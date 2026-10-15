Ordenan a Marco Rubio reactivar la Lotería de Visas para 2027: los plazos que fijó la Justicia

La medida cautelar preliminar determinó que la inacción del Departamento de Estado violó la Ley de Procedimiento Administrativo.

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Una jueza federal de Estados Unidos obligó al Departamento de Estado a reactivar el Programa de Visas de Diversidad para el año fiscal 2027, conocido como la Lotería de Visas o Green Card Lottery. La magistrada Jinsook Ohta, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de California, concedió una medida cautelar preliminar el 14 de octubre de 2026 y ordenó al secretario de Estado, Marco Rubio, abrir el período de inscripción que la administración de Donald Trump nunca había habilitado.

La decisión alcanza a aspirantes de todo el mundo que reúnan los requisitos para participar en un programa que cada año pone a disposición hasta 55.000 visas de residencia permanente. La jueza determinó que la inacción del Departamento de Estado constituyó una conducta arbitraria que violó la Ley de Procedimiento Administrativo, según consta en la orden judicial.

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La jueza Jinsook Ohta ordenó al Departamento de Estado la reactivación del Programa de Visas de Diversidad para el año fiscal 2027. (REUTERS/Eric Lee)

El fallo llega tras meses de parálisis: en diciembre de 2025, Trump suspendió el programa y, en abril de 2026, Rubio anunció de forma oficial que la emisión de nuevas visas de diversidad quedaba suspendida por decisión del gobierno.

La jueza fijó plazos estrictos para la apertura de la inscripción

La orden original establece un cronograma preciso. Según el documento judicial, el Departamento de Estado debía anunciar públicamente el período de inscripción a más tardar a la medianoche, hora del Este, del 15 de octubre de 2026, a través de su sitio web oficial y de sus canales habituales de notificación, incluido el Registro Federal. El anuncio debía detallar las fechas de apertura y cierre, el sitio web para las postulaciones electrónicas y los requisitos de participación.

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Un tribunal del Distrito Sur de California concede una medida cautelar que exige al Departamento de Estado de Estados Unidos anunciar el periodo de registro para las visas de diversidad. (Orden judicial del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California en el caso Red Eagle Law, L.C. v. Marco Rubio (N.º 3:26-cv-04738-JO-VET))

Una orden de la jueza Jinsook Ohta establece los plazos de inscripción y notificación para el Programa de Visas de Diversidad para el año fiscal 2027 en Estados Unidos. (Orden judicial del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California en el caso Red Eagle Law, L.C. v. Marco Rubio (N.º 3:26-cv-04738-JO-VET))

El tribunal dispuso que la inscripción abriera a más tardar a la medianoche del 18 de octubre de 2026 y durara 30 días. También ordenó que el Departamento de Estado notificara a los seleccionados elegibles antes de la medianoche del 19 de noviembre de 2026.

No obstante, medios como Courthouse News informaron que, el mismo día de la resolución, ambas partes presentaron una moción conjunta para extender esos plazos. La jueza Ohta aprobó esa solicitud y fijó nuevas fechas: apertura de la inscripción a más tardar el 1 de noviembre de 2026 y notificación a los seleccionados antes del 3 de diciembre.

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El período de registro se mantuvo en 30 días.

Qué exige la orden judicial al Departamento de Estado

Más allá de los plazos, la resolución impone obligaciones operativas concretas. Según el documento judicial, el Departamento de Estado debe:

Las partes acordaron una modificación del cronograma judicial que fijó el inicio de la inscripción para el 1 de noviembre de 2026. (Yuki Iwamura/Pool via REUTERS)

Aceptar solicitudes electrónicas presentadas durante la inscripción que cumplan los requisitos de elegibilidad, petición y documentación establecidos por las leyes federales (8 U.S.C. §§ 1153 y 1154(a)(1)(I)) y las normas reglamentarias (22 C.F.R. § 42.33).

Procesar y otorgar visas de diversidad según los procedimientos y estándares habituales tras el cierre de la inscripción y la notificación a los seleccionados.

Continuar el proceso, sujeto a la legislación vigente, hasta agotar la asignación de visas del año fiscal 2027 o el 30 de septiembre de 2027, lo que ocurra primero.

La jueza Ohta también aclaró que el tribunal conserva jurisdicción para hacer cumplir la medida cautelar o modificarla si fuera necesario, un mecanismo que permite al juzgado intervenir en caso de que el gobierno no respete los términos de la orden.

Qué es el Programa de Visas de Diversidad y quiénes pueden participar

El Programa de Visas de Diversidad fue creado por la Ley de Inmigración de 1990, durante la presidencia de George H. W. Bush. Su objetivo es otorgar hasta 55.000 visas de inmigrante por año a ciudadanos de países con bajas tasas históricas de inmigración hacia Estados Unidos. La selección se realiza a través de un sorteo aleatorio, de ahí su nombre coloquial de “lotería”.

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Para participar, los aspirantes deben ser nacionales de un país elegible. La ley excluye a los países que hayan enviado más de 50.000 inmigrantes a Estados Unidos en los cinco años fiscales anteriores. Cada año, el Departamento de Estado publica la lista actualizada de naciones elegibles y no elegibles.

El proceso de registro para la Green Card Lottery es gratuito y se realiza exclusivamente a través del portal oficial del Departamento de Estado.

El abogado Curtis Morrison, fundador de Red Eagle Law —la firma que presentó la demanda contra Rubio en agosto de 2026—, sostuvo que la negativa del gobierno a abrir la inscripción equivalía a una cancelación de facto del programa. “Ganamos. Cuando George Herbert Walker Bush lo convirtió en ley en 1990, la administración Trump no puede simplemente ignorar las leyes que no le gustan”, declaró Morrison tras conocerse el fallo, según informó Courthouse News.

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Qué deben tener en cuenta los aspirantes a la Green Card Lottery

La inscripción al programa es gratuita y debe completarse de forma exclusiva a través de los canales oficiales que anuncie el Departamento de Estado, en particular el portal dvprogram.state.gov. Resultar seleccionado en el sorteo no garantiza la obtención de una visa: los ganadores deben cumplir todos los requisitos de elegibilidad y superar los procedimientos habituales de solicitud y revisión.

Los aspirantes deben tener precaución frente a intermediarios que prometan aumentar las probabilidades de selección o que cobren supuestas tarifas oficiales de registro. Ningún pago es necesario para participar en el sorteo.

Dado que la situación legal continúa en desarrollo —el gobierno podría apelar la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito— y que los plazos podrían sufrir nuevas modificaciones, resulta recomendable que los interesados consulten a un abogado de inmigración y verifiquen la información directamente en el sitio web oficial del Departamento de Estado antes de tomar decisiones basadas en esta orden judicial.

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