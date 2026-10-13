Florida ejecutó a un preso que mató a su compañero de celda para obtener la pena de muerte

James Robertson fue ejecutado mediante inyección letal en la Prisión Estatal de Florida por el asesinato de Frank Hart (AP Foto/David Fischer)

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James Robertson, un recluso de Florida que mató a su compañero de celda en 2008 para conseguir una condena a muerte, fue ejecutado este martes mediante inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. La ejecución se realizó al mediodía, casi 18 años después del crimen.

Según el repaso de Associated Press, Robertson estranguló a Frank Hart mientras dormía en el Centro Correccional Charlotte, al norte de Fort Myers. Para ello, ató varias medias y las usó como arma.

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Al ser interrogado, explicó a los investigadores que el ataque fue premeditado y sin provocación: quería abandonar las condiciones de su encierro ordinario y ser trasladado al corredor de la muerte.

Robertson pasó casi cuatro décadas en prisión antes del crimen

Robertson ingresó al sistema penitenciario de Florida en 1980, a los 17 años, por cargos de robo con allanamiento y agresión. Durante décadas acumuló condenas adicionales por evasión, agresión y posesión de armas dentro de los centros de reclusión, lo que extendió progresivamente su sentencia original.

Pasó 20 años en régimen de “gestión cerrada”, una modalidad de aislamiento intensivo que él mismo describió en el documental de Netflix I Am a Killer (2018). “Te encierran en una celda todo el día. Quizás puedas salir un par de veces por semana, unas dos horas, y te meten en una jaula pequeña. Pierdes toda motivación”, declaró en esa producción.

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El recluso planificó el ataque contra su compañero de celda con el objetivo de recibir la condena a muerte y abandonar el aislamiento. (Florida Department of Corrections)

Por su parte, Hart fue enviado a prisión en 2003 tras ser condenado por agresión sexual. Dormía en la misma celda cuando Robertson lo estranguló en diciembre de 2008.

Robertson se declaró culpable de asesinato en primer grado, renunció a la fase de determinación de pena ante un jurado y fue sentenciado a muerte por un juez. Posteriormente renunció a todos los recursos posconvicción.

A principios de octubre reiteró esa posición ante un tribunal: afirmó que entendía que su ejecución estaba programada y que no deseaba presentar apelaciones finales ante el Tribunal Supremo de Florida ni ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

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DeSantis retiró el segundo mandato de ejecución previsto para el mismo día

Robertson debía ser ejecutado este martes junto a William Lee Thompson. Sin embargo, el gobernador Ron DeSantis retiró la orden de ejecución de Thompson el 8 de octubre, sin ofrecer una razón oficial. El mandatario había suspendido temporalmente esa ejecución el mes anterior mientras se realizaba una evaluación psiquiátrica del condenado.

Es la primera vez que DeSantis retira un mandato de ejecución, aunque la medida no modifica la sentencia de Thompson: permanecerá en el corredor de la muerte y podría enfrentar una nueva orden en el futuro. Sus abogados señalaron que el recluso, de 74 años, padece demencia y problemas cardíacos graves y reclamaron que sea trasladado a un centro médico adecuado.

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Thompson fue condenado por el asesinato, secuestro y agresión sexual de Sally Ivester, de 23 años, ocurrido en 1976. Es el tercer gobernador de Florida en firmar una orden de ejecución en su contra: Bob Graham y Bob Martinez también lo intentaron en la década de 1980, pero años de apelaciones y suspensiones le permitieron eludir la silla eléctrica, el método que se utilizaba entonces.

El gobernador Ron DeSantis retiró la orden de ejecución de William Lee Thompson, un recluso de 74 años que padece demencia. (AP/Florida Department of Corrections)

Debate sobre la pena de muerte y la violencia carcelaria

María DeLiberato, directora legal y de políticas de Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP), afirmó en un comunicado que el caso de Robertson contradice el argumento de que la pena capital actúa como elemento disuasorio.

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“Frank Hart merecía estar seguro bajo custodia estatal y sus seres queridos merecen compasión”, señaló. “Cuando alguien comete un asesinato para intentar asegurar su propia ejecución, tenemos que enfrentar las condiciones que contribuyeron a esa decisión y la realidad de que la existencia de la pena de muerte puede haber causado la misma violencia que supuestamente previene”, sostuvo DeLiberato, según informó CBS News.

La hija de Hart también se expresó públicamente. “Pasaron casi dos décadas. Creo que honestamente, después de esto, llegará el cierre”, dijo en Gulf Coast News. Agregó que los años que Robertson pasó en el corredor de la muerte fueron un recordatorio constante del asesinato de su padre.

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Florida concentra más de la mitad de las ejecuciones federales de 2026

La ejecución de Robertson se produce en un contexto de escrutinio creciente sobre la pena de muerte en Estados Unidos, tanto por los problemas en los procedimientos letales como por las propuestas para ampliar los métodos de ejecución. En Tennessee, Christa Pike sobrevivió a una ejecución hace dos semanas a pesar de recibir dos dosis letales de pentobarbital. En paralelo,el Pentágono anunció la semana pasada que la ejecución mediante pelotón de fusilamiento del atacante de Fort Hood, Nidal Malik Hasan, sería transmitida en vivo.

Robertson fue la decimoséptima ejecución de Florida en lo que va de 2026, con dos más ya programadas sin contar a Thompson. En 2025, el estado llevó a cabo 19 ejecuciones, la cifra más alta registrada por un gobernador de Florida en un solo año desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976. Florida también superó la mitad de las 30 ejecuciones totales realizadas en todo el país este año. En julio, ejecutó a dos presos en un mismo día, algo que ningún estado había hecho en casi una década.

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La Prisión Estatal de Florida ejecutó mediante inyección letal al recluso James Robertson en esta cámara cercana a la localidad de Starke (Gulf Coast News)

DeSantis, cuyo mandato concluye en enero, defendió en ocasiones anteriores el ritmo de ejecuciones: “Mi objetivo es llevar justicia a las familias de las víctimas que han esperado décadas para que se cumplan las sentencias”, declaró según CBS News.

William Reaves, de 77 años, está programado para ser ejecutado el 20 de octubre por el asesinato de un agente en 1986. Le seguirá Jesse Guardado, de 64 años, el 5 de noviembre, condenado por robar y matar a una mujer para comprar drogas en 2004. Si las tres ejecuciones se concretan, Florida igualará su total de 2025 con ocho semanas aún restantes en el año.

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