“Personalmente quiero lo mejor para ti. No iba a decir esto delante de mi familia o de nadie, pero ni siquiera quiero que vayas a la cárcel. Quiero lo mejor para ti porque sé que eso es exactamente lo que Botham querría por ti. Lo mejor es que le des tu vida a Cristo. No voy a decir nada más. Creo que darle tu vida a Cristo es lo mejor que Botham querría para ti. Una vez, te amo como persona. Y no espero nada malo para tí. No sé si se puede, pero ¿puedo darle un abrazo por favor? ¿Por favor?”, dijo el joven Brandt Jean.