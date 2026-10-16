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Ben Affleck defendió a Tom Cruise tras el fracaso de ‘Digger’: “No puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte”

El protagonista de “Argo” criticó las burlas contra la producción de Alejandro G. Iñárritu y alertó sobre un Hollywood cada vez menos dispuesto a experimentar

Ben Affleck
Ben Affleck habló a favor de la narrativa arriesgada de "Digger", la película de Tom Cruise que enfrenta pérdidas millonarias (Composición fotográfica/REUTERS/IMDb)
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Ben Affleck salió en defensa de Digger, la película protagonizada por Tom Cruise que atraviesa un difícil estreno comercial y ha dividido a la crítica. En una entrevista en el pódcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, Affleck cuestionó a quienes celebran el fracaso de la producción, sobre todo, si aún no han visto el filme.

Es un poco como el bullying en la escuela secundaria, con gente que ni siquiera había visto las películas. Ahora, francamente, estamos viendo que ocurre con Digger. Todo el mundo quiere celebrar este fracaso como si fuera lo más emocionante que ha pasado”, afirmó en el programa.

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El intérprete reconoció que la cinta es una propuesta ambiciosa, realizada por profesionales con talento, aunque su recepción no haya sido favorable para todos. Para él, reducir su valor a las pérdidas económicas supone ignorar la importancia de explorar nuevas ideas en la industria cinematográfica.

Ben Affleck (Happy Sad Confused)
Ben Affleck cree que es importante respaldar propuestas cinematográficas ambiciosas (Happy Sad Confused)

“Todo el mundo quiere contar el dinero, cuánto perdió o lo que sea. Yo simplemente pienso que, si castigas a las películas que asumen riesgos, ¿adivina qué vas a conseguir? Un montón de películas de mierda, homogéneas", sostuvo sin titubear.

Affleck insistió en que las producciones originales necesitan libertad para experimentar, incluso cuando el resultado no convence al público. “No puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte. Y eso significa que, a veces, vas a quedar mal”, añadió.

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El fracaso comercial de la película

El proyecto nació bajo la dirección de Alejandro G. Iñárritu, ganador del Oscar por Birdman y El renacido. Digger presenta a Cruise como Digger Rockwell, un magnate petrolero que enfrenta una catástrofe mundial después de que una de sus plataformas de extracción en la Antártida sufre un desperfecto y provoca que enormes masas de hielo avancen hacia Europa. La cinta utiliza la sátira para abordar la crisis climática y el poder de las élites económicas.

Sin embargo, la propuesta no ha conseguido atraer al público a las salas. Según los datos citados por IGN, la película debutó el 2 de octubre con apenas USD 8 millones en Estados Unidos y Canadá, además de USD 12 millones en los mercados internacionales durante su primer fin de semana. Tras dos fines de semana en cartelera, acumulaba USD 35,3 millones a nivel mundial.

Tras dos fines de semana en cartelera, Digger acumulaba USD 35,3 millones a nivel mundial, una cifra muy inferior a la necesaria para recuperar su inversión.(Captura/IMDb)
Tras dos fines de semana en cartelera, Digger acumulaba USD 35,3 millones a nivel mundial, una cifra muy inferior a la necesaria para recuperar su inversión.(Captura/IMDb)

El panorama resulta desfavorable si se considera que el presupuesto de producción superó los USD 160 millones, mientras que la campaña de marketing habría costado otros USD 100 millones. De acuerdo con Variety, la película necesitaría recaudar aproximadamente USD 350 millones en los cines para alcanzar el punto de equilibrio.

Las estimaciones de dicho medio apuntan a pérdidas cercanas a los USD 245 millones para Warner Bros., lo que situaría a la producción entre los mayores fracasos comerciales de Hollywood.

La recepción crítica también ha sido desigual. Digger obtuvo un 53% de aprobación en el Tomatometer de Rotten Tomatoes, frente a un 74% de valoraciones positivas del público en el Popcornmeter, según IGN. Mientras algunos espectadores y críticos han destacado su ambición y originalidad, otros han cuestionado su propuesta satírica y su ejecución.

Otras estrellas de Hollywood defendieron a ‘Digger’

digger tom cruise
om Cruise interpreta a Digger Rockwell, un magnate petrolero que debe afrontar una catástrofe mundial

Affleck no es la única figura de Hollywood que ha expresado su apoyo a la película. Anne Hathaway elogió la propuesta en Letterboxd y le otorgó una calificación de 10 sobre 10.

“Me encantó esta película brillante. Es inteligente, psicodélica, agresiva, divertida y ambiciosa”, escribió la actriz. También invitó al público a dedicarle tiempo y formarse una opinión propia.

Jane Fonda, por su parte, destacó el riesgo que asumió Cruise al interpretar un personaje alejado de sus habituales producciones de acción. Ella también elogió la manera original y arriesgada en que la cinta aborda la crisis climática y animó al equipo a seguir apostando por propuestas audaces.

Por otro lado, el director mexicano Guillermo del Toro resumió su postura con un mensaje publicado en X: “Amen el arte. Que se jodan las cifras”.

Asimismo, el músico Neil Young también se sumó a los elogios. En su sitio web, describió Digger como “la mejor película que he visto en mi vida” y sostuvo que muchas reseñas negativas no lograban transmitir adecuadamente su propuesta artística.

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