La expolicía de Dallas que se confundió de apartamento y mató a su vecino obtuvo la libertad condicional

Las condiciones de liberación imponen a la exoficial controles periódicos y la prohibición de residir en el condado de Dallas (REUTERS/Jeremy Lock/File Photo).

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La exagente de la Policía de Dallas Amber Guyger recuperó la libertad condicional tras cumplir siete de los diez años de prisión a los que fue condenada por el asesinato de su vecino Botham Jean en 2018. La mujer, de 38 años, cumplirá el resto de la pena bajo supervisión hasta 2029.

Guyger solicitó por primera vez la libertad condicional en 2024, pero su pedido fue rechazado. Este viernes salió de la unidad Christina Melton Crain, en Gatesville, Texas, poco más de dos semanas después de que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas autorizara su excarcelación.

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La exoficial deberá someterse a controles periódicos, restricciones de viaje, visitas domiciliarias y requisitos laborales. Además, no podrá residir en el condado de Dallas ni contactar a la familia de Jean o a agentes de la Policía de Dallas y necesitará autorización para salir de Texas.

La junta aprobó la libertad condicional al considerar que Guyger tuvo una “adaptación institucional satisfactoria” durante su reclusión y participó en programas orientados a facilitar su acceso a un empleo estable. El organismo también señaló que no registraba un patrón documentado de arrestos o condenas por hechos violentos o agresiones.

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A principios de octubre, su abogado, Robert L. Rogers, declaró a CBS News Texas: “Sigue muy arrepentida, pero ha dedicado ese tiempo a trabajar en programas de rehabilitación y a asegurarse de poder ser un miembro productivo de la sociedad”. A su vez, explicó que tiene una vivienda y un trabajo previstos.

Amber Guyger obtuvo la libertad condicional tras cumplir siete de los diez años de su condena por el homicidio de Botham Jean (Tom Fox/The Dallas Morning News vía AP, Pool).

Guyger mató a Botham Jean en su propio departamento

El 6 de septiembre de 2018, Guyger, entonces agente con cuatro años de servicio, ingresó al departamento de Jean, ubicado un piso por encima del suyo, y le disparó. La víctima, de 26 años, veía televisión y comía helado cuando fue asesinado, precisó NBC News.

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Durante el juicio, la exoficial alegó que había estacionado por error en el cuarto piso del garaje y que creyó que había entrado a su propia vivienda. Según su relato, intentó abrir la puerta con su llave, esta abrió sola y confundió a Jean con un intruso, por lo que disparó al temer por su vida.

La mujer, que estaba fuera de servicio aunque vestía uniforme, fue detenida tres días después del incidente y despedida de la fuerza policial antes del juicio, informó The Guardian.

El proceso acaparó la atención nacional. Durante las audiencias, Guyger se mostró arrepentida y pidió disculpas a la familia. Brandt Jean, el hermano adolescente de la víctima, dijo que la perdonaba y la abrazó.

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Finalmente, un jurado la declaró culpable de asesinato el 1 de octubre de 2019. Los fiscales habían solicitado una pena mínima de 28 años, en alusión a la edad que Jean habría cumplido en ese momento, aunque la condena final fue de 10 años de prisión.

Brandt Jean, hermano de Botham Jean, abrazó a Amber Guyger durante el juicio tras decirle que la perdonaba (Tom Fox/The Dallas Morning News vía AP, Pool).

La familia de Jean cuestionó que la condena no se cumpliera completa

La liberación reavivó el dolor de los familiares y allegados de Jean, originario de Santa Lucía y contador en Dallas. Lee Merritt, abogado que representó a la familia, afirmó que la oposición a la salida anticipada se basaba en el pedido de que la exagente cumpliera la totalidad de la pena.

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“Una condena de 10 años ya era una fracción de lo que se perdió. Liberar a la Sra. Guyger después de siete años hace que esa pérdida parezca aún menor a los ojos del sistema. Pero no lo es”, aseveró Merritt en un comunicado recogido por CBS News Texas.

En otra declaración citada por NBC News, el letrado expresó: “Creo que representa un peligro para la comunidad en el sentido de que testificó ante el tribunal que era inocente basándose en su formación como agente del orden”.

Por su parte, la familia pidió privacidad “mientras procesan lo sucedido y continúan lidiando con su dolor” en un mensaje enviado a CBS News Texas. Asimismo, agradecieron a quienes “siguen mencionando el nombre de Botham, honrando su vida y manteniendo viva su memoria”.

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El Departamento de Policía de Dallas manifestó comprender que la medida puede “reavivar la atención y la conmoción” en torno a la muerte de Jean. Sin embargo, aclaró que no tuvo “ninguna participación en esta decisión”, ya que corresponde a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas.