Mundo

La Unión Europea planea un programa de vigilancia en el Ártico ante la amenaza de Rusia y Trump

La iniciativa piloto ampliará Copernicus y Galileo para identificar riesgos terrestres y marítimos, dentro del plan que responderá a las aspiraciones de Washington y Moscú en la región polar septentrional

La unidad de élite de trineos tirados por perros de Groenlandia patrulla el desolado y helado Ártico
La UE creará un Centro de Cables del Ártico para proteger la infraestructura submarina digital ante posibles sabotajes (AFP)
Guardar

La Unión Europea pondrá en marcha un programa de vigilancia del Ártico en 2027, como parte de una iniciativa más amplia para mejorar los lazos regionales y contrarrestar las crecientes ambiciones de Estados Unidos y Rusia.

El programa de vigilancia está incluido en la nueva estrategia ártica de la UE, a la que tuvo acceso Bloomberg y que se publicará la próxima semana. El programa piloto ampliará los sistemas satelitales de la UE, Copernicus y Galileo, para detectar amenazas en el Ártico tanto por tierra como por mar.

PUBLICIDAD

La UE también establecerá un “Centro de Cables del Ártico” para proteger los cables submarinos, que permiten la prestación de servicios digitales vitales y que se han convertido en objetivo de sabotajes vinculados a Moscú en otros lugares.

La estrategia actualizada para el Ártico refleja el cambio de enfoque de la UE hacia la seguridad desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 y el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2025. Una versión anterior de la estrategia para el Ártico, de 2021, se centraba en la cooperación, la acción climática y los pueblos indígenas.

PUBLICIDAD

Desde entonces, el Ártico se ha convertido en un campo de batalla por la influencia global, ya que el cambio climático abre nuevas rutas marítimas, atrayendo la atención de Rusia, Estados Unidos y China.

El aumento de la navegación marítima por el deshielo eleva el riesgo de desastres ambientales y maniobras de interferencia (AP Foto/Evgeniy Maloletka)
El aumento de la navegación marítima por el deshielo eleva el riesgo de desastres ambientales y maniobras de interferencia (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

“El aumento de la actividad marítima en el Ártico, en un entorno intrínsecamente hostil y mal cartografiado, incrementa sustancialmente el riesgo de accidentes catastróficos, contaminación marina grave e interferencia híbrida”, reza el texto.

Rusia, en particular, está afianzando su presencia. Moscú está “reconstruyendo progresivamente su presencia militar en el Ártico” y utilizando la región para el envío de combustible sujeto a sanciones, según el documento. Asimismo, señala que las «ambiciones de China en el Ártico europeo están creciendo, al tiempo que profundiza su alianza con Rusia».

Trump también tiene la mira puesta en el Ártico, y a principios de este año lanzó repetidas amenazas de apoderarse de Groenlandia, territorio de Dinamarca, miembro de la UE. Esta iniciativa sacudió profundamente la alianza transatlántica antes de que Trump diera marcha atrás y finalmente llegara a un acuerdo para aumentar la presencia militar estadounidense en la zona.

Donald Trump amenazó con tomar Groenlandia antes de pactar un incremento de tropas estadounidenses en la zona (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Donald Trump amenazó con tomar Groenlandia antes de pactar un incremento de tropas estadounidenses en la zona (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El documento evita criticar a Estados Unidos y se limita a afirmar que “una asociación predecible es fundamental para la seguridad europea y transatlántica”.

La UE lleva varios años reforzando su presencia en el Ártico. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, máxima autoridad ejecutiva de la UE, ha visitado Groenlandia en dos ocasiones desde 2024, inaugurando una oficina local de la UE y anunciando inversiones por valor de 200 millones de euros (225 millones de dólares).

En su próxima estrategia, la UE se comprometerá a celebrar cumbres árticas periódicas y a organizar proyectos financiados conjuntamente con socios regionales.

