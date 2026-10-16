Qué es la inteligencia geoespacial y cómo puede ayudar a reducir el Fenómeno del Niño

La inteligencia geoespacial puede ayudar a identifizar zonas con mayor riesgo ante desastres naturales. (Odin)

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La inteligencia geoespacial se está convirtiendo en una herramienta para anticipar desastres naturales y mejorar la respuesta ante emergencias. Al combinar mapas digitales con información sobre el clima, el territorio, las infraestructuras y la población, esta tecnología permite identificar zonas vulnerables, simular posibles escenarios y ofrecer información para que las autoridades y las empresas tomen decisiones antes de que ocurra una emergencia.

Su desarrollo también está incorporando inteligencia artificial (IA), que permite analizar grandes volúmenes de datos, reconocer patrones y acelerar la creación de herramientas de simulación.

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En una entrevista con Infobae Tecno, Deiro González, gerente de Tecnología de Esri Colombia y Ecuador, explicó cómo estas capacidades pueden impulsar el desarrollo de prototipos tecnológicos, entre ellos los gemelos digitales, que permiten representar entornos reales en un modelo virtual para estudiar qué podría ocurrir ante determinadas condiciones.

La inteligencia geoespacial no solo es un mapa que reune información de la zona, también puede identificar a qué peligros se enfrenta antes posibles desastres naturales. (Google Earth)

La utilidad de estas herramientas cobra relevancia frente a fenómenos como inundaciones, terremotos y lluvias torrenciales, cuyos efectos pueden agravarse cuando no existe información suficiente para identificar los riesgos o coordinar una respuesta oportuna.

¿Qué es la inteligencia geoespacial y cómo ayuda a prevenir desastres?

La inteligencia geoespacial consiste en analizar información vinculada con una ubicación para comprender qué sucede en un territorio y cómo pueden cambiar sus condiciones. A diferencia de un mapa convencional, que muestra dónde se encuentran determinados lugares, esta tecnología permite relacionar distintas capas de información y detectar conexiones que no siempre son evidentes.

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Por ejemplo, al combinar registros de precipitaciones, características del suelo, elevación del terreno, ubicación de viviendas y estado de las vías, es posible identificar sectores expuestos a inundaciones o deslizamientos. Estos análisis ayudan a establecer prioridades, planificar rutas de evacuación y determinar dónde podrían necesitarse recursos de emergencia.

La tecnología también puede utilizarse para monitorear cambios en el territorio y actualizar las evaluaciones de riesgo a medida que aparecen nuevos datos. Sin embargo, no permite predecir con certeza cuándo ocurrirá un desastre. Su función es aportar información para anticipar escenarios, reducir la incertidumbre y preparar una respuesta.

La inteligencia geoespacial puede anticipar inundaciones para ayudar a las autoridades en las rutas de evacuación. EFE/CCTV

La inteligencia artificial acelera el desarrollo de gemelos digitales

Uno de los avances relacionados con la inteligencia geoespacial son los gemelos digitales, representaciones virtuales de ciudades, infraestructuras o territorios que pueden incorporar información actualizada para estudiar su comportamiento bajo diferentes condiciones.

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Un modelo de este tipo puede ayudar a evaluar cómo respondería una ciudad ante lluvias intensas, qué zonas podrían quedar aisladas por el agua o qué infraestructuras estarían más expuestas. Las simulaciones permiten explorar diferentes escenarios antes de tomar decisiones en el mundo real.

La inteligencia artificial puede acelerar algunas etapas de su desarrollo al facilitar el procesamiento de información, la identificación de patrones y la automatización de tareas técnicas. Esto puede ayudar a los equipos a construir prototipos con mayor rapidez y evaluar distintas alternativas antes de implementar una solución.

Con la inteligencia geoespacial se pueden simular posibles eventos catastróficos para en un futuro actuar de manera inmediata. (Odin)

No obstante, la precisión de los resultados depende de la calidad y actualización de los datos, así como de los supuestos utilizados en cada simulación. Un gemelo digital no elimina el riesgo ni garantiza que un escenario se desarrolle exactamente como fue modelado.

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Cómo prepararse antes de que ocurra una emergencia

La prevención requiere que la información geoespacial no se limite a visualizar problemas, sino que se integre en los procesos de planificación y respuesta. Para las autoridades, puede servir para identificar zonas de evacuación, ubicar refugios y organizar la distribución de ayuda. En las empresas, permite analizar la exposición de instalaciones, carreteras, redes de energía y cadenas de suministro ante fenómenos naturales.

La información también puede facilitar la coordinación entre organismos de emergencia, servicios públicos y responsables de infraestructuras. Si diferentes equipos trabajan con datos compatibles y actualizados, pueden comprender mejor la situación y establecer prioridades con mayor rapidez.

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Para incorporar estas herramientas, las organizaciones necesitan invertir en datos confiables, capacitación y sistemas capaces de integrar información de distintas fuentes. También deben establecer protocolos para actuar a partir de los resultados y mantener supervisión humana sobre las decisiones críticas.

Con la inteligencia geoespacial se puede identificar que zonas están en riesgo ante eventuales desastres naturales. (Odin)

La tecnología como parte de una estrategia de prevención

La inteligencia geoespacial y la inteligencia artificial ofrecen nuevas posibilidades para comprender los riesgos naturales, pero su efectividad depende de cómo se incorporen a la gestión cotidiana. Contar con un mapa detallado o una simulación avanzada no basta si las instituciones no tienen planes de contingencia, recursos disponibles y procedimientos claros para responder.

El valor de estas tecnologías está en transformar datos dispersos en información útil para actuar antes, durante y después de una emergencia. Los gemelos digitales y los modelos apoyados por IA pueden ayudar a explorar escenarios y detectar vulnerabilidades, mientras que las decisiones finales deben considerar las condiciones reales del territorio y la evaluación de los especialistas.

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En un contexto de fenómenos climáticos y amenazas naturales que pueden afectar a millones de personas, estas herramientas representan una oportunidad para fortalecer la prevención. Su principal aporte no consiste en eliminar los desastres, sino en ayudar a comprender mejor sus posibles consecuencias y preparar respuestas con anticipación.