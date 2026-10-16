Estados Unidos

En su sexta votación secreta, el Consejo de Seguridad fracasó en su intento de elegir al próximo secretario General de la ONU

Grynspan aventajó por un voto a Rodrigues-Birkett y Grossi, pero los tres candidatos sufrieron dos vetos de los miembros permanentes del Consejo, que evidencian la falta de acuerdo geopolítico entre Estados Unidos y China

Rebeca Grynspan, Rodriguez Birkett Grossi onu
Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett y Rafael Grossi fueron los candidatos más votados en el Consejo de Seguridad
Guardar

(Desde Washington, Estados Unidos) Ante la ausencia de un acuerdo geopolítico entre Estados Unidos y China, el Consejo de Seguridad fracasó hoy nuevamente en su intento de designar al próximo secretario General de la ONU.

Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett y Rafael Grossi fueron los candidatos más votados, pero los tres sufrieron dos vetos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

PUBLICIDAD

La votación tuvo los siguientes números:

-Grynspan: 9 a favor, 5 en contra y 2 vetos.

-Rodrigues-Birkett: 8 a favor, 6 en contra y 2 vetos.

-Grossi: 8 a favor, 6 en contra y 2 vetos.

Así como el voto en boleta roja permite comprobar que Grynspan, Rodrigues-Birkett y Grossi tienen vetos cruzados, tambien la boleta de diferente color permite saber qué candidatos tienen el apoyo de los miembros permanentes.

En este sentido, aunque el voto es secreto, la boleta de color exhibe respaldos clave a los tres candidatos principales:

-Grynspan tuvo 3 votos de miembros permanentes.

-Rodrigues-Birkett tuvo 3 votos de miembros permanentes

-Grossi tuvo 2 votos de miembros permanentes

Es la primera vez que se conoce con certeza que los candidatos sufrieron vetos o apoyos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

PUBLICIDAD

Esto sucede porque los miembros permanentes votaron con una boleta roja, y los no permanentes con un boleta blanca.

En las cinco votaciones anteriores no se diferenciaron las boletas, y los vetos de los miembros permanentes quedaron mezclados con los rechazos de los miembros no permanentes.

Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, y sus vetos anulan las posibilidades del candidato en esa votación.

Es decir: si no hubo elección del secretario General, como sucedió hoy en Nueva York, los candidatos vetados se pueden presentar de nuevo para otra votación.

El veto queda anulado hacia adelante, pero es un indicio acerca de los parámetros que están respetando los miembros permanentes.

Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá, Somalia, Bahrein, Colombia, Letonia, Liberia y República Democrática del Congo son los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.

Y aunque no tienen el poder de veto, son fundamentales para designar al próximo secretario General: se necesitan 9 votos, y esa mayoría se logra sólo con los miembros no permanentes del Consejo.

Donald Trump y Xi Jinping durante su encuentro oficial en Corea del Sur
Donald Trump y Xi Jinping durante su encuentro oficial en Corea del Sur

Las constantes votaciones fallidas son reflejo de la ausencia de un acuerdo geopolítico entre Donald Trump y Xi Jinping. La Casa Blanca apoya la candidatura de Grossi, mientras que China -junto a Rusia- se inclina por designar a una candidata mujer para suceder a Antonio Guterres.

“A la luz del proceso de selección en curso del próximo Secretario General de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, señalamos que ninguna mujer ha sido elegida jamás para el cargo de Secretario General, y solo una persona nacional de América Latina y el Caribe, y solo dos personas nacionales de África”, afirmó el punto 9 de la resolución que firmó Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) durante su cumbre en India.

Los votos de China y Rusia serían para Grynspan, que empuja un programa multilateral que es observado con atención por Xi y Putin.

Estados Unidos tiene articulada una estrategia común con Francia y Reino Unido, en tanto que China siempre cuenta con la adhesión automática de Rusia.

Sin embargo, el conflicto soberano sobre las Islas Malvinas afecta la estrategia de Estados Unidos en la designación del próximo secretario General de la ONU.

Grossi es un candidato apoyado por Argentina, que reclama la soberanía en las Islas Malvinas. Reino Unido se apropió de las Islas Malvinas en 1833 y se niega a reconocer los derechos legales e históricos de la Argentina.

En este contexto, Londres se resiste a aceptar a Grossi como sucesor de Guterres, una decisión geopolítica que traba todo el proceso de votación.

Si Reino Unido impone su veto, pese a la influencia política de la administración Trump, Grossi estará fuera de carrera.

Al margen de la competencia entre Grynspan y Grossi, la candidata Carolyn Rodrigues-Birkett aún es respaldada por China y Rusia, que comparten cierta mirada sobre la ideología y el mundo.