© 2026 , Bloomberg

Temas Relacionados

Unión EuropeaÁrticoRusiaEstados UnidosDonald TrumpÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Unión Europea prepara restricciones a las importaciones en medio de las tensiones comerciales con China

La Comisión presentará en diciembre una herramienta de respuesta que permitiría cerrar de forma inmediata el acceso de terceros países a los 450 millones de consumidores del bloque en casos extremos

La Unión Europea prepara restricciones a las importaciones en medio de las tensiones comerciales con China

Waymo llevará sus robotaxis autónomos a Toronto para iniciar operaciones en 2028

La filial de Alphabet, dueña de Google, ya tiene un rival circulando en la misma ciudad: camiones autónomos que reparten mercadería para una cadena de supermercados

Waymo llevará sus robotaxis autónomos a Toronto para iniciar operaciones en 2028

La Policía india volvió a detener al líder del movimiento "las cucarachas" antes de una masiva protesta en Nueva Delhi

La convocatoria, impulsada por jóvenes, se suma a una serie de protestas que presionan al Gobierno de Narendra Modi desde hace meses

La Policía india volvió a detener al líder del movimiento "las cucarachas" antes de una masiva protesta en Nueva Delhi

El petróleo acumula su mayor avance semanal en meses por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente

El Brent cerró cerca de 110 dólares por barril, mientras el WTI alcanzó su valor más alto en un mes, impulsados por ataques a infraestructuras y dudas sobre el suministro ruso

El petróleo acumula su mayor avance semanal en meses por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente

El rey de Marruecos tomó juramento al Gobierno de la primera ministra Fátima Ezzahra El Mansuri

La formación de 32 integrantes iniciará sus funciones tras la victoria legislativa del PAM y reunió a cuatro partidos con 207 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes

El rey de Marruecos tomó juramento al Gobierno de la primera ministra Fátima Ezzahra El Mansuri
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estatuto Antiterrorista recibió el aval del Consejo de Política Criminal: el Gobierno se alista para su radicación en el Congreso

Estatuto Antiterrorista recibió el aval del Consejo de Política Criminal: el Gobierno se alista para su radicación en el Congreso

Dictan medidas de protección para Michelle Vieth y limitan el contacto con Héctor Soberano

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 16 de octubre: Huracán Trudy se debilita a categoría 1

EEUU deporta al agresor de la recepcionista de hotel de Santa Fe: lo trasladan de Tijuana a CDMX para presentarlo al juez

Arturo Calle alertó que el auge de Shein y Temu derivó en la pérdida de cerca de 2.000 empleos y cuestionó sus beneficios tributarios

DEPORTES

Así están las tablas de posiciones en el Torneo Clausura: se empiezan a definir los playoffs, la Anual y los ingresos a las copas internacionales

Así están las tablas de posiciones en el Torneo Clausura: se empiezan a definir los playoffs, la Anual y los ingresos a las copas internacionales

Boca Juniors recibirá a Talleres con la idea de ganar para tomar el liderazgo de la Tabla Anual: hora, TV y posibles formaciones

Uruguay estrenó las tarjetas virtuales: la revolución tecnológica que abrió un debate sobre las reglas en el fútbol

Los dos antecedentes polémicos del árbitro de Boca-Vasco da Gama en Brasil por las semifinales de la Copa Sudamericana

El calvario de una estrella del atletismo que debió retirarse por una enfermedad: “Se siente como si estuvieras a pocos días de la muerte”

ENTRETENIMIENTO

‘Diddy’ Combs cambia de prisión tras reportes sobre lujos y privilegios tras las rejas

‘Diddy’ Combs cambia de prisión tras reportes sobre lujos y privilegios tras las rejas

“True Detective” regresa a HBO con Antonio Banderas y Nicolas Cage: esto se sabe de la temporada 5

Romeo, hijo de los Beckham, debuta en el cine con un personaje gay: así es el primer tráiler de “Forty Love”

Ben Affleck defendió a Tom Cruise tras el fracaso de ‘Digger’: “No puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte”

Elon Musk hace realidad el Turbo Boost de ‘El auto fantástico’ con su nuevo Tesla: “Era mi serie favorita”