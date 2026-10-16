Estados Unidos

Quién es el hombre que se enfrentó al atacante del tiroteo mortal en la escuela primaria de Oregón

Kaylub Giamanco, carpintero de 36 años y padre de dos alumnas del establecimiento, volvía de almorzar cuando escuchó disparos. Al ver a una persona armada ingresar al edificio, la siguió hasta el interior y la abatió

Retrato de un hombre de cabello castaño y barba que viste una camiseta oscura frente a la pared exterior de una casa
La familia de Giamanco solicitó privacidad y confirmó que el ciudadano cuenta con permiso para portar armas ocultas (Facebook: Kaylub Giamanco).
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Kaylub Giamanco volvía a casa después de almorzar cuando el sonido de unos disparos lo detuvo en seco. Entonces vio a un adolescente armado entrar en la escuela primaria Silver Rail, en Bend, Oregón, donde estudian sus dos hijas. Sin pensarlo, el carpintero de 36 años fue tras él hasta el edificio y logró abatir al atacante.

Dentro de la escuela, el agresor mató a tres alumnos de 5, 8 y 11 años, y a una docente de 25. Un niño de 7 años y otra maestra permanecen hospitalizados con heridas críticas. Varios padres afirmaron que los disparos se produjeron en un aula de educación especial.

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El sospechoso fue identificado por fuentes policiales como Griffin J. John II, de 16 años, residente de Bend y exalumno de esa escuela. El joven habría disparado contra los vidrios de una puerta cerrada para ingresar. Fuentes de seguridad señalaron a NBC News que utilizó una arma que su madre había comprado.

El tiroteo escolar causó la muerte de tres alumnos y una docente en un aula de educación especial (REUTERS/David Ryder).
El tiroteo escolar causó la muerte de tres alumnos y una docente en un aula de educación especial (REUTERS/David Ryder).

La familia Giamanco pidió privacidad y las autoridades destacaron su heroico accionar

Aunque las autoridades no dieron a conocer oficialmente la identidad del civil que disparó contra el atacante, la familia de Giamanco la confirmó y pidió privacidad en un comunicado recogido por The Guardian.

Sus allegados declararon: “No busca reconocimiento, sino expresar su gratitud a los socorristas, al personal escolar y a la comunidad por las numerosas muestras de cariño y apoyo”.

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Kyle, hermano de Giamanco, dijo a NBC News que el hombre cuenta con permiso para portar armas ocultas del público y decidió intervenir después de ver al adolescente ingresar al colegio. Asimismo, contó que no desea hablar públicamente porque se siente culpable de no haber podido salvar a más niños.

Retrato de un hombre de cabello castaño y barba que viste una camiseta oscura frente a la pared exterior de una casa
Kaylub Giamanco, de 36 años, confrontó a un sospechoso armado que ingresó en la escuela primaria Silver Rail de Bend, Oregón, donde asisten sus dos hijas (Facebook: Kaylub Giamanco).

Dylan Costa, amigo de los hermanos desde la infancia, explicó que la reacción no lo sorprendió y recordó que, unos cuatro meses antes, Giamanco le aplicó un torniquete a otro de sus hermanos tras un accidente de motocicleta en el que casi perdió una pierna y lo asistió hasta la llegada de una ambulancia.

Kaylub siempre ha sido un héroe desde que teníamos seis años. Siempre ha sido de los que entran en acción cuando se les necesita”, manifestó a NBC News.

El accionar del residente de toda la vida de Bend fue elogiado por políticos. La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, agradeció la intervención y expresó que sus actos implican “una pesada carga emocional y solo quiero que sepa que mis pensamientos también están con usted”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo calificó como un “gran héroe” y afirmó que sin su intervención “habría sido mucho peor”. Luego agregó: “Es algo terrible, pero gracias a Dios que había un hombre que tenía un arma y sabía cómo usarla”.

La policía identificó al atacante como Griffin J. John II, un exalumno de 16 años que utilizó una escopeta (REUTERS/David Ryder).
La policía identificó al atacante como Griffin J. John II, un exalumno de 16 años que utilizó una escopeta (REUTERS/David Ryder).

Un conductor alertó al 911 tras recibir disparos y una docente forcejeó con el atacante

Antes de ingresar a la escuela, el adolescente disparó contra la camioneta de un conductor que también regresaba de almorzar. Según el relato que le hizo a Justin Penfield, padre de un alumno, el hombre vio al joven arrojar lo que parecía ser una escopeta por encima de una cerca y saltar hacia el patio del colegio. Cuando le preguntó qué hacía, recibió disparos contra su vehículo.

El conductor se alejó y llamó al 911. Esa primera comunicación, junto con las decenas de alertas realizadas por miembros de la comunidad, permitió que la policía llegara tres minutos después del primer aviso.

Las llamadas de los residentes y la intervención de Giamanco no fueron las únicas acciones que ayudaron a detener el ataque. Dentro de la escuela, una maestra también se enfrentó al agresor.

El jefe de Policía de Bend, Mike Krantz, relató que la docente “arrojó su teléfono celular al sospechoso y luego lo derribó y luchó para quitarle el arma”. El agente aseguró que la mujer no resultó herida y que “casi con toda seguridad ayudó a evitar un mayor derramamiento de sangre”.

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