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La esposa de Stephen King salvó a Carrie de la basura y convirtió a su marido en el rey del terror

Tabitha King encontró en el cesto las primeras páginas de la novela que su marido quería abandonar, las alisó y lo convenció de terminarla — ese gesto transformó un cuento descartado en uno de los debuts literarios más rentables de la historia

La serie basada en la novela de terror de Stephen King que se estrenó el 7 de octubre (Prime Video)
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Stephen King reveló que su esposa Tabitha rescató del cesto de basura las primeras páginas de Carrie, la novela que lanzó su carrera, y lo convenció de terminarla — sin ese gesto, uno de los libros más influyentes del género de terror nunca habría existido.

El escritor, de 79 años, lo reveló el sábado 10 de octubre en una entrevista con The New York Times junto al director Mike Flanagan, quien adaptó la historia para Prime Video en una nueva serie protagonizada por Summer H. Howell.

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Stephen King y los 50 años de “Carrie”: furia diabólica y redención
Tabitha King rescató de la basura las primeras páginas de Carrie y convenció a Stephen King de terminar la novela

King contó que Carrie comenzó como un intento de cuento corto para revistas masculinas, el formato en el que se había especializado al inicio de su carrera. Cuando advirtió que la historia se extendía más allá de ese molde, decidió abandonarla. “La empecé y vi que iba a ser más larga que un cuento, así que la tiré”, admitió en declaraciones al diario neoyorquino.

Fue su esposa quien intervino. Tabitha King, también escritora, de 77 años, “la sacó de la basura, alisó las páginas que había escrito y dijo: ‘Esto es bueno. Deberías seguir con esto’”, recordó el autor. King dudaba, en particular porque no se sentía capaz de retratar la vida en los vestuarios femeninos, escenario central de la trama. Tabitha le respondió: “Te voy a contar todo lo que necesitás saber”.

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Stephen King
Stephen King redactó parte del manuscrito en el baño de profesores de la escuela donde dictaba clases en Maine

Carrie: el libro de los USD 400.000 que nació en un baño de profesores

Publicada el 5 de abril de 1974 por Doubleday, Carrie narra la historia de Carietta White, una adolescente de 16 años que vive en el ficticio pueblo de Chamberlain, Maine, marginada por sus compañeras y sometida al fanatismo religioso de su madre. La protagonista posee poderes de telequinesis que permanecen latentes hasta que una humillación colectiva en los vestuarios del colegio desata su furia. El clímax ocurre en la noche del baile de graduación, cuando una broma cruel la lleva a desencadenar una destrucción masiva.

King había escrito el manuscrito —en parte sobre una máquina de escribir portátil en el baño de profesores de la escuela donde trabajaba— mientras enseñaba inglés en Maine y complementaba sus ingresos con historias para revistas. Era su cuarta novela terminada, pero la primera en ser publicada.

El adelanto inicial que ofreció Doubleday fue de apenas USD 2.500, un monto que el propio editor Bill Thompson tuvo que negociar para que la editorial elevara. Luego llegó la noticia que cambió todo: los derechos de la edición en rústica se vendieron por USD 400.000, de los cuales King recibió 200.000. “Le dije a Tabby y ella empezó a llorar, porque en ese momento vivíamos en un departamento barato”, recordó el escritor, quien agregó que las peleas de los vecinos de arriba le inspiraron una escena de El resplandor.

Stephen King - Hansel y Gretel portada
La editorial Doubleday publicó Carrie en abril de 1974 y la versión en rústica alcanzó cuatro millones de ejemplares vendidos - (HarperCollins via AP)

La edición en rústica vendió cuatro millones de ejemplares y disparó una franquicia

La edición en rústica, publicada en abril de 1975 por New American Library, se convirtió en un éxito de ventas masivo —en especial tras el estreno de la película de 1976— y alcanzó los cuatro millones de ejemplares vendidos. El libro catapultó a King fuera del aula: “Tuve mucha suerte. Pude dejar de enseñar y empezar a escribir a tiempo completo, y eso era lo que quería”, dijo.

Desde entonces, la novela fue adaptada en múltiples ocasiones. La versión cinematográfica de 1976, dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving, John Travolta y Nancy Allen, es considerada un clásico del cine de terror. Le siguieron una película televisiva en 2002, una nueva versión cinematográfica en 2013 y un musical estrenado en 1988. King confesó que amó la adaptación de De Palma: “No hablo de las que no me gustan”, aclaró sobre el resto de su extensa filmografía.

Carrie
"Carrie", la película de 1976 dirigida por Brian De Palma, escrita por Lawrence D. Cohen y basada en la novela de Stephen King

Un autor con más de 350 millones de libros vendidos en seis décadas

Nacido el 21 de septiembre de 1947 en Portland, Maine, Stephen Edwin King es considerado el escritor de terror más influyente del siglo XX y XXI. Apodado el “Rey del Terror”, estudió inglés en la Universidad de Maine, donde conoció a Tabitha Spruce —su futura esposa—, y comenzó a vender sus primeros relatos a revistas en 1967.

A lo largo de seis décadas de carrera ha publicado más de 60 novelas, 24 novellas y más de 200 cuentos, con ventas estimadas de entre 350 y 400 millones de ejemplares en todo el mundo. Entre sus obras más reconocidas figuran El resplandor (1977), It (1986), Miseria (1987) y La milla verde (1996). Más de cincuenta de sus trabajos han sido adaptados para cine o televisión.

En 2003 recibió la Medalla por Contribución Distinguida a las Letras Estadounidenses de la Fundación Nacional del Libro, y en 2014 obtuvo la Medalla Nacional de las Artes.

Mujer joven con cabello rojizo, tiara y vestido azul, manos en la cabeza. Figuras borrosas de fondo. Texto: Carrie, Mike Flanagan, Stephen King, Amazon Prime, 7 de octubre
El director Mike Flanagan adaptó Carrie para una nueva serie producida para la plataforma Prime Video - (Prime Video)

La nueva serie de Prime Video tiene el apoyo “entusiasta” del autor

Sobre las adaptaciones, King utilizó una metáfora para describir su relación con ellas: “Es como mandar un hijo a la universidad. Esperas que le vaya bien y que no se involucre con drogas o algo que lo destruya”. Entre sus favoritas mencionó Miseria (1990), de Rob Reiner, y la miniserie de The Stand de 1994.

La nueva serie de Carrie, disponible en Prime Video, fue adaptada por Flanagan, de 48 años, quien también llevó a la pantalla Doctor Sleep (2019) y The Life of Chuck (2024), y trabaja actualmente en una adaptación del cuento The Mist (1980). King señaló que la producción contó con su apoyo.

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