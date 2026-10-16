Elecciones en Texas: qué documentos se aceptan para votar, qué restricciones rigen y cuáles son los plazos de noviembre

Texas cuenta con 19 millones de votantes registrados para los comicios del 3 de noviembre (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

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Texas tiene 19 millones de votantes registrados para los comicios de medio término. Pero las reglas para participar no son sencillas: los legisladores republicanos endurecieron los requisitos de identificación, el acceso al voto por correo y las condiciones para votar en persona, informó The Texas Tribune.

La votación anticipada se extiende del 19 al 30 de octubre y la jornada electoral está fijada para el 3 de noviembre. El padrón creció un 2% desde las primarias de marzo, cuando apenas uno de cada cuatro inscritos acudió a las urnas. En la elección general de 2024, la participación en el estado fue del 57%, siete puntos por debajo del promedio nacional del 64%, según datos de Ballotpedia, sitio de seguimiento electoral estadounidense.

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Identificación requerida para votar en persona

La legislación texana exige presentar una identificación oficial con fotografía en la casilla. La norma nació en 2011, cuando el entonces gobernador Rick Perry firmó la ley que imponía ese requisito, pero tribunales federales bloquearon su aplicación al determinar que afectaba de manera desproporcionada a electores de comunidades de color con menor acceso a documentos oficiales.

En 2017, la Legislatura amplió la lista de credenciales aceptadas. Un tribunal de apelaciones revirtió al año siguiente la sentencia que había anulado la ley, al considerar que la versión ampliada ya no arrastraba la intención discriminatoria del texto original. Hoy, Texas es uno de los 24 estados que exigen identificación con fotografía, dentro de un grupo más amplio de los 36 estados que piden algún tipo de documento.

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La legislación estatal de Texas admite siete tipos de identificaciones oficiales con fotografía en las mesas de votación (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Las siete identificaciones válidas son: licencia de conducir de Texas, credencial de identificación electoral emitida por el Departamento de Seguridad Pública (DPS), credencial de identificación personal del DPS, licencia para portar armas, pasaporte estadounidense, certificado de ciudadanía con foto y credencial militar con foto.

Quienes no cuenten con ninguna de esas credenciales pueden presentar otro comprobante —un recibo de servicios, un estado de cuenta bancario, un talón de nómina o cualquier documento gubernamental con nombre y dirección— junto con una declaración de impedimento razonable. Entre los motivos válidos figuran la falta de transporte, una discapacidad, la imposibilidad de obtener un certificado de nacimiento, compromisos laborales o familiares y el extravío del documento.

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Si un elector olvida su identificación, puede emitir un voto provisional, que se contabiliza únicamente si acude a la oficina del registrador de votantes de su condado dentro de los seis días naturales posteriores a la jornada electoral.

Restricciones al voto por correo desde 2021

Texas limita el sufragio postal a personas mayores de 65 años, quienes padecen una enfermedad o discapacidad, quienes esperan dar a luz dentro de las tres semanas previas o posteriores a la elección, los ausentes del condado durante el período de votación, las personas bajo internamiento civil involuntario y los reclusos que no hayan perdido su derecho al voto por una condena firme por delito grave. La fecha límite para solicitar una boleta por correo para los comicios de noviembre es el 23 de octubre.

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La ley de integridad electoral aprobada por los republicanos en 2021 endureció las condiciones: los solicitantes deben incluir un número de identificación —licencia de conducir o los últimos dígitos del Seguro Social— tanto en la solicitud como en la boleta, y ese dato tiene que coincidir con el registrado al momento de inscribirse, aunque esa inscripción se haya realizado años o décadas atrás.

Los ciudadanos sin credencial oficial con fotografía pueden recurrir a la declaración de impedimento razonable para emitir su sufragio (REUTERS/Joel Angel Juarez)

En las primarias de marzo de 2022, más de 18.000 boletas postales fueron rechazadas, en su mayoría porque el número proporcionado no coincidía con los registros. “La gente no estaba familiarizada con el proceso. Eso supone una carga administrativa adicional en la que algunas personas quedan atrapadas”, señaló Daniel Griffith, director sénior de políticas de la Fundación Secure Democracy, en declaraciones recogidas por The Texas Tribune.

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Griffith indicó que los rechazos disminuyeron en los ciclos posteriores, aunque las cifras siguen por encima de los niveles previos a la reforma.

La misma legislación prohibió a los funcionarios electorales enviar solicitudes de boleta postal sin que el votante las requiera, eliminó los buzones de depósito previos al día de los comicios y restringió a cada condado a un único punto de entrega ubicado en la oficina electoral.

La eliminación del voto directo de partido y las urnas de 24 horas

Desde 2020, los texanos ya no pueden marcar una sola casilla para votar por todos los candidatos de un mismo partido. El cambio, según sus impulsores, fomentaría una decisión más informada por contienda. Los demócratas señalaron que apuntaba contra sus votantes, quienes utilizaban esa modalidad con mayor frecuencia: el voto directo de partido representó el 64% de los sufragios emitidos en los diez condados más poblados del estado en 2016. Solo seis estados del país conservan esa opción.

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La reforma de 2021 también eliminó las urnas de 24 horas y el voto desde el automóvil, dos modalidades implementadas sobre todo en el condado de Harris —que incluye a Houston— durante la pandemia de COVID-19 en 2020.

El estado más poblado sin inscripción de votantes por internet

Texas permanece como el estado con mayor población del país que no ofrece un sistema general de registro electoral en línea (REUTERS/Joel Angel Juarez)

Texas es el estado más poblado entre los siete que no ofrecen inscripción de votantes por internet. Un octavo estado, Dakota del Norte, directamente no requiere registro. En 2025, los legisladores celebraron la primera audiencia en una década sobre un proyecto para habilitar la inscripción digital, pero la propuesta no superó los plazos reglamentarios de comisión y no llegó a votarse en el pleno.

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La única vía digital disponible es a través del DPS, exclusivamente para quienes renuevan su licencia de conducir o actualizan su dirección en línea, una opción habilitada en 2021 tras una demanda de votantes y organizaciones de derechos electorales.

Ese mecanismo, sin embargo, mostró fallas: se descubrió que el sistema del DPS no transfirió hasta 500.000 registros a los funcionarios electorales de los condados, que debieron procesar ese pendiente de forma urgente. Tanto la oficina del secretario de Estado como la Asociación de Funcionarios Electorales de los Condados de Texas informaron esta semana que ningún condado tiene solicitudes pendientes de ese lote.

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Cómo localizar casillas y verificar la inscripción

Los 103 condados que participan en el Programa de Casillas a Nivel de Condado, creado en 2005, permiten a los votantes acudir a cualquier centro de votación dentro de su jurisdicción tanto durante el período anticipado como el día de la elección. En los 151 condados restantes, los electores solo podrán votar en la casilla asignada a su precinto el 3 de noviembre.

Un total de 103 condados texanos aplican el programa que permite sufragar en cualquier casilla dentro de su jurisdicción territorial

Los votantes con discapacidad o que no sepan leer o escribir pueden recibir asistencia de una persona de su elección, siempre que no esté vinculada a un empleador o sindicato. Las casillas también deben ofrecer votación desde la acera para personas con movilidad reducida.

El portal de la Secretaría de Estado de Texas permite verificar la inscripción, consultar las contiendas en la boleta y localizar los centros de votación.