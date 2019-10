La declaración frente al tribunal de la madre de Jean, Allison, conmovió a todos. “Mi vida no ha sido la misma (desde su asesinato). Ha sido como una montaña rusa. No puedo dormir; no puedo comer. Ha sido el momento más terrible para mí. Casi no puedo trabajar, pero trato de ocuparme solo para ver si se me va de la cabeza. Pero ha sido muy, muy, muy difícil", manifestó entre lágrimas la mujer.