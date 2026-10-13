Todos los detalles de los cuatro biopics de los Beatles que llegan en 2028: estreno, elenco y más

Sam Mendes dirigirá cuatro películas sobre los Beatles con un estreno simultáneo programado para abril de 2028. (Sony)

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Sam Mendes rodará cuatro películas simultáneas sobre los Beatles para estrenarlas dentro de menos de dos años, según confirmó la productora del proyecto durante el Festival de Cine de Londres.

Fue en el mencionado evento donde se ofrecieron los primeros detalles sobre la lógica detrás de una propuesta cinematográfica sin precedentes.

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Pippa Harris, socia de Mendes en Neal Street Productions y productora del proyecto titulado The Beatles — A Four-Film Cinematic Event, explicó ante el foro de la industria del BFI London Film Festival que la idea central es que el público pueda ver las cuatro películas en el cine durante un mismo período de tiempo.

“La idea en este momento es que las películas saldrán en 2028, y queremos que la gente pueda experimentarlas en el cine durante el mismo período”, dijo Harris.

En ese sentido, aclaró que la intención no es que el público vea las cuatro entregas en un solo día, sino que las distribuya a lo largo del mes.

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Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn y Barry Keoghan encarnarán a los cuatro integrantes de la banda. (REUTERS/Steve Marcus)

“Dentro del mismo mes, podrías ver una por semana, o una un fin de semana, dos el siguiente y una el que sigue”, señaló. “Cualquiera que sea la forma en que las veas, nuestra esperanza es que la gente vea las cuatro películas”.

Cada filme se narrará desde la perspectiva de uno de los cuatro miembros de la banda. Paul Mescal interpretará a Paul McCartney, Harris Dickinson dará vida a John Lennon, Joseph Quinn encarnará a George Harrison y Barry Keoghan será Ringo Starr.

El elenco también incluye a Mia McKenna-Bruce como Maureen Cox, esposa de Ringo Starr; Anna Sawai en el rol de Yoko Ono, pareja de Lennon; Aimee Lou Wood como Pattie Boyd, quien se casó con Harrison; y Saoirse Ronan en el papel de Linda Eastman McCartney, esposa de McCartney.

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Harris defendió la apuesta narrativa y señaló que las cuatro películas “se sostienen como historias individuales de cada uno de esos cuatro hombres, pero tienen un poder acumulativo que creo que es mayor que la suma de sus partes”.

El plan de exhibición busca que los espectadores vean las cuatro producciones en el cine durante un mismo mes. (AP)

La productora justificó además el número de filmes: “Los Beatles son, creo, la banda más grande de la historia, y estamos tratando de hacer lo mejor para hacerles justicia. De ahí los cuatro filmes. No creo que haya otra banda de la que se pueda decir legítimamente que quieres ver cuatro películas”.

El rodaje lleva 180 días en curso al momento de las declaraciones de Harris, quien se trasladó desde el set para participar durante una hora en la jornada del BFI London Film Festival antes de regresar a la filmación. “Es una gran empresa”, reconoció.

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Pippa Harris es una de las productoras británicas más reconocidas de la industria. Su trayectoria incluye títulos como Hamnet, 1917 y la serie Call the Midwife, entre muchos otros.

En la misma sesión del festival, repasó su carrera junto a la presentadora de radio Edith Bowman y ofreció consejos a productores en formación.

Cada largometraje abordará la historia de la banda desde la perspectiva individual de uno de sus miembros. (Sony)

¿Cuándo se estrenan las películas de los Beatles?

Sony Pictures Entertainment distribuirá las cuatro producciones simultáneamente. El plan de lanzamiento es que todos los filmes lleguen a las salas durante el mes de abril de 2028, aunque Harris no proporcionó fechas específicas para cada estreno.

Los actores han sido fotografiados en distintos puntos de Londres durante los últimos meses. En agosto, fueron vistos recreando la icónica portada del álbum Abbey Road, la fotografía original del 8 de agosto de 1969 que muestra a los Fab Four cruzando en fila un paso peatonal frente a los estudios EMI, en Londres.

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La estrategia de lanzamiento simultáneo de cuatro largometrajes ha causado sorpresa en la industria.

Los actores recrearon en las calles de Londres la fotografía de la portada del álbum 'Abbey Road'. (Instagram/Apple Records)

Por, ahora, la productora del proyecto no amplió detalles sobre el orden de estreno de cada película dentro del mes ni sobre posibles lanzamientos escalonados por mercado.