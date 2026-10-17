La Unión Europea planea un programa de vigilancia en el Ártico ante la amenaza de Rusia y Trump

La UE creará un Centro de Cables del Ártico para proteger la infraestructura submarina digital ante posibles sabotajes (AFP)

Guardar

La Unión Europea pondrá en marcha un programa de vigilancia del Ártico en 2027, como parte de una iniciativa más amplia para mejorar los lazos regionales y contrarrestar las crecientes ambiciones de Estados Unidos y Rusia.

El programa de vigilancia está incluido en la nueva estrategia ártica de la UE, a la que tuvo acceso Bloomberg y que se publicará la próxima semana. El programa piloto ampliará los sistemas satelitales de la UE, Copernicus y Galileo, para detectar amenazas en el Ártico tanto por tierra como por mar.

PUBLICIDAD

La UE también establecerá un “Centro de Cables del Ártico” para proteger los cables submarinos, que permiten la prestación de servicios digitales vitales y que se han convertido en objetivo de sabotajes vinculados a Moscú en otros lugares.

La estrategia actualizada para el Ártico refleja el cambio de enfoque de la UE hacia la seguridad desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 y el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2025. Una versión anterior de la estrategia para el Ártico, de 2021, se centraba en la cooperación, la acción climática y los pueblos indígenas.

PUBLICIDAD

Desde entonces, el Ártico se ha convertido en un campo de batalla por la influencia global, ya que el cambio climático abre nuevas rutas marítimas, atrayendo la atención de Rusia, Estados Unidos y China.

El aumento de la navegación marítima por el deshielo eleva el riesgo de desastres ambientales y maniobras de interferencia (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

“El aumento de la actividad marítima en el Ártico, en un entorno intrínsecamente hostil y mal cartografiado, incrementa sustancialmente el riesgo de accidentes catastróficos, contaminación marina grave e interferencia híbrida”, reza el texto.

Rusia, en particular, está afianzando su presencia. Moscú está “reconstruyendo progresivamente su presencia militar en el Ártico” y utilizando la región para el envío de combustible sujeto a sanciones, según el documento. Asimismo, señala que las «ambiciones de China en el Ártico europeo están creciendo, al tiempo que profundiza su alianza con Rusia».

PUBLICIDAD

Trump también tiene la mira puesta en el Ártico, y a principios de este año lanzó repetidas amenazas de apoderarse de Groenlandia, territorio de Dinamarca, miembro de la UE. Esta iniciativa sacudió profundamente la alianza transatlántica antes de que Trump diera marcha atrás y finalmente llegara a un acuerdo para aumentar la presencia militar estadounidense en la zona.

Donald Trump amenazó con tomar Groenlandia antes de pactar un incremento de tropas estadounidenses en la zona (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El documento evita criticar a Estados Unidos y se limita a afirmar que “una asociación predecible es fundamental para la seguridad europea y transatlántica”.

La UE lleva varios años reforzando su presencia en el Ártico. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, máxima autoridad ejecutiva de la UE, ha visitado Groenlandia en dos ocasiones desde 2024, inaugurando una oficina local de la UE y anunciando inversiones por valor de 200 millones de euros (225 millones de dólares).

PUBLICIDAD

En su próxima estrategia, la UE se comprometerá a celebrar cumbres árticas periódicas y a organizar proyectos financiados conjuntamente con socios regionales.

© 2026 , Bloomberg