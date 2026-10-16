Elon Musk hace realidad el Turbo Boost de ‘El auto fantástico’ con su nuevo Tesla: “Era mi serie favorita”

Un montaje en pantalla dividida compara escenas de la serie de televisión El auto fantástico de 1983 con imágenes de un evento de Tesla.

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Elon Musk presentó la nueva generación del Tesla Roadster, un deportivo eléctrico equipado con propulsores de SpaceX que puede ejecutar maniobras aéreas. La demostración recordó el Turbo Boost de KITT, el automóvil inteligente de la clásica serie de televisión El auto fantástico (Knight Rider).

El parecido no pasó inadvertido entre los seguidores de la ficción de los años 80. Tras la presentación del vehículo, el 15 de octubre, un usuario de X publicó un montaje que comparaba el salto de KITT con una de las maniobras del nuevo Tesla. “Elon Musk acaba de hacer realidad el Turbo Boost. Un montón de tipos de mi edad llevamos toda la vida esperando esto”, escribió @mazemoore.

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Musk respondió al mensaje con una referencia a sus recuerdos de infancia: “¡Era una de mis series favoritas cuando era niño!”.

La reacción reforzó la teoría de que algunas características del deportivo habrían sido inspiradas por el automóvil ficticio que conducía Michael Knight, personaje interpretado por David Hasselhoff en la producción emitida entre 1982 y 1986.

Un usuario de X comparó las maniobras del Roadster con las de KITT, el auto fantástico. (Composición fotográfica/Tesla/IMDb)

KITT, sigla de Knight Industries Two Thousand, era un Pontiac Trans Am negro dotado de inteligencia artificial, capaz de interactuar con su conductor y ejecutar maniobras extraordinarias. Entre sus funciones más recordadas estaba el Turbo Boost, un sistema que le permitía impulsarse por el aire para saltar sobre obstáculos y otros vehículos.

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El Tesla Roadster y su propio Turbo Boost

La presentación tuvo lugar en las instalaciones de pruebas de SpaceX en McGregor, Texas, donde el vehículo blanco de dos plazas exhibió algunas de sus funciones más llamativas.

Según Reuters, el Roadster recorrió una rampa curva con las ruedas hacia arriba mediante un sistema de succión, giró en el aire y aterrizó gracias a sus propulsores integrados. En otra maniobra, saltó por encima de un camión y varios vehículos, con un giro durante el vuelo antes de tocar el suelo.

La demostración fue transmitida en directo por X y mostró cómo la colaboración entre Tesla y SpaceX llevó los sistemas de empuje al diseño de un automóvil deportivo. La empresa no presentó el vehículo como un coche volador convencional, sino como un modelo capaz de realizar saltos breves mediante esa tecnología.

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Un Tesla Roadster elevado despide humo sobre un camión Semi y varios automóviles de la marca Tesla en un escenario iluminado. (Tesla)

El rendimiento sobre el asfalto también fue parte del anuncio. Lars Moravy, responsable de ingeniería de vehículos de Tesla, aseguró que el deportivo puede acelerar de cero a 97 kilómetros por hora en menos de un segundo y superar los 370 kilómetros por hora de velocidad máxima. La compañía también anunció una autonomía superior a los 480 kilómetros con una sola carga.

Cuándo llegará al mercado y cuánto costará

Pese a la espectacularidad de las pruebas, los compradores tendrán que esperar. Tesla prevé iniciar la producción del nuevo Roadster en 2028, casi una década después de presentar el prototipo de esta segunda generación en 2017. En aquel momento, la compañía esperaba comenzar las entregas en 2020, una fecha que quedó atrás tras varios retrasos, según Reuters.

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Tesla prevé iniciar la fabricación del deportivo eléctrico en 2028, casi una década después de mostrar el primer prototipo de esta generación. (Tesla)

La empresa ofrece tres variantes con distintas prestaciones. De acuerdo con Primetimer, la versión Performance requiere un depósito de USD 50.000, mientras que la Thrust, equipada con propulsores para mejorar la aceleración, exige USD 250.000. La alternativa Rocket, un modelo monoplaza con un sistema de vuelo completo, está disponible únicamente por invitación.

El precio final de venta no fue especificado durante la presentación. Tampoco se detalló cuánto tiempo podrá permanecer el automóvil en el aire ni si sus sistemas permitirán algo más que saltos y maniobras breves.