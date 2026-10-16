Trump dice que su nueva portavoz presidencial debería “reconsiderar” su nombramiento

Donald Trump sugirió a Katie Zacharia reconsiderar su permanencia como secretaria de prensa de la Casa Blanca (REUTERS/Europa Press).

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la continuidad de Katie Zacharia como secretaria de prensa de la Casa Blanca, apenas una semana después de nombrarla para el cargo. El mandatario dijo este viernes que le aconsejó reconsiderar si quería seguir en esa función, tras un debut ante los periodistas marcado por las críticas y las preguntas sobre sus credenciales profesionales.

“Le dije: ‘No tienes que hacer esto si no quieres. Creo que deberías reconsiderarlo’”, dijo Trump a los periodistas en los jardines de la Casa Blanca, antes de partir hacia un mitin en Georgia, según reconstruyeron medios locales.

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El mandatario afirmó que consideraba injusta la cobertura mediática que Zacharia había recibido. De acuerdo con Associated Press, Trump dijo que quería que la funcionaria estuviera bien y no tuviera que atravesar una situación como la de los últimos días.

“Creo que mereces ser feliz”, relató al referirse a la conversación. A su vez, aseguró que le preguntó si realmente necesitaba ocupar el cargo.

El mandatario afirmó que la cobertura de la prensa respecto a Katie Zacharia es injusta (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo).

La funcionaria fue nombrada el 9 de octubre y ofreció su primera conferencia de prensa el martes 13. Su intervención duró 14 minutos y respondió preguntas de periodistas de tres medios, una actuación que generó objeciones por su brevedad y algunos tropiezos al hablar.

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A los cuestionamientos por su debut se sumaron las dudas sobre su trayectoria jurídica. Durante una entrevista con el conductor Sean Hannity en Fox News, el jueves por la noche, Zacharia reconoció que no aprobó el examen de habilitación profesional (bar exam) y que nunca obtuvo una licencia para ejercer como abogada en Estados Unidos.

El nombramiento de la secretaria de prensa ocurrió el 9 de octubre, días antes de sus primeras declaraciones oficiales (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo).

Trump la había descrito como abogada al anunciar su designación. Antes de llegar a la Casa Blanca, Zacharia trabajó como asesora sénior de comunicaciones de Trump Media & Technology Group, la empresa que opera la red social Truth Social, y también fue portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

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Tras las primeras críticas, la Casa Blanca había defendido su incorporación. Steven Cheung, director de comunicaciones de la presidencia, declaró a Fox News que Zacharia era una integrante valiosa del equipo y que estaba especialmente capacitada para comunicar la agenda del mandatario.

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