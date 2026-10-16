Estados Unidos

Un incendio forestal arrasa al menos ocho viviendas y fuerza evacuaciones masivas en el sur de California

Las llamas consumieron estructuras en San Clemente y San Juan Capistrano mientras miles de residentes debían abandonar cinco zonas bajo orden de desalojo obligatorio

El incendio forestal Norte Fire consumió 188 hectáreas en el sur del condado de Orange tras originarse en Portico Del Norte (X/@OCFireAuthority)
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Un incendio forestal quemó al menos ocho viviendas y forzó evacuaciones en sectores residenciales de San Clemente y San Juan Capistrano, en el sur del condado de Orange, California.

El fuego, bautizado como Norte Fire, avanzó con rapidez impulsado por los vientos de Santa Ana y no registraba contención alguna al cierre de la tarde del viernes, según informaron ABC7 y Los Angeles Times.

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Expansión de 4 a 188 hectáreas en menos de tres horas

El incendio fue detectado poco después de las 11:30 en la zona de Portico Del Norte y Eminencia Del Norte, según la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA). Lo que comenzó como un foco de apenas cuatro hectáreas se expandió hasta alcanzar entre 20 y 28 hectáreas hacia las 12:20.

A primera hora de la tarde ya abarcaba unas 101 hectáreas con 0% de contención, de acuerdo con el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire). En su última actualización, la cuenta oficial de la OCFA en X informó que el incendio alcanzaba las 188 hectáreas.

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Vista aérea de una densa columna de humo sobre una colina junto a casas residenciales, calles y canchas de tenis
El incendio forestal Norte Fire destruyó al menos ocho viviendas en San Juan Capistrano y mantuvo un cero por ciento de contención durante el viernes (CBS LA)

Las llamas alcanzaron viviendas en el área de Avenida Calita, Via La Mirada y Via De Agua, en San Juan Capistrano, donde al menos ocho estructuras resultaron consumidas, según informó ABC7.

El fuego llegó incluso a los patios traseros de varias residencias adicionales. Las autoridades solicitaron 15 dotaciones de bomberos para la protección de estructuras y ordenaron que las aeronaves de combate no fueran desviadas a otras emergencias ante la amenaza directa a hogares.

Cinco zonas con orden de evacuación inmediata

Las autoridades ordenaron el desalojo de cinco zonas entre ambas ciudades. En San Juan Capistrano, las zonas 4 (La Novia Ave y Valle Road), 5 (Camino Las Ramblas y al norte de la autopista interestatal 5) y 10 (Avenida La Pata y Via Entrada).

En San Clemente, la medida alcanzó a las zonas 12 (Portico del Norte, Camino de Los Mares y Eminencia Del Sur) y 13 (Calle La Quinta, Camino de Los Mares, Calle Casino y Campanilla).

Tres bomberos y la parte trasera de un camión de bomberos en una calle cubierta de humo mientras lanzan agua con una manguera
Los bomberos asignaron 15 dotaciones para la protección de estructuras y concentraron el uso de aeronaves en la defensa de los hogares amenazados (CBS LA)

“Si puede ver el humo y el fuego, debe evacuar”, advirtió Katrina Foley, vicepresidenta de la Junta de Supervisores del condado de Orange, quien señaló que las órdenes abarcaban gran parte de ambas ciudades.

Dos refugios abiertos y salida anticipada en diez escuelas

Para atender a los desplazados se habilitaron dos centros de acogida: el Centro Comunitario de San Juan Capistrano, ubicado en el 25925 Camino del Avion, y el Centro Comunitario de San Clemente, en el 100 Calle Seville.

El Distrito Escolar Unificado Capistrano dispuso la salida anticipada de estudiantes en al menos 10 escuelas cercanas a la zona del incendio, entre ellas Bernice Ayer, Clarence Lobo, Concordia, Harold Ambuehl, Palisades, San Clemente, San Juan Hills, Shorecliffs, Truman Benedict y Vista Del Mar.

Todas las actividades al aire libre y los eventos deportivos fueron cancelados. A los padres de alumnos de primaria se les pidió que acudieran personalmente a recoger a sus hijos, mientras que los tutores de estudiantes de secundaria debían responder por correo electrónico para autorizar la salida.

Vista aérea de una casa con el tejado en llamas, humo denso alrededor y chorros de agua dirigidos hacia la estructura
Los centros comunitarios de San Juan Capistrano y San Clemente abrieron sus instalaciones para albergar a los residentes evacuados (CBS LA)

La línea de trenes que conecta Los Ángeles con San Diego también fue suspendida como consecuencia del incendio.

Alerta de bandera roja hasta el sábado por la noche

El Norte Fire comenzó en plena alerta de bandera roja, vigente hasta el sábado a las 20:00, por alto riesgo de incendios en el sur de California. Los fuertes vientos y la baja humedad representaron los principales obstáculos para los equipos de emergencia. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se esperaba que las condiciones comenzaran a amainar en la noche del sábado.

Aproximadamente a la misma hora en que el Norte Fire se propagaba, un incendio de vegetación se inició junto a la autopista interestatal 5 cerca de San Onofre, lo que obligó a cerrar los carriles en ambos sentidos entre Vandergrift Boulevard y Basilone Road, según Cal Fire.

Vista aérea de una casa con fuego sobre el tejado y columnas densas de humo gris que cubren la propiedad y los alrededores
El Servicio Meteorológico Nacional extendió la alerta de bandera roja ante ráfagas de viento de hasta 113 kilómetros por hora y baja humedad en la región (CBS LA)

El meteorólogo Mike Wofford, del NWS en Oxnard, indicó a Los Angeles Times que las ráfagas del viernes serían unos 16 km/h más intensos que las del jueves, con picos estimados de entre 80 y 113 km/h durante la primera mitad de la tarde, antes de atenuarse de forma gradual.

No se informaron heridos hasta el momento de la última actualización. La causa del incendio permanecía bajo investigación. Las autoridades también monitoreaban otros frentes activos en la región: los incendios Bryson y Peak en el condado de Los Ángeles, y Henderson y Scales en el condado de San Diego.

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