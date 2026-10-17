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Rusia recrudece sus ataques contra los civiles ucranianos: la ONU reportó un aumento del 85% de las víctimas no militares

El balance mensual de la misión de derechos humanos registró además 2.105 lesionados en 22 regiones y Kiev, con víctimas durante 22 de los 30 días del período analizado

La ONU reportó un incremento del 85% en las bajas civiles en Ucrania durante el mes de septiembre. (REUTERS/Gleb Garanich)
La ONU reportó un incremento del 85% en las bajas civiles en Ucrania durante el mes de septiembre. (REUTERS/Gleb Garanich)
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Al menos 328 civiles murieron y 2.105 resultaron heridos en Ucrania durante septiembre, una cifra un 85% superior a la registrada en el mismo mes de 2025, según el informe mensual difundido el viernes por la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas en Kiev. Las bajas se registraron en 22 regiones y en la ciudad de Kiev, donde hubo civiles muertos o heridos en 22 de los 30 días del mes, la frecuencia más alta desde el inicio de la invasión a gran escala.

Rusia no limita sus ataques a la infraestructura energética: también alcanza edificios de apartamentos, transporte público, buques de carga, centros de datos y comercios de alimentos, de acuerdo con la misión de monitoreo de la ONU. El organismo señaló que la tendencia se agravó en octubre, cuando un ataque con misil de crucero y drones mató a 22 civiles e hirió a 45 en Pryluky, en la región de Chernihiv, durante la noche del 6 al 7 de ese mes.

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Las dos semanas que siguieron fueron especialmente letales. Danielle Bell, jefa de la misión de monitoreo de derechos humanos de la ONU, advirtió: “Las dos primeras semanas de octubre estuvieron entre los periodos más letales para los civiles en años”. La escalada de ataques en Ucrania durante octubre ya se cobró la vida de decenas de civiles, incluidos niños, según precisó la oficina.

El deterioro de la situación coincide con el regreso de los bombardeos sistemáticos contra la infraestructura energética antes del invierno, una práctica constante desde el inicio de la guerra que busca minar la capacidad de resistencia de la población civil al privarla de calefacción y agua corriente.

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Ataques a la red eléctrica dejan a Kiev sin luz

Los ataques rusos del 13 y 14 de octubre alcanzaron múltiples instalaciones energéticas, entre ellas las tres principales centrales eléctricas de Kiev, lo que dejó temporalmente sin electricidad a 600.000 personas en la capital, según informaron las autoridades ucranianas citadas por la misión de la ONU. Las fuerzas armadas ucranianas también atacaron infraestructura eléctrica y de calefacción en territorio ocupado y dentro de Rusia, de acuerdo con el mismo organismo.

Un ataque con misil de crucero y drones causó 22 civiles muertos en la región de Chernihiv. (REUTERS/Gleb Garanich)
Un ataque con misil de crucero y drones causó 22 civiles muertos en la región de Chernihiv. (REUTERS/Gleb Garanich)

Bell advirtió sobre las consecuencias de este tipo de ofensiva con la proximidad del invierno: “Atacar sistemáticamente la infraestructura eléctrica y de calefacción cuando se acerca el invierno traerá inevitablemente un sufrimiento considerable para la población civil”.

Ucrania abandonó el jueves una breve tregua sobre objetivos relacionados con la energía que, según indicó, Moscú no respetó pese a la exigencia del presidente estadounidense Donald Trump de un alto el fuego.

El riesgo de un nuevo desplazamiento este invierno

Los bombardeos en Ucrania alcanzaron viviendas, transporte público, comercios y buques de carga. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Los bombardeos en Ucrania alcanzaron viviendas, transporte público, comercios y buques de carga. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Las viviendas dañadas y los ataques contra el sistema energético también elevan el riesgo de que ucranianos que ya habían regresado a sus hogares deban volver a desplazarse este invierno, advirtió la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). “Para millones de ucranianos, el desafío ya no es simplemente si pueden volver a casa. Es si pueden permanecer allí de forma segura, y en este momento las condiciones lo están dificultando”, señaló Arthur Erken, director regional de la OIM para Europa y Asia Central.

Alrededor de 1,45 millones de personas retornadas viven actualmente en distritos cercanos al frente, donde durante la última temporada fría solo el 32% de los hogares pudo calefaccionarse de manera adecuada. Cerca de 2,1 millones de personas mayores viven solas en edificios de apartamentos, lo que las deja especialmente expuestas a cortes prolongados de electricidad y calefacción.

Erken indicó que menos del 7% del plan de respuesta a la crisis de la OIM para Ucrania este año cuenta con financiamiento, y reclamó apoyo urgente para reparar viviendas, mejorar el aislamiento térmico y mantener los servicios esenciales.

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