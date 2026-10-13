Estados Unidos

Qué se sabe hasta ahora sobre la muerte de un hombre en la montaña rusa Goliath de Georgia

La Policía del Condado de Cobb investiga las circunstancias del incidente, que dejó además varios heridos y llevó a la empresa a cerrar nueve atracciones similares de forma preventiva

Un hombre murió y varios visitantes resultaron heridos tras un incidente en la montaña rusa Goliath de Six Flags Over Georgia (Video: WSBTV)

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Un hombre murió y varias personas resultaron heridas el lunes 12 de octubre tras un incidente en la montaña rusa Goliath de Six Flags Over Georgia, un parque en las afueras de Atlanta, informó la Policía del condado de Cobb.

El hecho ocurrió poco antes de las 16.00, cuando agentes asignados al parque y patrullas acudieron al lugar. Las autoridades no difundieron la identidad de la víctima ni precisaron cómo se produjeron las lesiones de los demás visitantes, mientras la investigación permanece en curso.

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La unidad de delitos graves investiga qué ocurrió en Goliath

La Unidad de Delitos Graves de la Policía del condado de Cobb quedó a cargo de esclarecer las circunstancias del episodio. En su primer comunicado, el departamento confirmó una muerte y varios heridos, aunque evitó aportar detalles sobre la secuencia que derivó en el desenlace.

Testigos citados por AP y The New York Times aseguraron que un hombre cayó de Goliath, una de las montañas rusas del parque. Algunos de ellos relataron que el pasajero impactó contra partes de la estructura durante la caída, aunque esa versión todavía no fue corroborada oficialmente por los investigadores.

Un visitante declaró a la afiliada local de CNN WXIA que el hombre “cayó y golpeó el vagón tres veces” antes de terminar sobre el techo de una atracción temática situada debajo del recorrido. La policía no confirmó ese testimonio ni comunicó si la víctima viajaba sola en el vagón.

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AP y The New York Times informaron que la montaña rusa se detuvo cerca de uno de sus puntos más altos y los pasajeros fueron evacuados, de acuerdo con imágenes difundidas por televisoras de la zona. La atracción alcanza unos 61 metros de altura y una velocidad máxima de 113 kilómetros por hora, de acuerdo con la información publicada por la compañía.

Six Flags suspendió nueve atracciones similares en Norteamérica

Six Flags Entertainment Corporation clausuró de forma preventiva nueve montañas rusas similares en varios parques de Norteamérica (Captura de video)
Six Flags Entertainment Corporation clausuró de forma preventiva nueve montañas rusas similares en varios parques de Norteamérica (Captura de video)

La empresa expresó que estaba “profundamente entristecida por el incidente” ocurrido con uno de sus visitantes. Además, indicó que su equipo y las autoridades locales respondieron de inmediato y que colaborará plenamente con la pesquisa.

Nuestros pensamientos y nuestras más sinceras condolencias están con la familia, los amigos y los seres queridos de la persona afectada”, sostuvo Six Flags Over Georgia en un comunicado recogido por The New York Times y otros medios estadounidenses. La compañía añadió que brindaba apoyo a los visitantes y trabajadores afectados.

Horas después del hecho, un portavoz de Six Flags Entertainment Corporation anunció el cierre temporal de nueve montañas rusas de características semejantes en parques de Norteamérica, una medida tomada “por precaución”. Entre las atracciones suspendidas están Raging Bull, en Illinois; Nitro, en Nueva Jersey; Leviathan y Behemoth, en Canadá; y Fury 325, en Carolina del Norte.

Goliath permanecía bajo revisión mientras avanzaba la investigación. El parque ya tenía previsto no abrir sus puertas el martes, tras haber funcionado el lunes por el feriado del Día de Colón en Estados Unidos.

Las autoridades no informaron la causa de la muerte ni el número de lesionados

La presidenta de la Junta de Comisionados de Cobb, Lisa Cupid, lamentó la situación observada por los visitantes y trabajadores (Captura de video)
La presidenta de la Junta de Comisionados de Cobb, Lisa Cupid, lamentó la situación observada por los visitantes y trabajadores (Captura de video)

La presidenta de la Junta de Comisionados del condado de Cobb, Lisa Cupid, afirmó que el gobierno local trabajará con el parque y otros organismos a medida que se conozcan más datos. “No puedo imaginar el horror que presenciaron los visitantes y empleados”, señaló en una declaración difundida tras el incidente.

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente si existió una falla mecánica, un problema con el sistema de seguridad o alguna otra circunstancia que explique la caída. Tampoco se conoció cuántas personas recibieron atención médica ni la gravedad de sus heridas.

La Policía del Condado de Cobb pidió esperar los resultados de las pericias antes de extraer conclusiones. El caso volvió a poner bajo atención los protocolos de seguridad de las atracciones de alta velocidad, mientras Six Flags mantiene cerrados de forma preventiva los juegos similares incluidos en su decisión.

X2 permanece cerrada en California tras denuncias por lesiones cerebrales

El episodio en Georgia ocurre mientras Six Flags Magic Mountain, en Valencia, California, mantiene cerrada desde el 12 de julio la montaña rusa X2, una atracción de cuarta dimensión cuyos asientos giran 360 grados durante el recorrido. El parque no detalló las razones de la suspensión, aunque la medida se produjo después de que dos mujeres requirieran atención de urgencia por hemorragias cerebrales, informó CNN.

La atracción, inaugurada en 2002, alcanza cerca de 128 kilómetros por hora y combina caídas pronunciadas con movimientos rotatorios de los vagones. Los abogados de los demandantes sostienen que ese diseño expone a los pasajeros a aceleraciones y desaceleraciones capaces de ocasionar lesiones graves; la empresa ha defendido en los tribunales que el juego es sometido a pruebas periódicas y que quienes lo utilizan reciben advertencias sobre los riesgos inherentes.

Tres demandas presentadas en septiembre atribuyeron lesiones cerebrales a X2. Más de 100 personas afirmaron ante abogados haber sufrido daños de distinta gravedad después de usar la montaña rusa durante los dos últimos años, aunque esas denuncias todavía deben ser examinadas en la Justicia. La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California mantenía abierta una inspección sobre la atracción, de acuerdo con la información publicada por CNN.

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