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Estados Unidos registra un déficit presupuestario de USD 1,99 billones debido al aumento del gasto

El informe del Tesoro expuso la presión que enfrentan las cuentas federales, mientras el gobierno apuesta al crecimiento económico para reducir el peso de la deuda

El gasto federal estadounidense subió más de un 5 % hasta alcanzar los 7,4 billones de dólares. (Reuters)
El gasto federal estadounidense subió más de un 5 % hasta alcanzar los 7,4 billones de dólares. (Reuters)
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El déficit presupuestario federal de Estados Unidos se amplió a casi 2 billones de dólares en el año fiscal 2026, lo que sirve como un nuevo recordatorio de la magnitud de las necesidades de endeudamiento del gobierno y coloca al país en camino hacia una carga de deuda récord en los próximos años.

Para el año fiscal que concluyó en septiembre, el déficit aumentó a 1,99 billones de dólares, según cifras publicadas el viernes por el Departamento del Tesoro. Esto representa un incremento de aproximadamente el 12% respecto al déficit de 1,78 billones de dólares registrado el año anterior. El gasto aumentó más de un 5%, alcanzando los 7,4 billones de dólares, mientras que los ingresos crecieron cerca de un 3%, hasta los 5,4 billones de dólares.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que los reembolsos arancelarios fueron un factor clave en el aumento del déficit, a pesar de que anteriormente había destacado una reducción de la brecha en 2025. Dichos pagos estuvieron vinculados a un fallo de la Corte Suprema en febrero, que invalidó la mayor parte de los aumentos arancelarios impuestos por el presidente Donald Trump durante su segundo mandato. Actualmente, la administración trabaja en la creación de una nueva barrera arancelaria mediante otras medidas legislativas.

El secretario del Tesoro Scott Bessent proyectó una reducción de la deuda mediante el impulso de la inteligencia artificial. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)
El secretario del Tesoro Scott Bessent proyectó una reducción de la deuda mediante el impulso de la inteligencia artificial. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Este es el cuarto año consecutivo en el que se registra un déficit cercano a los 2 billones de dólares. Las cifras indican que el déficit equivale aproximadamente al 6% del producto interno bruto (PIB), una proporción inusualmente alta en un contexto de desempleo relativamente bajo. Si bien el año pasado el déficit pareció reducirse, esto se debió a un ajuste contable: la ley fiscal republicana de 2025 endureció los límites a los préstamos estudiantiles, y el Tesoro registró este cambio como una disminución del gasto para ese año.

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Aunque Bessent ha afirmado que Estados Unidos puede lograr una rápida reducción de la curva de deuda —gracias, en particular, a un crecimiento económico más acelerado y sostenido, impulsado por el auge de la inteligencia artificial que potencia la productividad estadounidense—, muchos economistas, inversores e incluso otros altos funcionarios públicos se muestran escépticos.

Advertencia del FMI

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, señaló el 14 de octubre que, “si bien el crecimiento ayuda, no permite realizar los ajustes necesarios con la rapidez suficiente”. David Zervos, asesor de Bessent nombrado recientemente, cuestionó dicha evaluación; en declaraciones a la CNBC, señaló que el FMI ha presentado pronósticos “desordenados” en el pasado.

La predecesora de Georgieva, la actual presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó ese mismo día que el déficit de Estados Unidos “debe ser abordado por cualquier país que se encuentre, ya sabe, en esa categoría en particular”. Por su parte, Phillip Swagel, director de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), declaró el 8 de octubre que no resulta “plausible” que el crecimiento económico, por sí solo, logre estabilizar los niveles de deuda de Estados Unidos.

Donald Trump propuso ampliar el presupuesto de defensa y entregar cheques directos de 5.000 dólares a los ciudadanos. (AP Foto/Mariam Zuhaib, Archivo)
Donald Trump propuso ampliar el presupuesto de defensa y entregar cheques directos de 5.000 dólares a los ciudadanos. (AP Foto/Mariam Zuhaib, Archivo)

En febrero, la CBO —un organismo no partidista— advirtió que, para el año 2030, la deuda estadounidense en relación con el producto interno bruto superaría el récord del 106% registrado en 1946, justo después de la Segunda Guerra Mundial. El mes pasado, uno de los indicadores de la deuda pública estadounidense en circulación superó la cifra récord de 40 billones de dólares.

Bessent se ha comprometido a presentar un plan de consolidación fiscal, posiblemente durante el periodo de sesiones de transición del Congreso (“lame duck session”), en caso de que los republicanos pierdan el control de la Cámara de Representantes o del Senado.

Sin embargo, mientras tanto, Trump sigue sugiriendo un mayor gasto. Ha propuesto un aumento de casi 500.000 millones de dólares en el presupuesto de defensa y, además, ha prometido entregar cheques de 5000 dólares a cada estadounidense si los republicanos mantienen el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán el próximo mes.

© 2026 , Bloomberg

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