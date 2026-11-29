Russell Brand permanece en prisión y su esposa revela cómo enfrenta su condena. (REUTERS/Hannah McKay) (Reuters)

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Durante un nuevo episodio del pódcast Sunday Service, Laura Brand, esposa de Russell Brand, compartió detalles sobre las actividades que realiza el artista durante su estancia en prisión, donde cumple una condena superior a los 10 años por delitos de violación y agresión sexual.

De acuerdo con ella, el actor británico ha incorporado la lectura de la Biblia y la oración a su rutina diaria, e incluso lee pasajes en voz alta a los pájaros que se acercan al centro penitenciario.

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En el podcast Laura habló sobre una de sus recientes visitas a su esposo, de 51 años, quien permanece recluido en HMP Littlehey, una prisión de baja seguridad ubicada en Cambridgeshire, Inglaterra.

“Pude visitar a Russell esta semana, gracias a Dios, y me contó que está rezando todos los días”, relató.

Por si fuera poco, Laura Brand explicó que Russell Brand está leyendo la Biblia de principio a fin y que el comediante comparte las lecturas con las aves que se encuentran cerca de las instalaciones penitenciarias.

(EFE/EPA/ANDY RAIN)

“Está leyendo la Biblia de principio a fin. Y, de hecho, la está leyendo en voz alta a los pájaros, lo cual, sinceramente, no me sorprende en muchos sentidos”, comentó.

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Laura, de 39 años, también reflexionó sobre la importancia que ha adquirido el contacto con la naturaleza para su esposo durante su estancia en prisión. Señaló que, a partir de sus conversaciones, considera que la presencia de las aves representa una conexión con el entorno exterior.

“Me recuerda, cuando lo escucho decir que está rezando a los pájaros, que es un privilegio. Es un privilegio tener la más mínima conexión con la naturaleza, algo que no debemos dar por sentado”, expresó.

Laura Brand responde a las críticas por el mensaje que Russell Brand le envió desde prisión

Laura hizo referencia a la atención mediática que recibió el episodio anterior, en el que leyó un comunicado de Russell en el que insistía en su inocencia pese a haber sido declarado culpable.

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Posteriormente, se refirió a las normas del centro penitenciario HMP Littlehey, ubicado en Cambridgeshire, Inglaterra, donde se encuentra recluido el comediante.

Laura Brand aseguró que ella respetará las reglas de la prisión. (REUTERS/Toby Shepheard)

“El episodio de la semana pasada recibió una considerable cantidad de atención. Y ahora que entiendo los límites establecidos por el brillante y profesional personal de HMP Littlehey, los respetaré absolutamente”, expresó.

Laura también señaló que continuará al frente del espacio digital, dedicado a conversar sobre fe y espiritualidad, por lo que defendió su papel dentro de su familia ante los cuestionamientos públicos que ha recibido.

“Seguiré sintiéndome orgullosa de ser esposa, madre y una mujer que defiende a su familia en un momento en el que la imagen que los medios tienen de mí como mujer está siendo objeto de tanto escrutinio”, declaró.

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La polémica comenzó el 15 de noviembre, cuando Laura Brand compartió durante el programa un mensaje atribuido a su esposo, en el que este agradecía el apoyo recibido y rechazaba los delitos por los que fue condenado.

Russell Brand afirmó que no es culpable de los delitos por los que fue sentenciado. (REUTERS/Toby Melville)

“Amados hermanos y hermanas en Cristo, que Dios los bendiga por su apoyo. Como saben, no soy culpable de los delitos por los que he sido encarcelado. Así que algo extraño está sucediendo”, leyó.

La difusión del mensaje provocó que las autoridades británicas iniciaran una investigación para determinar si Russell Brand incumplió las normas penitenciarias al enviar una declaración a su esposa con conocimiento de que sería compartida públicamente.

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