Una mujer de California deberá pagar vallas publicitarias tras registrar a su perra como votante

El voto emitido a nombre de la mascota fue contabilizado en la elección revocatoria de 2021 contra el gobernador Gavin Newsom

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Una residente de Costa Mesa, California, que inscribió a su perra como votante y emitió boletas a nombre del animal en dos elecciones consecutivas, deberá financiar vallas publicitarias contra el fraude tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía del condado de Orange que le permitió evitar hasta seis años de prisión, informó Los Angeles Times.

Laura Lee Yourex, acusada de registrar a su perra como votante

Laura Lee Yourex, de 64 años, fue acusada en septiembre de 2025 de cinco delitos graves después de que publicara en redes sociales una fotografía de su perra posando con una boleta electoral y una calcomanía de “Yo voté”, según un comunicado de la vocera de la Fiscalía, Kimberly Edds, citado por el medio.

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Los cargos incluían un delito de perjurio, uno por presentar un documento falso ante una entidad oficial, dos por emitir votos sin estar habilitada y uno por registrar a una persona inexistente.

La investigación determinó que Yourex registró de manera fraudulenta a su mascota, una perra llamada Maya Jean Yourex, como votante el 7 de mayo de 2020. Luego, utilizó las boletas enviadas por correo a nombre del animal para participar en la elección revocatoria de 2021 contra el gobernador Gavin Newsom y en las primarias de 2022. El voto de la perra fue contabilizado en el primer comicio, mientras que en el segundo fue rechazado.

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La publicación en redes sociales que la delató

La acusada inscribió a su perra Maya Jean Yourex en el padrón electoral de California el 7 de mayo de 2020 (Laura Yourex)

Aunque una primera publicación de Yourex en enero de 2022 no llamó la atención de las autoridades, una segunda fotografía subida en octubre de 2024 terminó por alertar a las autoridades. En esa imagen, la mujer mostró la placa de identificación de Maya junto a una boleta de voto por correo con el pie de foto: “Maya todavía recibe su boleta”, a pesar de que la perra ya había fallecido, según los fiscales.

La propia Yourex se había delatado ante el registro al divulgar que había inscrito al animal y emitido boletas a su nombre, según el Orange County Register. La oficina de registro de votantes del condado de Orange remitió entonces el caso a la Fiscalía, que abrió una investigación formal.

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El acuerdo de culpabilidad y los cargos desestimados

En abril de 2026, Yourex firmó un acuerdo con la Fiscalía. Los fiscales retiraron cuatro de los cinco cargos por delitos graves y redujeron el restante a un delito menor: registro deliberado de una persona inexistente como votante. Yourex se declaró culpable el 10 de abril.

En su declaración escrita, firmada bajo pena de perjurio, la acusada admitió los hechos con precisión: “El 7 de mayo de 2020, en el condado de Orange, deliberada e ilegalmente hice registrar a un animal, a saber: un perro, como votante, sabiendo que ese animal no tenía derecho a ser inscrito como persona inexistente, y envié esa declaración jurada a un funcionario electoral del condado”, según recogió Los Angeles Times.

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Vallas publicitarias con la fotografía de Maya, parte de la sentencia

La justicia desestimó el caso penal una vez que la acusada cumplió la totalidad de los términos del acuerdo judicial (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Como parte de la sentencia, se le ordenó pagar USD 1500 para costear cuatro vallas publicitarias electrónicas ubicadas a lo largo de las autopistas 55 (Costa Mesa) y 22 (Garden Grove) en el condado de Orange. Los carteles permanecerán visibles hasta las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026.

Las vallas muestran la fotografía de la perra con la boleta y llevan el mensaje: “No seas un perro. El fraude electoral es un delito. Si no puedes votar legalmente, no votes. La Fiscalía del condado de Orange te procesará”. También exhiben la línea telefónica de fraude electoral de la Fiscalía.

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Una vez que Yourex completó los términos del acuerdo, su caso fue desestimado esta semana, confirmaron los fiscales.