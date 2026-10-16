El rezago institucional de América Latina ante la inteligencia artificial, un riesgo que el ejemplo colombiano hace visible

La Asamblea General de las Naciones Unidas sumó a 128 delegaciones en debates sobre inteligencia artificial frente a las cinco registradas cuatro años atrás. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mientras en el Congreso de Colombia los asesores legislativos ya reciben formación práctica en inteligencia artificial para sustentar debates con evidencia, en México la discusión sigue concentrada en diagnósticos sobre la urgencia de adoptar la tecnología. La distancia entre un caso y otro expone una brecha que atraviesa a los gobiernos de América Latina: la velocidad del desarrollo tecnológico avanza más rápido que la capacidad institucional para absorberlo.

El contraste quedó de manifiesto en dos episodios recientes. Por un lado, la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas reunió a 128 delegaciones que hablaron sobre inteligencia artificial, frente a solo cinco hace cuatro años, un salto que refleja la urgencia del tema en la agenda internacional.

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Por otro lado, en Bogotá, Colombia, el programa UTL en Acción de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes y el Consejo Privado de Competitividad, ya capacitó a más de 130 integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) en el uso de estas herramientas para el trabajo parlamentario.

Los asesores del Congreso de Colombia reciben capacitación práctica en inteligencia artificial mientras México mantiene la discusión en fases de diagnóstico. REUTERS/Luis Jaime Acosta

La ONU advierte sobre una transformación sin precedentes

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la inteligencia artificial avanza a una velocidad que sorprendió incluso a quienes participaron en su creación, lo cual convirtió su gobernanza en uno de los principales desafíos internacionales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que uno de cada cuatro trabajadores en el mundo se encuentra en una ocupación con algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa, aunque el organismo prevé una transformación de funciones antes que una desaparición masiva de empleos.

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El crecimiento económico del sector será determinante. ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) proyecta que el mercado mundial de inteligencia artificial pasará de 189.000 millones de dólares en 2023 a 4,8 billones de dólares en 2033. Ese crecimiento está acompañado de una fuerte concentración: solo 100 empresas, principalmente de Estados Unidos y China, acumulan cerca del 40% de la inversión empresarial mundial en investigación y desarrollo de la tecnología.

“La nueva brecha puede estar entre quienes sepan utilizar la inteligencia artificial para elevar su productividad y quienes permanezcan fuera de esta transformación”, afirmó Concepción M. Valadez Obregón, CEO y G100 Country Chair Communications, Advocacy & Mediation. Para la región, agregó, “desarrollar talento, infraestructura y capacidades digitales debe convertirse en una prioridad empresarial”.

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La Organización Internacional del Trabajo calcula que uno de cada cuatro trabajadores en el mundo desempeña labores expuestas a la inteligencia artificial generativa. (Selene Miranda/Infobae México)

Colombia capacita a los equipos legislativos en el uso práctico de la herramienta

El caso colombiano ofrece una respuesta concreta a ese desafío. El pasado 21 de septiembre, un grupo de participantes de las Comisiones Constitucionales del Congreso completó su ciclo académico en el campus de la Universidad de los Andes. El programa tuvo 24 horas de sesiones presenciales y virtuales con seis horas de contenido asincrónico, y uno de sus módulos se dedica específicamente al uso de inteligencia artificial, escucha en redes sociales, encuestas y revisión de prensa para sustentar debates con evidencia.

Ana Fernanda Maiguashca, presidente del Consejo Privado de Competitividad, explicó que el programa se construyó sobre dos pilares: los conocimientos transversales para los equipos legislativos y una mirada a sectores críticos como la salud, la energía y la política fiscal. “Tenemos tres lemas: formar para servir, investigar para resolver y dialogar para conectar”, afirmó Ramiro Guerrero, director de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo.

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La Organización Internacional del Trabajo calcula que uno de cada cuatro trabajadores en el mundo desempeña labores expuestas a la inteligencia artificial generativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha digital global sigue sin resolverse

El problema de fondo no se limita a la formación de cuadros técnicos. En 2025, aproximadamente 6.000 millones de personas utilizaban internet, equivalentes al 74% de la población mundial, mientras 2.200 millones permanecían desconectadas, de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Para cerrar esa distancia, Naciones Unidas estableció el Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial y el Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA, cuya primera sesión se realizó en 2026.

Valadez Obregón subrayó que la responsabilidad no recae solo en los Estados. “Las empresas necesitan tener claro para qué están incorporando inteligencia artificial, qué procesos puede mejorar y qué riesgos deben considerar”, indicó. Esa misma exigencia, trasladada al ámbito público, es la que el programa colombiano intenta resolver desde el Congreso, mientras México y el resto de la región aún deben traducir el diagnóstico internacional en programas de formación y adopción institucional similares.

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