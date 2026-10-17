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Un petrolero con 15 tripulantes indios fue atacado mientras navegaba por el estrecho de Ormuz

Las autoridades indias informaron que los marineros del navío permanecen ilesos tras la agresión ocurrida este viernes

Un proyectil impactó contra el petrolero MT ST 3 con 15 tripulantes indios en el estrecho de Ormuz.
Un proyectil impactó contra el petrolero MT ST 3 con 15 tripulantes indios en el estrecho de Ormuz.
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Un petrolero con 15 tripulantes indios a bordo fue alcanzado por un proyectil este viernes mientras navegaba por el estrecho de Ormuz, según denunciaron las autoridades de la India. El ministro de Transporte Marítimo del país, Sarbanand Sonowal, descartó que se hayan registrado víctimas en el ataque.

El buque MT ST 3 fue “alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz”, informó Sonowal a través de redes sociales. El ministro precisó que los 15 tripulantes indios a bordo se encuentran a salvo y que no hubo que lamentar heridos ni fallecidos.

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El estrecho de Ormuz, uno de los puntos de mayor tránsito petrolero del mundo, viene siendo escenario recurrente de ataques desde el inicio del conflicto bélico que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán. El incidente del MT ST 3 se suma a una serie de agresiones contra embarcaciones comerciales en la zona registradas en las últimas semanas.

Sonowal remarcó el seguimiento del Gobierno indio sobre la situación de sus connacionales embarcados. “Seguimos de cerca ambas situaciones y mantenemos un estrecho contacto con las empresas gestoras de los buques para garantizar la seguridad y el bienestar continuos de los miembros de nuestra tripulación”, aseguró el funcionario.

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El ataque al MT ST 3 ocurre apenas dos días después de otro episodio que también involucró a marineros de la India. El miércoles, el buque cisterna de productos químicos Yara J fue alcanzado por un dron en aguas del mar Negro, cerca de Rumania, mientras transportaba a nueve tripulantes de nacionalidad india.

Un gran barco navega en el mar mientras una densa columna de humo negro sale de su parte posterior
El ministro Sarbanand Sonowal confirmó que el Gobierno indio coordina con las empresas gestoras la protección de los marineros.

En total, 24 ciudadanos indios se vieron afectados por los dos sucesos ocurridos en una misma semana en escenarios geográficos distintos: el estrecho de Ormuz y el mar Negro. Sonowal celebró que ninguno de ellos sufriera heridas y que ambos episodios hayan concluido sin víctimas mortales.

Más de cien ataques contra buques desde febrero

La agresión contra el MT ST 3 se enmarca en una escalada sostenida de incidentes marítimos vinculados al conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel e Irán, que arrancó el 28 de febrero. De acuerdo con un informe difundido este viernes por la organización británica de seguridad marítima UKMTO, la guerra acumula 135 incidentes marítimos, de los cuales 114 provocaron daños en buques, además de 76 heridos o fallecidos en el mar.

El estrecho de Ormuz concentra ataques contra embarcaciones comerciales en el marco del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. (REUTERS/Stringer/Foto de archivo)
El estrecho de Ormuz concentra ataques contra embarcaciones comerciales en el marco del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. (REUTERS/Stringer/Foto de archivo)

Solo en la última semana, UKMTO contabilizó doce ataques contra embarcaciones: diez en el estrecho de Ormuz, uno en el golfo Pérsico y otro en el golfo de Omán. Entre los episodios más graves figura el hundimiento de un portacontenedores, alcanzado por un proyectil el 13 de octubre, sin heridos entre su tripulación. Otro ataque contra un petrolero, el 11 de octubre, provocó la desaparición de dos tripulantes, según las autoridades indias citadas en el informe de la organización.

UKMTO advirtió que el número real de ataques podría ser mayor al registrado, dado que muchos buques afectados no informan de los incidentes. Por su parte, la Organización Marítima Internacional (OMI), con sede en Londres, contabilizó, a fecha del 9 de octubre, 24 marinos fallecidos confirmados y, al 14 de octubre, 113 incidentes confirmados en el estrecho de Ormuz y Oriente Medio. Ambos organismos aclaran que sus cifras corresponden a registros distintos y no son directamente comparables.

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