Cuando era canciller de Guyana, Rodrigues-Birkett elogió a Fidel Castro. Y ese elogio político implica el veto perpetuo de la administración Trump.

El Consejo de Seguridad fracasó hoy en su intento de designar al próximo secretario General de Naciones Unidas
El Consejo de Seguridad fracasó hoy en su intento de designar al próximo secretario General de Naciones Unidas

Temas Relacionados

ONUSecretaría GeneralRebeca GrynspanCarolyn Rodrigues-BirkettRafael GrossiDonald TrumpEstados UnidosXi JinpingChinaVladimir PutinRusia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tiroteo en una escuela primaria de Oregón: identifican al tirador de 16 años que mató a tres niños y una maestra

John J. Griffin II irrumpió en la primaria Silver Rail de Bend disparando contra las puertas cerradas y fue abatido por un civil que lo persiguió hasta el interior del edificio

Tiroteo en una escuela primaria de Oregón: identifican al tirador de 16 años que mató a tres niños y una maestra

Viajó a Illinois y le amputaron manos y pies: el calvario de una turista mexicana que vio sus vacaciones convertirse en pesadilla

Eloida Hermenegildo, originaria de Michoacán, fue hospitalizada 19 días tras una grave complicación bacteriana. Perdió sus cuatro extremidades, acumula deudas médicas por más de USD 300.000 y su visa de turista vence en noviembre

Viajó a Illinois y le amputaron manos y pies: el calvario de una turista mexicana que vio sus vacaciones convertirse en pesadilla

Ansiedad, depresión y pensamientos suicidas: un estudio revela los problemas de salud mental de adolescentes en Estados Unidos

La investigación analizó las respuestas de 15.730 jóvenes de entre 12 y 20 años y encontró diferencias por sexo, además de dificultades para acceder a servicios de atención psicológica

Ansiedad, depresión y pensamientos suicidas: un estudio revela los problemas de salud mental de adolescentes en Estados Unidos

Condenan a 10 años de prisión a exreina de belleza por la muerte de su hijo recién nacido en Kentucky

El tribunal fijó la pena para Laken Snelling tras la declaración de culpabilidad por homicidio involuntario, abuso de un cadáver, manipulación de pruebas y ocultamiento del nacimiento

Condenan a 10 años de prisión a exreina de belleza por la muerte de su hijo recién nacido en Kentucky

Trump dice que su nueva portavoz presidencial debería “reconsiderar” su nombramiento

La funcionaria Katie Zacharia quedó bajo cuestionamiento tras su primer contacto con la prensa y admitir que no cuenta con licencia para ejercer como abogada en Estados Unidos

Trump dice que su nueva portavoz presidencial debería “reconsiderar” su nombramiento

TECNO

Waymo llevará sus robotaxis autónomos a Toronto para iniciar operaciones en 2028

Waymo llevará sus robotaxis autónomos a Toronto para iniciar operaciones en 2028

Crean un modelo de IA que promete detectar el rechazo cardíaco tras un trasplante: cómo funciona

Primer iPhone plegable de Apple agotó entregas a los 30 minutos de salir a la venta

Por 30.000 dólares, 1 de cada 8 peruanos haría clic en un link sospechoso en la computadora de su empresa

El 50% de los latinoamericanos fue víctima de estafas con servicios de banca digital

ENTRETENIMIENTO

Romeo, hijo de los Beckham, debuta en el cine con un personaje gay: así es el primer tráiler de “Forty Love”

Romeo, hijo de los Beckham, debuta en el cine con un personaje gay: así es el primer tráiler de “Forty Love”

Ben Affleck defendió a Tom Cruise tras el fracaso de ‘Digger’: “No puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte”

Elon Musk hace realidad el Turbo Boost de ‘El auto fantástico’ con su nuevo Tesla: “Era mi serie favorita”

Lady Gaga le canta La Vie en Rose a su hija cada noche y asegura sentirse en una “familia completa” con Michael Polansky

“Ella es probablemente la mejor para darme consejos matrimoniales”: Selena Gomez se refirió a su vínculo con Taylor Swift

MUNDO

La Unión Europea prepara restricciones a las importaciones en medio de las tensiones comerciales con China

La Unión Europea prepara restricciones a las importaciones en medio de las tensiones comerciales con China

Waymo llevará sus robotaxis autónomos a Toronto para iniciar operaciones en 2028

La Policía india volvió a detener al líder del movimiento "las cucarachas" antes de una masiva protesta en Nueva Delhi

El petróleo acumula su mayor avance semanal en meses por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente

El rey de Marruecos tomó juramento al Gobierno de la primera ministra Fátima Ezzahra El Mansuri