Estados Unidos

Ordenan a Marco Rubio reactivar la Lotería de Visas para 2027: los plazos que fijó la Justicia

La jueza federal de California, Jinsook Ohta dictó una medida cautelar que obliga al Departamento de Estado a abrir el registro del sorteo de Green Cards e impone fechas concretas de cumplimiento

Lotería de visas a Estados Unidos 2024: resultados y qué hacer si gano
La medida cautelar preliminar determinó que la inacción del Departamento de Estado violó la Ley de Procedimiento Administrativo.
Guardar

Una jueza federal de Estados Unidos obligó al Departamento de Estado a reactivar el Programa de Visas de Diversidad para el año fiscal 2027, conocido como la Lotería de Visas o Green Card Lottery. La magistrada Jinsook Ohta, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de California, concedió una medida cautelar preliminar el 14 de octubre de 2026 y ordenó al secretario de Estado, Marco Rubio, abrir el período de inscripción que la administración de Donald Trump nunca había habilitado.

La decisión alcanza a aspirantes de todo el mundo que reúnan los requisitos para participar en un programa que cada año pone a disposición hasta 55.000 visas de residencia permanente. La jueza determinó que la inacción del Departamento de Estado constituyó una conducta arbitraria que violó la Ley de Procedimiento Administrativo, según consta en la orden judicial.

PUBLICIDAD

La jueza Jinsook Ohta ordenó al Departamento de Estado la reactivación del Programa de Visas de Diversidad para el año fiscal 2027. (REUTERS/Eric Lee)
La jueza Jinsook Ohta ordenó al Departamento de Estado la reactivación del Programa de Visas de Diversidad para el año fiscal 2027. (REUTERS/Eric Lee)

El fallo llega tras meses de parálisis: en diciembre de 2025, Trump suspendió el programa y, en abril de 2026, Rubio anunció de forma oficial que la emisión de nuevas visas de diversidad quedaba suspendida por decisión del gobierno.

La jueza fijó plazos estrictos para la apertura de la inscripción

La orden original establece un cronograma preciso. Según el documento judicial, el Departamento de Estado debía anunciar públicamente el período de inscripción a más tardar a la medianoche, hora del Este, del 15 de octubre de 2026, a través de su sitio web oficial y de sus canales habituales de notificación, incluido el Registro Federal. El anuncio debía detallar las fechas de apertura y cierre, el sitio web para las postulaciones electrónicas y los requisitos de participación.

PUBLICIDAD

Documento judicial del Tribunal del Distrito Sur de California con el encabezado de la demanda de Red Eagle Law contra Marco Rubio
Un tribunal del Distrito Sur de California concede una medida cautelar que exige al Departamento de Estado de Estados Unidos anunciar el periodo de registro para las visas de diversidad. (Orden judicial del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California en el caso Red Eagle Law, L.C. v. Marco Rubio (N.º 3:26-cv-04738-JO-VET))
Documento judicial en inglés firmado por la jueza federal Jinsook Ohta sobre el programa de visados de diversidad
Una orden de la jueza Jinsook Ohta establece los plazos de inscripción y notificación para el Programa de Visas de Diversidad para el año fiscal 2027 en Estados Unidos. (Orden judicial del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California en el caso Red Eagle Law, L.C. v. Marco Rubio (N.º 3:26-cv-04738-JO-VET))

El tribunal dispuso que la inscripción abriera a más tardar a la medianoche del 18 de octubre de 2026 y durara 30 días. También ordenó que el Departamento de Estado notificara a los seleccionados elegibles antes de la medianoche del 19 de noviembre de 2026.

No obstante, medios como Courthouse News informaron que, el mismo día de la resolución, ambas partes presentaron una moción conjunta para extender esos plazos. La jueza Ohta aprobó esa solicitud y fijó nuevas fechas: apertura de la inscripción a más tardar el 1 de noviembre de 2026 y notificación a los seleccionados antes del 3 de diciembre.

El período de registro se mantuvo en 30 días.

