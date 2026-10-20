Atarashii Gakko! regresa a México para el concierto más grande de su historia: “De inmediato sentimos el deseo de volver”

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Atarashii Gakko! se ha consagrado como uno de los proyectos musicales más populares de Japón en la última década. El cuarteto conformado por Suzuka, Kanon, Mizyu y Rin, destaca por un estilo irreverente, lejos de los cánones que la industria asiática ha impuesto, sobre todo, en sus talentos femeninos.

No son perfectas (al menos no de la manera que le gusta a las cámaras); no temen reírse de sí mismas, ni sudar a mares en cada show ni arrojarse al público para contagiarse de su adrenalina.

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“Sheishun” es la palabra que escoge el cuarteto para describir su manera de hacer arte. “Nosotras la definimos como ‘vivir el presente dándolo todo’. Disfrutar del ‘aquí y ahora’ con el máximo esfuerzo —sin importar la edad que tengas— es lo que queremos encarnar y transmitir al mundo a través de nuestras actuaciones sobre el escenario. ¡SÉ TÚ MISMO!”, dice la banda en entrevista con Infobae.

Esta actitud desenfadada y auténtica es la que han hecho que la banda tenga un recibimiento tan cálido en Latinoamérica, en particular en México, donde gracias a dos presentaciones extraordinarias en el país, hoy tienen una fanbase que no deja de crecer.

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Para aprovechar este amor mutuo, Atarashii Gakko! anunció a principios de año su primer gira oficial por la región, con presentaciones confirmadas en Chile, Brasil y por supuesto, México, donde cerrarán con el concierto más grande en la historia de la banda el 8 de diciembre.

Estos conciertos marcarán un hito para el cuarteto, que además, acaba de lanzar su último álbum de estudio: From Tokyo with Love, una producción cargada de un sonido retro, lleno de homenajes a figuras del rock y el pop de los ochenta.

“Sheishun” —vivir el presente dándolo todo— es la idea que el grupo busca transmitir desde el escenario. PhotoBy@lindseyblane

El rock clásico inunda el nuevo sonido de Atarashii Gakko!

“Siempre nos ha encantado la música de los 80, y hay algo que nos fascina especialmente: mezclar algo del pasado —esa nostalgia— con quienes somos en el presente, y ver qué tipo de alquimia surge de ello”, dicen las chicas sobre la evidente influencia de artistas de hace varias generaciones en su nuevo álbum que llegó a todas las plataformas el pasado 24 de julio.

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Esta “alquimia”, como bien dicen, apareció en producciones anteriores, pero es ahora donde explota con mayor intensidad, principalmente por una inclinación hacia el hard rock anglosajón. ¿Cuál es la banda que influyó particularmente en este sonido? El cuarteto lo tiene bien claro.

“En cuanto a los artistas que nos han influido, AC/DC es sin duda uno de ellos; esa influencia se nota claramente en un tema como “Oi AG!”. ¡De hecho, algunos de nuestros fans han empezado a llamarnos ‘AG/DC’!”, aseguran las chicas.

Atarashii Gakko! menciona a AC/DC como una de sus principales influencias para la creación de "From Tokyo with Love" EFE/Emilio Naranjo/Archivo

El álbum no solo supone un cambio importante en el sonido de Atarashii Gakko!, sino también una nueva forma de trabajar su arte. Entre los fans, es bien sabido que Suzuka es la que toma el micrófono principal en la mayoría de canciones, pero para esta producción, decidieron que era momento de que Rin y Mizyu tuvieran su momento de brillar con los temas “Kore de E” y “Waiting for Good Time” respectivamente.

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De manera grupal, también unieron fuerzas de maneras más creativas. “Chanka Chanka”, el primer sencillo del álbum, fue un esfuerzo colectivo que representó “un gran reto”.

“Discutimos todo, desde el concepto en adelante. La fuimos construyendo juntas a partir de ahí, por lo que ocupa un lugar especial para nosotras”, reveló la agrupación sobre este tema que se ha convertido rápidamente en uno de los favoritos del público.

La agrupación llevó a nuevo niveles su trabajo en equipo en temas como "Chanka Chanka" para su nuevo álbum

Pero ahí no acabaron las sorpresas para Suzuka, Kanon, Mizyu y Rin. Hubo un tema en particular que se llevó un gran tiempo de trabajo en el estudio.

“‘Leave It All Behind’ fue, de hecho, la que más nos sorprendió. Creo que se le dedicó más tiempo a pulirla y perfeccionarla durante la fase de grabación que a cualquier otra canción del álbum, ¡así que no dejen de escucharla hasta el final!”

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Pero como todo proyecto artístico, la apreciación es completamente subjetiva. Por ello, cada una de las chicas tiene su canción favorita de From Tokyo with Love:

MIZYU – “UTAGEHIKARU”

«Incluyendo el aspecto de la interpretación, esta canción me permitió crear exactamente el tipo de actuación que quiero ofrecer en este momento. Interpretarla ante el público se ha convertido, sinceramente, en una especie de costumbre para mí. ¡Es mi obsesión actual!».

