Un agente de las fuerzas del orden, equipado con material antidisturbios, efectúa disparos durante una protesta antigubernamental de estudiantes en Tirana, Albania, el 29 de noviembre de 2026 (REUTERS/Florion Goga)

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Miles de albaneses volvieron a protestar este domingo en Tirana para exigir la dimisión del primer ministro, Edi Rama, un día después de los disturbios del Día de la Independencia, que dejaron 61 heridos, entre ellos un diputado. En la nueva jornada, la policía hirió con una bala de goma a otro parlamentario, Kliti Hoti, del opositor Partido Democrático.

El sábado, los manifestantes lanzaron piedras y cócteles molotov contra los agentes, que respondieron con balas de goma y gas lacrimógeno, en ocasiones arrojado desde drones, según la prensa local. El Ministerio de Salud contabilizó entre los atendidos a 25 policías, 22 manifestantes, seis periodistas, seis transeúntes, un guardia de seguridad y un diputado, que recibió el alta. Cinco personas seguían internadas el domingo.

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La marcha del domingo coincidió con el Día de la Liberación, que recuerda la retirada de las tropas alemanas en 1944. Grupos de encapuchados apedrearon un edificio del Gobierno e intentaron llegar a la oficina de Rama. Los agentes respondieron con gas lacrimógeno y camiones hidrantes decorados con banderas albanesas, un detalle que generó polémica en el país. A las tres de la tarde, Euronews Albania informó de diez heridos, dos de ellos policías.

Hoti, de 56 años y diputado por Shkodra, recibió el impacto en la espalda mientras huía de los antidisturbios en el bulevar Dëshmorët e Kombit. Una amiga del legislador, Lilly Idrizaj, dijo a Politico que Hoti pasó varias horas en el quirófano, que la bala no perforó ningún órgano y que los médicos esperan para descartar daños nerviosos.

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El ministro del Interior, Ervin Demo, pidió al director general de la Policía del Estado la suspensión inmediata del agente y una investigación por uso desproporcionado de la fuerza. “Nadie está por encima de la ley, y menos aún un agente de la Policía del Estado, que tiene el deber de aplicarla y protegerla”, escribió en redes sociales. Advirtió también que no se tolerará la violencia de los manifestantes.

Agentes de policía con equipo antidisturbios detienen a un manifestante en medio de una protesta estudiantil antigubernamental, en Tirana, Albania, el 29 de noviembre de 2026. REUTERS/Florion Goga

La policía sostuvo que el agente no tenía orden de disparar.

La movilización empezó a finales de mayo en Zvërnec, en la costa sur, contra un complejo turístico de lujo vinculado a Affinity Partners, el fondo de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El plan incluye la isla de Sazan, cuyo proyecto de unos USD 1.400 millones recibió del Gobierno el estatus de inversión estratégica, y terrenos del área protegida de Vjosa-Narta, donde descansan flamencos migratorios. De esa ave tomó su nombre la llamada Revolución de los Flamencos.

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La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado (SPAK) investiga los cambios aprobados en 2024 en la protección de la zona y las transferencias de tierras que abrieron paso al proyecto.

En octubre la protesta cambió de escala. Desde el día 13 de octubre, miles de estudiantes de secundaria y universitarios ocuparon Tirana para reclamar mejores condiciones en las universidades y matrículas más baratas. El 24 de octubre hubo más de 300 heridos. Rama ofreció un diálogo sin condiciones y colocó sillas frente a la sede del Gobierno; los jóvenes respondieron con una carta que exigía su dimisión. A finales de mes, el Ejecutivo facultó a la policía para restringir concentraciones cerca de instituciones públicas y multar a quienes oculten el rostro.

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Rama gobierna desde 2013, pero en las marchas también hay pancartas contra Sali Berisha, líder de la oposición de centroderecha, y contra los dirigentes que se han alternado en el poder desde la caída del comunismo en 1991.

La Agencia de Supervisión Policial y la Fiscalía de Tirana deben determinar ahora si el agente que hirió a Hoti actuó por su cuenta, como sostiene la policía.