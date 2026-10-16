California prepara el cierre de un puente clave para los puertos de Los Ángeles y Long Beach durante 16 meses

El puente Vincent Thomas cerrará al tráfico durante 16 meses para renovar su plataforma de rodadura (Adam Amengual/The New York Times)

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A partir del 7 de noviembre, el puente Vincent Thomas, la arteria vial que conecta San Pedro con Terminal Island en el sur de Los Ángeles, cerrado al tráfico durante 16 meses para reemplazar su plataforma de rodadura.

La obra, gestionada por el Departamento de Transporte de California (Caltrans), busca preservar la integridad estructural de un tramo inaugurado en 1963 que soporta cargas vehiculares cada vez más pesadas y sufre el desgaste provocado por el aire salino del Pacífico.

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Cierre de 16 meses con impacto directo en los puertos de Los Ángeles y Long Beach

El puente se extiende a lo largo de poco más de 1,6 kilómetros sobre la Ruta Estatal 47, entre la Interestatal 110 y Terminal Island, donde operan el Puerto de Los Ángeles y el Puerto de Long Beach.

Elise Swanson, presidenta de la Cámara de Comercio de San Pedro, advirtió en su momento que la estructura no sirve solo de paso para empleados portuarios: “El puente es realmente una conexión con nuestras comunidades para el arte, la cultura y la gastronomía”, declaró a Los Angeles Times.

Con ambos puertos registrando cifras récord de actividad en los últimos meses, el cierre total plantea un desafío logístico considerable. La isla se conecta por su extremo oriental con Long Beach a través del puente Long Beach International Gateway, que permanecerá abierto y absorberá parte del flujo vehicular desviado.

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Ruta de desvío por calles locales de San Pedro y Wilmington

El plan de desvío oficial contempla la presencia de agentes de tránsito en dieciocho intersecciones de San Pedro y Wilmington (U.S. Coast Guard)

Caltrans diseñó un recorrido alternativo que canalizará el tránsito hacia y desde Terminal Island por las calles Front Street y John S. Gibson Boulevard, en San Pedro, y por Harry Bridges Boulevard y Henry Ford Avenue, en Wilmington. El trayecto también contempla tramos de las interestatales 110 y 710.

Según la agencia, ya se completaron mejoras viales a lo largo de la ruta de desvío, y se desplegarán agentes de control de tráfico en 18 intersecciones clave durante el período de cierre total. Sin embargo, vecinos de la zona expresaron su preocupación por el impacto en calles residenciales que no forman parte del recorrido oficial.

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“¿Qué se está haciendo para atender el aumento de tráfico que circulará por rutas de desvío no oficiales?”, planteó un residente durante una audiencia virtual celebrada este miércoles. Caltrans reconoció que los conductores tienden a buscar el camino más corto hacia su destino, independientemente de las indicaciones oficiales.

Coordinación con Google Maps y Apple Maps para alejar el tránsito de los barrios

Los residentes locales manifestaron su inquietud ante el posible desvío de conductores hacia calles de barrios residenciales (AP Photo/Ringo H.W. Chiu)

Para mitigar la dispersión del tráfico hacia calles residenciales, la agencia informó que notificó a Google Maps y Apple Maps sobre el cierre y la ruta de desvío designada.

Siew Mei Tan, jefa de la Oficina de Programas de Movilidad del Distrito 7 de Caltrans, explicó que el organismo trabaja con los proveedores de navegación “para dirigir a las personas lejos de las calles del vecindario para que utilicen las rutas de desvío designadas y también el sistema de autopistas estatales”, según recogió el diario.

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La funcionaria subrayó que Caltrans es consciente de la preocupación de los residentes por el tránsito que podría infiltrarse en calles secundarias durante los próximos meses.

Filtros de aire para vecinos ante el aumento esperado de contaminación diésel

Además del congestionamiento, el proyecto generará un incremento de la contaminación atmosférica. Nathan Bass, vocero de Caltrans, reconoció durante la audiencia pública que “el tráfico estará detenido con mayor frecuencia y puede haber un aumento de la contaminación del aire y de los impactos en la comunidad” como consecuencia de la obra.

Para atenuar los efectos, la agencia coordina con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles la distribución de filtros de aire en escuelas cercanas. Los residentes que cumplan con ciertos requisitos también podrán acceder a filtros para reducir la exposición a partículas emitidas por equipos diésel y maquinaria pesada de construcción.

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Rechazo a la propuesta de elevar el puente para barcos más grandes

Caltrans descartó la propuesta de elevar la estructura del puente para permitir el paso de buques de mayor calado (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

El cierre también reavivó un debate sobre la altura de la estructura. Gene Seroka, director ejecutivo del Puerto de Los Ángeles, había solicitado a Caltrans que aprovechara las obras para elevar el puente y permitir el paso de buques de carga más grandes y eficientes.

La agencia rechazó esa petición en diciembre de 2025, argumentando que el reemplazo de la plataforma debía comenzar cuanto antes y que no era posible incorporar un rediseño adicional sin postergar el cronograma.

Varias investigaciones concluyeron que el puente es seguro para los usuarios, según Caltrans. La intervención responde al deterioro acumulado por décadas de tráfico pesado y la corrosión del ambiente costero, factores que hicieron impostergable la renovación de la cubierta.

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El puente Vincent Thomas reabrirá al tránsito probablemente a principios de 2028, aunque los trabajos de construcción continuarán hasta comienzos de 2029.