéndose y situó en más del 83 % la probabilidad de una fase fuerte a muy fuerte hasta el período de enero a marzo de 2027.

Para el período octubre-diciembre, el organismo calculó una probabilidad del 83% de que el evento alcance una intensidad histórica, superior a la de los registrados desde 1950.

La erosión en el litoral y los derrumbes en Mariposa Point provocaron interrupciones en la línea ferroviaria del sur de California (REUTERS/Caroline Brehman)

Ese escenario aumenta las probabilidades de ciertos impactos en California, pero no garantiza que se produzcan en cada localidad.

El oleaje y la falta de arena presionan playas, acantilados y vías férreas

La vulnerabilidad de San Clemente frente al océano precede al incendio. Sus 7,6 kilómetros (4,7 millas) de litoral sufren erosión desde hace años.

En el ciclo habitual, el oleaje invernal desplaza arena mar adentro y las olas más moderadas del verano devuelven parte de ese material a la playa. Los inviernos de El Niño pueden intensificar el oleaje y profundizar la pérdida de arena.

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Cuando la playa se estrecha, las mareas altas y el fuerte oleaje alcanzan con mayor facilidad los accesos, senderos y bases de los acantilados.

La erosión también comprometió taludes próximos a la línea ferroviaria que utilizan los trenes Pacific Surfliner, Metrolink y servicios de carga, uno de los corredores de transporte más importantes del sur de California.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica situó en más del 83 % la probabilidad de que el fenómeno de El Niño alcance una fase intensa (REUTERS/Mike Blake)

En enero de 2024, un deslizamiento en Mariposa Point cubrió las vías, destruyó un puente peatonal y un tramo del sendero costero, y obligó a interrumpir el servicio ferroviario.

La Autoridad de Transporte del Condado de Orange y Metrolink levantaron después un muro de 61 metros (200 pies) para reanudar la circulación. Las mareas altas volvieron a provocar interrupciones y reparaciones de emergencia durante el verano.

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La autoridad de transporte estudia opciones para proteger a 30 años los 11,3 kilómetros (siete millas) de vías que cruzan Dana Point y San Clemente.

La presión sobre ese tramo se suma a la de los barrios construidos en laderas y a la actividad turística de una ciudad que será sede de la competencia de surf de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La reposición de arena requiere millones de metros cúbicos y recursos sostenidos

La ciudad colocó en 2024 unos 153.000 metros cúbicos (200.000 yardas cúbicas) de arena cerca del muelle y otros 28.000 metros cúbicos (37.000 yardas cúbicas) en North Beach.

La Medida M plantea un incremento del 1 % en el impuesto a las ventas para financiar obras costeras y de protección civil (REUTERS/Mike Blake)

La intervención ensanchó la franja de playa y protegió instalaciones como la sede municipal de seguridad marítima, aunque los ingenieros estiman que serán necesarios millones de metros cúbicos para una recuperación integral del litoral.

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El alcalde Rick Loeffler señaló que la ciudad dispone de menos fuentes de ingresos comerciales que otros municipios del condado.

El proyecto de reposición de 2024 combinó recursos federales, estatales y locales. La necesidad de financiamiento estable cobra relevancia ante la previsión de un invierno con mayor riesgo de oleaje y daños costeros.

El 3 de noviembre, los votantes decidirán sobre la Medida M, que plantea un aumento del 1 % en el impuesto sobre las ventas durante diez años.

La iniciativa prevé recaudar alrededor de USD 15 millones anuales y destinar la mitad de los recursos a la protección de playas y la otra mitad a la respuesta y preparación frente a incendios forestales. Según la información electoral municipal, la propuesta requiere mayoría simple para ser aprobada.

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La parte costera financiaría reposición y retención de arena, controles de erosión y mantenimiento de accesos. Al menos el 70 % de ese fondo debería utilizarse en reposición de arena y control de la erosión. Una propuesta de 2024 centrada en la arena no consiguió los dos tercios de apoyo exigidos para su aprobación.

San Clemente vertió miles de metros cúbicos de arena en North Beach y en el muelle para mitigar el retroceso costero (REUTERS/Mike Blake)

La Medida M propone reforzar la respuesta al fuego en las colinas

Las comunidades ubicadas en las colinas, al otro lado de la Interstate 5, están clasificadas por el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California como zonas de peligro alto o muy alto de incendio.

La ciudad ya usó pastoreo con cabras para reducir maleza invasora en las laderas, pero el incendio Norte reavivó el debate sobre la prevención.

Cameron Cosgrove, integrante de la comisión de planificación local y autor de la Medida M, afirmó que la dirección del viento evitó un daño mayor.

“San Clemente tuvo mucha suerte esta vez por la dirección del viento. Si hubiera soplado en sentido contrario, es inimaginable lo que podría haber ocurrido”, declaró a Los Angeles Times.

El texto de la iniciativa asignaría la mitad de lo recaudado al Fondo de Protección contra Incendios y Preparación ante Incendios Forestales.

Ese fondo podría financiar servicios de protección contra incendios y respuesta médica de emergencia, programas municipales de prevención en terrenos públicos y privados, y actividades de información y preparación comunitaria.

La propuesta no fija el despliegue preventivo de aeronaves ni de bomberos durante vientos fuertes, tampoco establece la eliminación de vegetación en una extensión determinada.

Si se aprueba, el Ayuntamiento deberá adoptar en un plazo de 12 meses un plan operativo que defina las acciones, metas y mecanismos de coordinación para reducir el riesgo de incendios.

La evolución del incendio, la llegada de las primeras tormentas y el resultado de la votación de noviembre definirán la capacidad inmediata de San Clemente para responder a los tres frentes que hoy convergen en la ciudad: incendios forestales, erosión costera y deslizamientos.