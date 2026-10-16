El Nasdaq lidera las bajas de Wall Street en su peor semana desde finales de junio

Wall Street completó su peor semana desde finales de junio debido a la caída de las acciones tecnológicas y al aumento en el precio del petróleo. (REUTERS/Jeenah Moon)

Guardar

Wall Street atravesó este viernes su peor semana desde finales de junio, con una caída generalizada en las acciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial y una suba de más del tres por ciento en los precios del petróleo que terminó de inquietar a los inversores antes del cierre semanal. El Nasdaq Composite lideró los descensos y acumuló su primera pérdida semanal en cinco semanas.

Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 85,44 puntos, o un 1,10%, hasta las 7.658,62 unidades, mientras que el Nasdaq Composite retrocedió 572,99 puntos, un 2,15%, para ubicarse en 26.137,85 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 189,01 puntos, o 0,36%, hasta las 51.990,05 unidades. En su cierre definitivo, el S&P 500 quedó en 7.659,44 puntos, el Dow en 52.002,41 y el Nasdaq en 26.140,03, de acuerdo con otro relevamiento de mercado.

PUBLICIDAD

El Nasdaq amplió las pérdidas que ya arrastraba desde principios de semana por la preocupación de que las compañías de infraestructura de inteligencia artificial, muy endeudadas, no logren generar ganancias a tiempo para afrontar sus compromisos financieros, en un contexto de costos de endeudamiento al alza.

CoreWeave, respaldada por Nvidia, se desplomó y profundizó las pérdidas que ya venía registrando. Los bonos del operador de centros de datos sufrieron una fuerte corriente vendedora durante la semana, lo que llevó sus rendimientos a superar el 15%.

El temor por el financiamiento del sector se intensificó después de que un reporte de Reuters, que citó a personas familiarizadas con el asunto, informara que algunos inversores actuales y potenciales de Anthropic evalúan una valoración más baja para la compañía de cara a su próxima salida a bolsa.

PUBLICIDAD

El índice PHLX encadenó ocho jornadas consecutivas a la baja tras las pérdidas de fabricantes de semiconductores como AMD, Intel y Micron. (REUTERS/Shannon Stapleton)

La inquietud en el mercado quedó reflejada en las palabras de Rob Haworth, estratega senior de inversiones de U.S. Bank Wealth Management: “Hay cierto temor en el mercado. Los altos precios del petróleo, en particular, tienden a presionar el múltiplo precio/beneficio de las acciones, por lo que creo que los inversores optan por mostrarse cautos antes del fin de semana en lugar de asumir más riesgos”.

Broadcom cayó con fuerza y el índice de chips PHLX registró su octava jornada consecutiva de descensos. Otros fabricantes de semiconductores sufrieron retrocesos pronunciados: Micron Technology bajó 5,6%, Advanced Micro Devices cedió 6%, Broadcom perdió 4,5% e Intel retrocedió 5,8%.

PUBLICIDAD

Inversores de Anthropic evalúan una menor valoración para la compañía antes de su próxima salida a bolsa. (EFE/Sarah Yenesel)

Más de la mitad de las acciones del S&P 500 cerraron en baja, pero el dato más llamativo fue que todas las empresas del sector tecnológico del índice, salvo siete de las 75 que lo integran, terminaron en terreno negativo. Entre las más afectadas se ubicaron Meta Platforms, que cayó 3,7%, y Alphabet, matriz de Google, que retrocedió 2,5%.

La preocupación de fondo es que estas compañías, que vienen financiando con deuda su apuesta por la inteligencia artificial, puedan tener dificultades para sostener ese ritmo de inversión en un escenario de rendimientos de bonos en niveles elevados en todo el mundo.

PUBLICIDAD

Los rendimientos de los bonos del operador de infraestructura CoreWeave superaron el 15% ante los elevados costos de financiamiento. (EFE/ Ángel Colmenares)

Netflix también se sumó a las bajas con una caída de 2,9%, un día después de anunciar que su directora de Contenidos, Bela Bajaria, será reemplazada por Peter Rice. La noticia llegó apenas días después de que la compañía informara un plan de despidos equivalente al 6% de su plantilla, cerca de mil puestos de trabajo.

Tesla también retrocedió, un 2,1%, tras presentar un nuevo modelo de su deportivo Roadster.

Rendimientos de bonos y la postura de la Reserva Federal

En el mercado de bonos, los rendimientos del Tesoro se mantuvieron relativamente estables. El rendimiento del bono a 10 años cedió a 5,09% desde el 5,10% del jueves por la tarde, después de haber superado el 5,30% a principios de este mes, su nivel más alto desde 2002.

PUBLICIDAD

Los rendimientos bajaron pese a que los reportes de esta semana mostraron que la inflación, tanto a nivel del consumidor como mayorista, aumentó más de lo previsto por los economistas en Estados Unidos.

Esos datos podrían llevar a la Reserva Federal a subir su tasa de interés de referencia antes de fin de año. El banco central había incrementado esa tasa en un cuarto de punto hasta cerca de 3,9% en septiembre, su primer aumento en tres años.

Según datos de CME Group, los operadores de Wall Street esperan que la Fed mantenga sin cambios su tasa a corto plazo en la reunión de este mes, aunque la probabilidad de una suba en la reunión de diciembre saltó a 74,3%, desde 50,2% un mes atrás. El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, no ofreció señales nuevas sobre eventuales movimientos de tasas durante una reunión de líderes financieros en Bangkok.

PUBLICIDAD