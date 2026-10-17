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El Ejército ruso anunció la toma de Dobropilia, un bastión ucraniano en Donetsk

Valeri Guerásimov comunicó a Vladímir Putin el avance durante una reunión de mandos, mientras las fuerzas de Moscú mantenían operaciones para localizar a soldados ocultos en sótanos de edificios de la localidad

El Ejército ruso anunció la toma de Dobropilia, un bastión de las fuerzas ucranianas en la región de Donetsk. (REUTERS/Stringer)
El Ejército ruso anunció la toma de Dobropilia, un bastión de las fuerzas ucranianas en la región de Donetsk. (REUTERS/Stringer)
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El Ejército ruso anunció este viernes la conquista de Dobropilia, un enclave urbano situado en la región ucraniana de Donetsk que Moscú considera uno de los bastiones defensivos más importantes de Kiev en el este del país. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, comunicó la noticia al presidente Vladímir Putin durante una reunión en un puesto de mando militar, en la que también participaron otros altos mandos.

Dobropilia se convirtió en objetivo declarado de Moscú desde agosto, cuando el Kremlin anunció el inicio de una ofensiva sobre la localidad. Desde entonces, los partes militares rusos informaban casi a diario sobre combates casa por casa y la toma progresiva de decenas de edificios en la urbe.

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Guerásimov describió el avance ante Putin con una formulación directa: “La Agrupación Centro ha liberado la ciudad de Dobropilia, uno de los bastiones clave del enemigo en el eje de avance hacia Dnipropetrovsk”. La localidad se encuentra a menos de 10 kilómetros de la frontera que separa esa región de Donetsk.

El jefe del Estado Mayor añadió, según recogió la agencia rusa Interfax, que las tropas continúan operaciones de limpieza en el terreno: “Ahora mismo se están llevando a cabo operaciones de búsqueda para identificar y neutralizar a los militares ucranianos que se esconden en los sótanos de los edificios”.

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Putin calificó el episodio como un punto de inflexión en la campaña militar. “La toma de la localidad de Dobropilia por parte de las fuerzas de la Agrupación Centro representa un avance significativo en el desarrollo de la operación militar especial”, afirmó el mandatario, quien subrayó que la localidad abre “una ruta directa” hacia las fronteras de la región de Donetsk.

Vladímir Putin afirmó que a las fuerzas rusas les falta conquistar el 10% de Donetsk para controlar toda la región. (Kremlin.ru/Handout via REUTERS)
Vladímir Putin afirmó que a las fuerzas rusas les falta conquistar el 10% de Donetsk para controlar toda la región. (Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Guerásimov detalló ante Putin el balance territorial reciente de las fuerzas rusas. “Desde el 1 de septiembre, las formaciones y unidades militares han tomado el control de más de 1.800 kilómetros cuadrados de territorio y 92 localidades”, declaró. Precisó además que, solo entre septiembre y las primeras dos semanas de octubre, cayeron bajo control ruso unos 500 kilómetros cuadrados y 23 localidades en la autodenominada república popular de Donetsk.

Putin añadió que ese mismo viernes se produjo la “liberación” de la localidad de Oleksievo-Druzhkivka, junto con un renovado asalto a las posiciones ucranianas en Druzhkivka y Kramatorsk, movimientos que, según el mandatario, “crean las condiciones para acabar rápidamente la limpieza del Donbás de las formaciones de combate del régimen de Kiev”.

Valeri Guerásimov sostuvo que la ocupación de Dobropilia abre una ruta directa hacia la frontera de Dnipropetrovsk. (REUTERS/Anatolii Stepanov)
Valeri Guerásimov sostuvo que la ocupación de Dobropilia abre una ruta directa hacia la frontera de Dnipropetrovsk. (REUTERS/Anatolii Stepanov)

El presidente ruso precisó la magnitud de lo que resta por conquistar: “Actualmente, 2.748 kilómetros cuadrados de territorio en la República de Donetsk permanecen bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Solo este año, ustedes han puesto bajo control de las Fuerzas Armadas de Rusia algo más de 2.000 kilómetros”. El Kremlin precisó que a Rusia le falta conquistar el 10% del territorio de Donetsk para controlar la región por completo.

Putin contrastó esa situación con la de Lugansk, que según dijo está “completamente” bajo control ruso, a diferencia de Donetsk y Zaporiyia, donde Ucrania todavía mantiene posiciones.

Zona de seguridad fronteriza no negociable

Los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra reflejaron que el despliegue masivo de drones impide maniobras rápidas en el frente. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra reflejaron que el despliegue masivo de drones impide maniobras rápidas en el frente. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Vestido con uniforme militar durante su visita al puesto de mando, Putin anunció que Rusia está estableciendo una “zona de seguridad” en el interior de Ucrania, a lo largo de su frontera, que quedará excluida de cualquier negociación futura con Kiev. El mandatario presentó la medida como una respuesta a la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk durante 2024 y 2025.

“Las Fuerzas Armadas rusas recibieron el encargo no solo de expulsar al enemigo de nuestro territorio, sino también de establecer una zona de seguridad en el territorio adyacente. Esta tarea se está llevando a cabo con éxito”, declaró Putin en imágenes televisadas. Agregó: “Nuestro objetivo es garantizar la seguridad absoluta de las regiones fronterizas de Rusia de cara al futuro, y no tenemos intención de convertir esto en un asunto para posibles negociaciones de paz con Ucrania”.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, precisó que la zona de seguridad prevista se extiende a lo largo de 660 kilómetros, de los cuales el 70% ya se encuentra bajo control ruso. Peskov no detalló hasta qué profundidad penetraría esta franja en territorio ucraniano.

La formulación de Putin implica que Rusia debería hacerse con territorio en las regiones de Sumy y Járkov, zonas que Moscú no había reivindicado como propias desde el inicio de la invasión en 2022.

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