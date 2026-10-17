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Condenaron a 20 años al noruego que viajó al Reino Unido para cometer un asesinato por encargo de Irán

Johannes Kongsnes Natland fue detenido en un hotel de Huddersfield antes de identificar a su objetivo, tras recoger dos armas, municiones, dinero en efectivo y un vehículo robado con matrículas falsas

El noruego Johannes Kongsnes Natland
Natland ingresó por el aeropuerto de Mánchester con un pasaporte de emergencia y evadió la orden oficial de retorno a Noruega
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El noruego Johannes Kongsnes Natland, de 19 años, recibió una condena de 20 años de prisión por viajar al Reino Unido con el encargo de asesinar a una persona no identificada para la red criminal sueca Foxtrot, vinculada por las autoridades británicas al régimen iraní, a cambio de 270.000 coronas noruegas, equivalentes a unos 25.000 euros.

La jueza Bobbie Cheema-Grubb impuso la pena después de que un jurado lo condenó por unanimidad. Natland deberá cumplir al menos dos tercios de la condena bajo custodia. Sus abogados noruegos anunciaron que estudiarán la posibilidad de solicitar su traslado a Noruega para cumplir allí la pena.

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“En el centro de este caso existe un hecho contundente: aceptaste asesinar a otro ser humano, un desconocido para ti, en un país extranjero. Tenías 18 años cuando te preparaste para matar por dinero”, dijo la jueza durante la audiencia.

Natland viajó desde Stavanger, en el suroeste de Noruega, al aeropuerto de Mánchester el 17 de marzo de 2025, poco después de cumplir 18 años. Utilizó un pasaporte de emergencia porque su documento habitual estaba vencido. Agentes de la Fuerza Fronteriza lo interceptaron al llegar y le ordenaron regresar al aeropuerto para tomar el siguiente vuelo directo a Noruega.

Sin embargo, el joven no volvió a la terminal. Tomó un taxi hacia Huddersfield, en el condado de West Yorkshire, donde se alojó en el hotel Briar Court. Desde allí siguió instrucciones que recibió mediante la aplicación de mensajería Signal.

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Johannes Kongsnes Natland
El tribunal de Woolwich Crown Court lo condenó a 20 años de prisión (Captura de video)

Las indicaciones lo condujeron a una zona boscosa, donde recogió dos armas de fuego, municiones, guantes y 2.000 libras esterlinas en efectivo. También recibió la ubicación de un auto robado con matrículas falsas, previsto para utilizarse durante el asesinato. La policía encontró posteriormente un revólver, una pistola semiautomática y 19 balas en su habitación de hotel.

El joven permaneció dos días en el Reino Unido antes de que agentes armados irrumpieran en el hotel y lo detuvieran. Cuando los policías llegaron a la puerta, simuló con las manos que disparaba contra uno de ellos antes de que los agentes lo redujeran y esposaran.

La operación policial comenzó después de que las autoridades noruegas arrestaron a otro adolescente conocido como “Generalen”, señalado como el reclutador de Natland. Los investigadores encontraron en su teléfono mensajes relacionados con el plan en territorio británico y alertaron a sus colegas del Reino Unido. A partir de ese momento, las autoridades iniciaron una búsqueda para localizar a Natland antes de que encontrara a su objetivo.

“Existía presión porque ya había entrado en el país y sabíamos que su intención era cometer un asesinato en suelo británico. Tuvimos que actuar con rapidez e intervenimos justo antes de que avanzara hacia ese asesinato” , declaró Helen Flanagan, jefa de la Policía Antiterrorista de Londres.

Johannes Kongsnes Natland
La jueza Bobbie Cheema-Grubb descartó el historial de consumo de drogas de Natland como motivo para reducir su responsabilidad penal (Captura de video)

El objetivo nunca fue identificado, según confirmó Flanagan. La Policía Antiterrorista tampoco encontró pruebas de un vínculo directo entre el posible asesinato y el Gobierno iraní, aunque sostuvo que Natland recibió instrucciones de personas relacionadas con la red Foxtrot.

La organización Foxtrot, una banda delictiva sueca, recibió sanciones del Reino Unido y de Estados Unidos por su presunta participación en actos de violencia contra objetivos judíos e israelíes en Europa en nombre del régimen iraní. Las medidas británicas incluyeron el congelamiento de activos, que impidió a empresas del país administrar fondos o bienes económicos controlados por la red.

Durante el juicio, la fiscalía expuso que un jefe angloparlante, identificado como “Agent 47”, controló a Natland a distancia. El nombre parecía aludir a la franquicia de videojuegos y películas Hitman. La identidad y el paradero de esa persona continuaban sin conocerse.

Natland había sido captado mientras jugaba en línea y entró en contacto con personas vinculadas a Foxtrot. También dijo que conoció a uno de sus reclutadores, usuario de internet bajo el nombre UnknownHustler, durante una estadía en un centro para jóvenes con problemas.

En el hotel, el acusado tomó fotografías y videos de las armas, el dinero y los objetos que recogió. Envió mensajes a su novia y le dijo que llevaba “las armas en la bolsa”. También escribió antes del viaje que se embarcaba en una “misión loca”.

Un amigo futbolista recordó que Natland hablaba de los “Zorros Suecos” y le dijo: “Voy a conseguir mucho dinero y alguien va a morir”. Según el testimonio de su novia, el joven le manifestó: “Ahora por fin puedo matar a alguien y es perfecto porque me pagan por hacerlo. Puedo matar a alguien y la vida será maravillosa”.

Durante su declaración, Natland sostuvo que esos mensajes respondieron a una actitud de aparente valentía frente a sus compañeros y que en realidad sentía temor. “No era un asesino internacional. Pensé que la gente tenía esa impresión y esperaba que fuera ese tipo. Sabía que no lo era”, afirmó ante el jurado.

El acusado argumentó que pensaba dispararse en un pie para salir del “lío” en el que se encontraba. Su defensa señaló que el consumo de drogas afectó su capacidad para tomar decisiones racionales. Natland comenzó a consumir sustancias a los 13 años, abandonó la escuela y pasó por una unidad psiquiátrica tras sufrir un episodio psicótico inducido por drogas.

La jueza rechazó que esos elementos eliminaran su responsabilidad penal. “Aceptaste ser el ejecutor y seguiste adelante, pese a las numerosas oportunidades que tuviste para apartarte”, le dijo. “Aunque importa que nadie murió ni sufrió lesiones físicas, estoy segura de que, sin la intervención policial, habrías hecho aquello que aceptaste hacer”.

(Con información de AP y BBC)

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