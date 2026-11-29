La suma de escaños del Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro superó la mayoría absoluta en las elecciones generales de España. (EFE)

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El triunfo del Partido Popular (PP) en las elecciones generales de España y el avance de Vox provocaron este domingo una serie de reacciones de dirigentes internacionales, que felicitaron a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por los resultados obtenidos. Los mensajes llegaron desde Estados Unidos, América Latina, Israel y distintos países europeos, con lecturas diferentes sobre el cambio político y las perspectivas de las relaciones bilaterales.

Con más del 90% de los votos escrutados, el PP se consolidaba como la primera fuerza del Congreso de los Diputados, mientras que Vox registraba un importante crecimiento respecto de los comicios anteriores. La suma de ambas formaciones, junto con Unión del Pueblo Navarro (UPN), superaba los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta y desplazar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por Pedro Sánchez, después de ocho años en el poder.

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Donald Trump celebró la derrota de Pedro Sánchez

Donald Trump celebró el resultado electoral y recordó las diferencias bilaterales por la negativa de Madrid a elevar el gasto en defensa para la OTAN.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su satisfacción por el resultado electoral español y lanzó duras críticas contra Sánchez, con quien mantuvo varios desacuerdos durante los últimos años.

Consultado por los periodistas al regresar a la Casa Blanca, el mandatario estadounidense respondió: “¿Perdió? Eso es algo bueno. Hizo un trabajo horrible. Se merece perder”.

Trump también cuestionó el desempeño económico de España y afirmó que al país “no le estaba yendo muy bien”. Sus declaraciones se produjeron en medio de las tensiones con el Gobierno socialista español por cuestiones de política exterior y compromisos militares.

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Uno de los principales puntos de fricción fue la negativa de Madrid a elevar el presupuesto de defensa hasta el 5% del producto bruto interno (PBI), como reclamaba Washington para los integrantes de la OTAN. Trump incluso había planteado la posibilidad de expulsar a España de la alianza atlántica.

Javier Milei felicitó a Feijóo y Abascal

Javier Milei felicitó a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal por los resultados comiciales que desplazaron al socialismo. (REUTERS/Yara Nardi/Archivo)

El presidente argentino, Javier Milei, celebró tanto el resultado del PP como el crecimiento electoral de Vox. A través de su cuenta en X, felicitó a Feijóo por la victoria y a Abascal por el desempeño de su formación, con quien mantiene una relación política cercana.

“LA LIBERTAD AVANZA EN ESPAÑA. GANÓ LA LIBERTAD, PERDIÓ EL SOCIALISMO”, escribió el mandatario argentino en su mensaje.

Milei sostuvo que los resultados permitirán poner fin a “casi una década de decadencia” y defendió la posibilidad de que las dos fuerzas políticas impulsen un cambio de orientación en el país.

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“España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez”, afirmó.

Giorgia Meloni destacó el resultado

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue una de las primeras dirigentes europeas en pronunciarse. Felicitó a Feijóo y Abascal, a quienes definió como sus “amigos”, y transmitió sus buenos deseos ante la posibilidad de que ambos partidos encabecen el próximo Gobierno español.

Giorgia Meloni destacó la afluencia ciudadana a las urnas y expresó su expectativa de cooperar con las próximas autoridades españolas. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

En su publicación en X, Meloni expresó su expectativa de trabajar con las futuras autoridades “en beneficio de nuestras naciones”, en una señal de acercamiento político entre los sectores conservadores de ambos países.

La dirigente italiana también se refirió a la participación electoral y destacó la movilización ciudadana como un indicador de fortaleza institucional. “La afluencia récord de hoy es una bonita señal para toda Europa de la vitalidad democrática y de la confianza de los ciudadanos en el valor de la participación política”, señaló.

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Emmanuel Macron felicitó al ganador y agradeció a Sánchez

El presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó a Feijóo por el resultado del PP y manifestó la disposición de Francia a mantener la cooperación con España.

“Felicidades a Alberto Núñez Feijóo por su victoria. Francia está dispuesta a colaborar para lograr una Europa más fuerte y más soberana, fiel a sus valores”, escribió.

Emmanuel Macron felicitó al líder del Partido Popular por su victoria y agradeció a Pedro Sánchez los años de trabajo conjunto. (EFE/EPA/Tom Nicholson)

Sin embargo, el mandatario también dedicó unas palabras a Sánchez, a quien agradeció los años de trabajo conjunto, su compromiso con el proyecto europeo y su contribución a las relaciones entre Francia y España.

Ursula von der Leyen pidió fortalecer la cooperación europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también se sumó a las felicitaciones. En un mensaje dirigido a Feijóo, planteó una agenda de colaboración centrada en la competitividad económica, la autonomía estratégica y la defensa común.

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“Juntos, trabajaremos para fortalecer la competitividad y la independencia de Europa”, escribió. Además, mencionó la necesidad de construir una defensa europea más sólida y preservar los principios fundamentales de la Unión Europea.

Ursula von der Leyen propuso una agenda orientada a la competitividad económica, la autonomía estratégica y la defensa común europea. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

La funcionaria cerró su publicación con una referencia al papel de España dentro del bloque comunitario: “Una España fuerte hace una Europa más fuerte”.

María Corina Machado vinculó el resultado con la lucha democrática venezolana

La dirigente opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, felicitó por separado a Feijóo y Abascal. En ambos mensajes relacionó el resultado electoral español con su lucha contra el régimen chavista y la búsqueda de una transición democrática en Venezuela.

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A Feijóo le transmitió que los españoles habían elegido un “cambio clarísimo de rumbo” y sostuvo que la nueva etapa política española podría representar un impulso para la oposición venezolana.

“Esta nueva etapa en España será también un impulso para nuestra lucha por la libertad. Muy pronto, Venezuela volverá a ser libre y democrática. Cuentan con nosotros”, expresó.

María Corina Machado vinculó el cambio de rumbo político en España con la lucha por la transición democrática en Venezuela. (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

En su mensaje dirigido a Abascal, destacó la defensa de la soberanía y los valores nacionales como elementos centrales de la propuesta de Vox.

Gideon Sa’ar expresó su expectativa de recomponer los vínculos con Israel

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, felicitó a los dirigentes del PP y Vox y puso el foco en las posibilidades de modificar la relación diplomática entre Madrid y Jerusalén.

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El funcionario manifestó su expectativa de que el nuevo escenario político permita recomponer los vínculos bilaterales, deteriorados durante la gestión de Sánchez por las fuertes diferencias en torno a la guerra en Gaza.

El ministro de Exteriores israelí Gideon Sa’ar manifestó su expectativa de restaurar las relaciones bilaterales tras las tensiones por el conflicto en Gaza. (EFE/EPA/MARTIN DIVISEK)

“Creo que ahora podremos, juntos, restaurar las relaciones Israel-España, tan importantes para ambos países”, afirmó.

Abelardo de la Espriella celebró la victoria de la derecha española

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se sumó a la ola de reconocimientos y felicitó a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por los resultados del Partido Popular y Vox. En su mensaje, destacó el avance de ambas formaciones y cuestionó duramente al Gobierno saliente de Pedro Sánchez.

Abelardo de la Espriella celebró la victoria de la derecha española. (Presidencia de la República)

“España ha derrotado en las urnas a la izquierda corrupta, cínica y ladrona de Pedro Sánchez”, escribió en X. También sostuvo que el resultado representaba un cambio para el país y concluyó su publicación con dos consignas: “¡Vuelve a brillar la luz en España!” y “¡España se salvó!”.

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