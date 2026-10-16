“True Detective” regresa a HBO con Antonio Banderas y Nicolas Cage: esto se sabe de la temporada 5

Antonio Banderas y Nicolas Cage encabezarán la quinta temporada de True Detective (HBO/Cortesía)

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True Detective prepara su regreso con dos estrellas de Hollywood al frente de su quinta temporada. Antonio Banderas y Nicolas Cage protagonizarán la nueva entrega de la serie policial de HBO, cuya producción comenzará en 2027.

La historia transcurrirá en Jamaica Bay, Nueva York, y contará otra vez con Issa López como responsable creativa, después del éxito de audiencia de Night Country, la cuarta temporada.

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HBO confirmó a sus actores estelares este viernes 16 de octubre. Banderas interpretará a Rai García, mientras que Cage dará vida a Henry Logan. Lo que se ha guardado en reserva es qué tipo de investigación abordará la temporada 5.

El actor español se incorpora a la serie después de una extensa trayectoria en cine, con títulos como La máscara del Zorro y La leyenda del Zorro. También presta su voz al Gato con Botas en la franquicia Shrek. Entre sus trabajos recientes figuran Tony, la película biográfica sobre Anthony Bourdain, y Babygirl, protagonizada por Nicole Kidman.

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Nicolas Cage dará vida a Henry Logan en la quinta entrega de la antología criminal creada por Nic Pizzolatto (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Cage, por su parte, cuenta con una filmografía que incluye Leaving Las Vegas, Pig, Dream Scenario y La leyenda del tesoro perdido. Sin embargo, con True Detective, el camaleónico actor suma apenas su segundo protagónico en televisión después de la ambiciosa serie Spider-Noir.

Cage ya había adelantado su posible incorporación durante un panel en la Comic Con de Nueva York. Según ScreenRant, el actor respondió: “Creo que voy a hacer una temporada de True Detective”. Luego preguntó: “Está bien que yo sea el primero en anunciarlo, ¿verdad?”.

Issa López regresa con una nueva historia criminal

La cineasta mexicana Issa López volverá como guionista, directora y showrunner, tras su trabajo en True Detective: Night Country, estrenada en 2024. Daniel Zelman también participará como guionista y productor ejecutivo.

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Issa López adelantó que la próxima entrega tendrá conexiones con Night Country (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

La lista de productores ejecutivos incluye a los propios Cage y Banderas, además de Mari Jo Winkler, Kathleen McCaffrey, Steve Golin, Richard Brown, Nic Pizzolatto, Cary Joji Fukunaga, Woody Harrelson y Matthew McConaughey. Pizzolatto creó la franquicia, mientras que Harrelson y McConaughey protagonizaron su primera temporada.

La nueva historia tendrá como escenario Jamaica Bay, en Nueva York, lejos de los paisajes helados de Alaska que definieron la entrega anterior. Francesca Orsi, responsable de las series dramáticas de HBO, destacó a Deadline el trabajo de López: “Issa tiene mucho que decir, al igual que hizo con Night Country. Es un entorno diferente, pero igual de poderoso”, según recogió ScreenRant.

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¿Qué se sabe de la trama y qué pasó con la temporada 4?

La cuarta temporada de True Detective, protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis, trasladó la investigación policial a los paisajes helados de Alaska. (HBO Max)

Por ahora, HBO no ha revelado cuál será el caso criminal de la quinta temporada ni qué otros actores integrarán el reparto. López, sin embargo, adelantó al New York Post que habrá vínculos con Night Country, aunque la nueva entrega tendrá su propia identidad: “Es una historia nueva, personajes nuevos, todo”.

La cuarta temporada siguió a las detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro (Jodie Foster y Kali Reis) durante la investigación por la desaparición de ocho hombres de una estación científica en Alaska. Su desenlace dividió al público, aunque la entrega obtuvo una valoración muy favorable de la crítica. Según Variety, HBO contabilizó 12,7 millones de espectadores en distintas plataformas, la cifra más alta para una temporada de la serie hasta ese momento.

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Desde su estreno en 2014, True Detective ha contado con figuras como Colin Farrell, Rachel McAdams y Mahershala Ali, además de sus protagonistas originales. La franquicia suma 41 nominaciones al Emmy y seis premios.

La quinta temporada aún no tiene fecha de estreno. Por ahora, HBO prevé iniciar el rodaje en 2027.