Qué exige la orden judicial al Departamento de Estado

Más allá de los plazos, la resolución impone obligaciones operativas concretas. Según el documento judicial, el Departamento de Estado debe:

Las partes acordaron una modificación del cronograma judicial que fijó el inicio de la inscripción para el 1 de noviembre de 2026. (Yuki Iwamura/Pool via REUTERS)
Las partes acordaron una modificación del cronograma judicial que fijó el inicio de la inscripción para el 1 de noviembre de 2026. (Yuki Iwamura/Pool via REUTERS)
  • Aceptar solicitudes electrónicas presentadas durante la inscripción que cumplan los requisitos de elegibilidad, petición y documentación establecidos por las leyes federales (8 U.S.C. §§ 1153 y 1154(a)(1)(I)) y las normas reglamentarias (22 C.F.R. § 42.33).
  • Procesar y otorgar visas de diversidad según los procedimientos y estándares habituales tras el cierre de la inscripción y la notificación a los seleccionados.
  • Continuar el proceso, sujeto a la legislación vigente, hasta agotar la asignación de visas del año fiscal 2027 o el 30 de septiembre de 2027, lo que ocurra primero.

La jueza Ohta también aclaró que el tribunal conserva jurisdicción para hacer cumplir la medida cautelar o modificarla si fuera necesario, un mecanismo que permite al juzgado intervenir en caso de que el gobierno no respete los términos de la orden.

Qué es el Programa de Visas de Diversidad y quiénes pueden participar

El Programa de Visas de Diversidad fue creado por la Ley de Inmigración de 1990, durante la presidencia de George H. W. Bush. Su objetivo es otorgar hasta 55.000 visas de inmigrante por año a ciudadanos de países con bajas tasas históricas de inmigración hacia Estados Unidos. La selección se realiza a través de un sorteo aleatorio, de ahí su nombre coloquial de “lotería”.

Para participar, los aspirantes deben ser nacionales de un país elegible. La ley excluye a los países que hayan enviado más de 50.000 inmigrantes a Estados Unidos en los cinco años fiscales anteriores. Cada año, el Departamento de Estado publica la lista actualizada de naciones elegibles y no elegibles.

Cómo obtener la visa residente en Estados Unidos
El proceso de registro para la Green Card Lottery es gratuito y se realiza exclusivamente a través del portal oficial del Departamento de Estado.

El abogado Curtis Morrison, fundador de Red Eagle Law —la firma que presentó la demanda contra Rubio en agosto de 2026—, sostuvo que la negativa del gobierno a abrir la inscripción equivalía a una cancelación de facto del programa. “Ganamos. Cuando George Herbert Walker Bush lo convirtió en ley en 1990, la administración Trump no puede simplemente ignorar las leyes que no le gustan”, declaró Morrison tras conocerse el fallo, según informó Courthouse News.

Qué deben tener en cuenta los aspirantes a la Green Card Lottery

La inscripción al programa es gratuita y debe completarse de forma exclusiva a través de los canales oficiales que anuncie el Departamento de Estado, en particular el portal dvprogram.state.gov. Resultar seleccionado en el sorteo no garantiza la obtención de una visa: los ganadores deben cumplir todos los requisitos de elegibilidad y superar los procedimientos habituales de solicitud y revisión.

Los aspirantes deben tener precaución frente a intermediarios que prometan aumentar las probabilidades de selección o que cobren supuestas tarifas oficiales de registro. Ningún pago es necesario para participar en el sorteo.

Dado que la situación legal continúa en desarrollo —el gobierno podría apelar la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito— y que los plazos podrían sufrir nuevas modificaciones, resulta recomendable que los interesados consulten a un abogado de inmigración y verifiquen la información directamente en el sitio web oficial del Departamento de Estado antes de tomar decisiones basadas en esta orden judicial.

