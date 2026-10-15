Retiran más de 30.000 vehículos híbridos enchufables por una falla de software que puede reducir la potencia

Toyota retirará 30.978 vehículos RAV4 Plug-in Hybrid modelo 2026 en Estados Unidos por un fallo informático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Toyota retirará 30.978 vehículos RAV4 Plug-in Hybrid modelo 2026 en Estados Unidos por un problema de software que puede reducir la potencia o apagar el sistema de propulsión mientras se conduce a velocidades elevadas. La pérdida inesperada de fuerza motriz puede aumentar el riesgo de accidente, según la NHTSA.

El retiro fue registrado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) con el número 26V659000. Toyota identificó la campaña con el código 26TA22 y señaló que el defecto está relacionado con la unidad electrónica que controla el motor-generador.

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La solución consiste en una actualización gratuita del software en concesionarios autorizados. Toyota prevé notificar a los propietarios a comienzos de diciembre de 2026, mientras que los registros de la campaña indican que las cartas podrían comenzar a enviarse el 22 de noviembre. Los conductores pueden verificar si su vehículo está incluido mediante el número de identificación vehicular (VIN).

Error de software que puede apagar el sistema de propulsión

Según la información del retiro, la unidad de control electrónico del motor-generador puede experimentar un error cuando el automóvil circula a velocidades elevadas. En esas condiciones, el sistema híbrido enchufable puede reducir su potencia o apagarse.

Esta situación puede provocar que el conductor pierda inesperadamente la fuerza motriz mientras circula, donde una disminución repentina de la potencia puede dificultar la continuidad de la marcha y aumentar la posibilidad de una colisión.

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El defecto señalado está relacionado con la programación de una computadora del vehículo. La actualización del software corrige esa condición; Toyota no reemplazará el motor ni la batería.

La inclusión en la campaña no significa que todos los automóviles afectados hayan experimentado el problema. El retiro abarca las unidades que podrían presentar la falla, por lo que es necesario comprobar cada vehículo mediante los registros oficiales.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras registró el retiro oficial bajo el número 26V659000. (REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo)

RAV4 Plug-in Hybrid 2026, único modelo afectado

La campaña comprende unidades del Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2026 en Estados Unidos. No corresponde extender automáticamente la medida a otras versiones del RAV4 ni a vehículos de años diferentes.

Esta versión combina un motor de gasolina con motores eléctricos y una batería que puede recargarse mediante una fuente externa. Su funcionamiento depende de sistemas electrónicos que coordinan la propulsión, aunque el defecto identificado en esta campaña se refiere específicamente al software de la unidad de control del motor-generador.

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La cifra de vehículos incluidos representa el alcance del retiro, no la cantidad de automóviles en los que se haya confirmado una pérdida de potencia. Para determinar si una unidad concreta necesita la reparación, los propietarios deben consultar su número de identificación vehicular.

Actualización gratuita de software en concesionarios

Toyota indicó que los concesionarios autorizados actualizarán sin costo el software de la unidad electrónica afectada. Los propietarios deberán coordinar la intervención con un taller de la marca una vez que confirmen que su automóvil está incluido.

El fabricante no ha especificado cuánto durará el procedimiento. Los conductores pueden consultar ese dato al solicitar una cita y preguntar qué pasos deben seguir antes de llevar el vehículo al concesionario.

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La reparación busca corregir el error que puede ocasionar una reducción de potencia o el apagado del sistema de propulsión.

El fallo de software puede reducir la potencia del vehículo o apagar la propulsión durante la circulación a velocidades elevadas. (REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo)

Notificaciones previstas desde el 22 de noviembre de 2026

Los registros de la campaña contemplan el 22 de noviembre de 2026 como fecha prevista para comenzar el envío de cartas. Toyota informó que espera contactar a los propietarios a comienzos de diciembre.

Quienes no hayan recibido una notificación pueden consultar el retiro en los canales oficiales de la marca o en la herramienta de búsqueda de la NHTSA. Para realizar la consulta, necesitarán el VIN, un código de 17 caracteres que identifica cada vehículo.

Si la búsqueda no arroja resultados, los propietarios pueden confirmar la información directamente con Toyota o con un concesionario autorizado. La consulta permite comprobar si el automóvil está incluido en la campaña 26TA22 y conocer los pasos para recibir la actualización.

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Los conductores que experimenten una pérdida inesperada de potencia o alertas del sistema híbrido deben priorizar su seguridad y seguir las indicaciones del vehículo. También pueden contactar con un concesionario para recibir orientación sobre cómo proceder.