RIN – “Waiting for Good Time”

«Mientras escribía la letra y la melodía, todo lo que había estado pensando a solas en mi habitación terminó plasmado directamente en AG!. Sentí que lo que llevaba en mi corazón encajaba a la perfección con el grupo. Puse todo lo que sentía en aquel entonces en esta canción; por eso, ahora mismo, es el tema del álbum que más me representa».

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Kanon – “TTTTokyo”

«Esta canción refleja realmente quiénes somos en este momento. El hecho de que las cuatro viajemos a tantos países distintos y luego regresemos a casa, a Tokio... eso es precisamente lo que encierra esta canción. Cada vez que aterrizamos de vuelta en Tokio, es el tema que me viene a la mente».

Suzuka – “Oi AG!”

«La energía que transmite esta canción conecta tanto con mi propia energía actual que resulta increíble cantarla. Como quiero provocar una revolución para AG!, eso me impulsa a poner aún más sentimiento en mi interpretación».

La relación de Atarashii Gakko! con México

El cuarteto se presentó por primera vez en México en 2023 como parte del festival Corona Capital. Fue uno de los primeros actos en salir a escena, pero aún así, se convirtió en uno de los favoritos del público.

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“Fue una experiencia realmente conmovedora. También recordamos lo encantadores y entrañables que fueron los fans mexicanos que conocimos; fue tal el impacto que, de inmediato, sentimos el deseo de volver”, dicen las chicas sobre el recuerdo de aquella presentación, aunque no toda la experiencia fue tan positiva.

“La primera vez que fuimos, la altitud era tan elevada que nosotras llegamos a sentir un poco de mal de altura; ¡así que nos fuimos pensando que, sin duda, los habitantes de allí deben de ser expertos en aprovechar el oxígeno!”, reveló el cuarteto entre risas.

La banda se presentó por primera vez en México durante el Corona Capital de 2023. (Foto AP/Alejandro Godínez)

Y no es para menos. Cualquiera que vea un concierto de Atarashii Gakko!, podrá darse cuenta de la exigencia física que requiere su show. Sin embargo, regresar a los camerinos hechas polvo es un logro para el cuarteto.

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“¡Sí que nos cansamos! Pero la energía que tenemos las cuatro, como grupo joven, es, sinceramente, de otro nivel. Todavía estamos aprendiendo a aceptar ese agotamiento y a averiguar cómo lidiar con él. Tanto el agotamiento como los moretones son como medallas de honor de un gran espectáculo”.

No pasó mucho tiempo para que se coordinara un reencuentro entre el público mexicano y Atarashii Gakko!. Menos de un año después, el grupo volvió a la Ciudad de México para presentarse en el Pepsi Center. Aunque fue un show considerablemente más pequeño, la energía seguía ahí y la sinergia con los fans iba en un aumento meteórico.

"Tanto el agotamiento como los moretones son como medallas de honor de un gran espectáculo”, dice el cuarteto sobre sus enérgicas puestas en escena PhotoBy@lindseyblane

El amor a Atarashii Gakko! se expande por toda Latinoamérica

Poco a poco, la relación entre la banda y Latinoamérica se hace más estrecha. Artistas como Bad Bunny, Young Miko y Antonio Carlos Jobim ya forman parte de las playlists de las chicas.

Fans de toda la región exigen en redes la llegada de Atarashii Gakko! a sus países; no obstante, la coordinación de un viaje al otro lado del mundo es sumamente difícil.

En esta gira, Suzuka, Kanon, Mizyu y Rin llegarán al Teatro Caupolicán de Chile el 3 de diciembre en la que supone su primera vez en el país. Posteriormente, brindarán dos conciertos en el Primavera Sound São Paulo, Brasil y el 5 y 6 de diciembre (otro importante debut). Finalmente, cerrarán su tour en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México el 8 de diciembre, donde esperan reunir a más de 18.000 personas.

Incluso con una demanda más grande, el cuarteto se enfrenta a los mismos retos, por lo que, a todos esos fans de Latinoamérica que sueñan con más presentaciones de Atarashii Gakko! en la región, las chicas les tienen un mensaje muy importante:

“Incluso antes de nuestro primer viaje a México en 2023, podíamos sentir a través de las redes sociales que había fans esperándonos; por eso, cuando finalmente pudimos ir por primera vez, fue una experiencia emocionante que nos llenó de alegría. Teníamos muchas ganas de conocer a todos en persona y ampliar aún más nuestro círculo; además, como también recibíamos mensajes desde otras partes de la región, llevábamos mucho tiempo deseando que esto ocurriera —¡llevábamos años soñando con ello! Estamos muy felices de que, por fin, se haga realidad. Nos encantaría seguir regresando muchas veces más, así que, para empezar, ¡vengan a vernos a los conciertos de diciembre!”.

Previo a su histórico show en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México el 8 de diciembre, Atarashii Gakko! mandó un caluroso saludo a sus fanáticos en el país