Temas Relacionados

Visa Estados UnidosDepartamento de Estado de Estados UnidosInmigraciónMarco RubioDonald TrumpTrumpVisaVisasGreen Card

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El arresto de un ingeniero de OpenAI reavivó temores sobre la contratación de espías en empresas tecnológicas

La detención de Abdulrahman Alfozan, realizado por el FBI, tras colocar un dispositivo de grabación en las instalaciones de la compañía generó debates y motivó el despido inmediato del especialista de origen saudí

El arresto de un ingeniero de OpenAI reavivó temores sobre la contratación de espías en empresas tecnológicas

“¿Cuándo me toca a mí?”, los gritos que una testigo escuchó antes de intervenir en un caso investigado por abuso sexual en una fraternidad de Chicago

Una joven forzó la cerradura de un baño donde encontró a su amiga desplomada y con la ropa bajada, mientras un grupo de hombres vitoreaba del otro lado de la puerta

“¿Cuándo me toca a mí?”, los gritos que una testigo escuchó antes de intervenir en un caso investigado por abuso sexual en una fraternidad de Chicago

Ocho estados de EEUU demandan a OpenAI por presuntos daños de ChatGPT a menores

Los fiscales generales acusan a la compañía de inteligencia artificial de conducta "intencional, peligrosa e ilegal" y exigen cambios en el funcionamiento del chatbot, sanciones económicas y límites al desarrollo de modelos autónomos

Ocho estados de EEUU demandan a OpenAI por presuntos daños de ChatGPT a menores

Cierra el Hotel Plaza de Nueva York por cuatro años para restaurar su fachada

El establecimiento de la Quinta Avenida dejará de recibir huéspedes en enero de 2027. Fairmont, la operadora del edificio, aún no precisó el alcance ni el presupuesto de los trabajos

Cierra el Hotel Plaza de Nueva York por cuatro años para restaurar su fachada

Retiran 68 variedades de ensaladas y queso crema por posible contaminación con una bacteria peligrosa

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos informó que algunas áreas de las instalaciones dieron positivo para Listeria monocytogenes, un microorganismo que puede provocar complicaciones graves en grupos vulnerables

Retiran 68 variedades de ensaladas y queso crema por posible contaminación con una bacteria peligrosa

TECNO

Llegan los temas de chat a WhatsApp Web: así podrá personalizar sus conversaciones en PC

Llegan los temas de chat a WhatsApp Web: así podrá personalizar sus conversaciones en PC

Cómo resumir cualquier documento largo con solo usar mi voz y una frase secreta

Mensajes falsos, cursos fraudulentos y malware: los riesgos de estudiar en línea en América Latina

Juegos gratis de PS Plus Extra para octubre de 2026: Mafia: The Old Country encabeza la lista

John Ternus, CEO de Apple, es portada de la revista Time con el iPhone Duo como uno de los mejores inventos de 2026

ENTRETENIMIENTO

El día que Kirk Douglas amenazó a Stanley Kubrick para rodar una escena icónica de 'Espartaco': "Escucha, pequeño imbécil"

El día que Kirk Douglas amenazó a Stanley Kubrick para rodar una escena icónica de 'Espartaco': "Escucha, pequeño imbécil"

Jeremy Wade regresa casi una década después de River Monsters con un podcast que promete revelar historias nunca contadas

Walker Scobell revela que recibe borradores de los libros de Rick Riordan como un privilegio de interpretar a Percy Jackson

El hijo de Halle Berry testificará tras las acusaciones de presunto abuso físico que enfrenta la actriz

Madonna celebra los 30 años de su hija Lourdes Leon con fotografías nunca antes vistas

MUNDO

“Nunca es tarde para empezar”: el hombre que corre desde los 50 años, acumula más de 200 carreras y entrena como un atleta de élite

“Nunca es tarde para empezar”: el hombre que corre desde los 50 años, acumula más de 200 carreras y entrena como un atleta de élite

Detuvieron en Rusia al editor jefe del medio independiente Nóvaya Gazeta

Benjamin Netanyahu reveló una llamada secreta con el presidente sirio Al Sharaa en medio de una crisis fronteriza

El momento en el que un drone ruso se estrelló contra un supermercado en la región ucraniana de Odesa

Condenan a salvadoreño por homicidio de su esposa en Canadá, un caso que tardó casi 20 años en resolverse