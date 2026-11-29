Las compras por internet en Estados Unidos durante el Black Friday alcanzaron un récord de USD 13.100 millones según Adobe Analytics (REUTERS/Shannon Stapleton)

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Las compras por internet durante el Black Friday en Estados Unidos alcanzaron un récord de USD 13.100 millones, mientras la asistencia a las tiendas físicas retrocedió frente a 2025.

La jornada combinó una mayor facturación minorista con menos visitantes en los comercios, en un escenario de descuentos extendidos y presión sobre los presupuestos de los hogares.

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Adobe Analytics calculó que las ventas digitales crecieron 11 % interanual y superaron su propia previsión para el viernes posterior al Día de Acción de Gracias. La firma elabora su estimación a partir de más de un billón de visitas a sitios web de minoristas estadounidenses.

El desempeño de internet contrastó con el descenso del tránsito presencial. RetailNext, que mide la circulación en los comercios en tiempo real, informó una baja de 2,9 % en el número de visitantes respecto del Black Friday de 2025. Sensormatic Solutions situó la caída en 4,2 %, aunque indicó que el flujo fue 250 % superior al del viernes anterior.

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La afluencia de compradores a las tiendas físicas registró una caída de hasta el 4,2 % en comparación con el año anterior (REUTERS/Bing Guan)

Las ventas minoristas crecieron 5,8 % pese a la menor afluencia a los locales

El gasto total del Black Friday aumentó 5,8 % frente a la misma fecha de 2025, según Mastercard SpendingPulse. El indicador reúne las compras realizadas en tiendas y por internet, contempla todos los medios de pago —incluido el efectivo— y excluye la gasolina y los automóviles.

Dentro de esa medición, las ventas en los establecimientos físicos subieron 3,8 %, el mayor avance desde 2022. El dato muestra que la menor cantidad de personas que visitó los locales no se tradujo en una contracción del gasto presencial: cada salida concentró compras de mayor valor o un número más alto de artículos.

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La economista jefe del Mastercard Economics Institute, Michelle Meyer, previó que la inflación explicará aproximadamente la mitad del crecimiento de las ventas de toda la temporada navideña. Ese factor condiciona la lectura de los incrementos nominales del consumo.

Joe Shasteen, responsable global de análisis avanzados de RetailNext, vinculó el cambio en los hábitos de compra con el peso de los gastos esenciales.

Los precios de la gasolina, los alimentos y el alquiler llevan a muchos hogares a planificar con más cuidado cada visita a los comercios, según recogió The Associated Press.

El gasto minorista total aumentó un 5,8 % impulsado por un mayor valor en las compras presenciales según Mastercard SpendingPulse (REUTERS/Shannon Stapleton)

Los descuentos impulsaron compras de tecnología y artículos de uso cotidiano

La categoría tecnológica encabezó el avance del gasto. Mastercard SpendingPulse estimó que las compras de electrónica y programas informáticos aumentaron cerca de 8 % en comparación con el Black Friday anterior.

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Entre los artículos más buscados estuvieron consolas, videojuegos, teléfonos inteligentes, auriculares y gafas inteligentes.

Los descuentos también se orientaron a bienes de consumo habitual. Adobe detectó un aumento de las compras de ropa, productos para bebés, suministros para mascotas y artículos de limpieza del hogar, una señal de que parte de los consumidores aprovechó las rebajas para abastecerse más allá de los regalos navideños.

Las condiciones meteorológicas adversas en distintas zonas del país pudieron incidir en la menor asistencia presencial, informó la agencia.

La tendencia, sin embargo, se inserta en un desplazamiento gradual hacia el comercio digital durante una fecha que históricamente concentraba las mayores multitudes en los centros comerciales.

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Los consumidores aprovecharon los descuentos del Black Friday para adquirir bienes de uso cotidiano y artículos de limpieza (REUTERS/Shannon Stapleton)

Salesforce ubicó las ventas digitales de Estados Unidos en USD 19.100 millones

La consultora Salesforce ofreció una estimación más alta que la de Adobe: calculó USD 19.100 millones en ventas digitales dentro de Estados Unidos durante el Black Friday.

La diferencia responde al universo de transacciones y a las metodologías de cada empresa, por lo que ambas cifras no son directamente comparables.

En el plano mundial, Salesforce estimó que las operaciones por internet llegaron a un récord de USD 82.700 millones, 5 % por encima del máximo de la temporada de descuentos navideños anterior.

También informó que el número de pedidos aumentó 5 % interanual, un dato que apunta a una expansión de las compras además del efecto de los precios.

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La semana de Acción de Gracias y el Cyber Monday forman parte del período promocional que las cadenas minoristas utilizan para impulsar las ventas de fin de año.

Los primeros registros muestran que el Black Friday mantuvo su peso en el calendario comercial estadounidense, con una porción cada vez mayor del gasto canalizada por las pantallas.