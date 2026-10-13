Una infección intestinal que puede transmitirse por vía sexual aumenta su resistencia a cinco antibióticos en Estados Unidos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades calculan 450.000 casos anuales de infección por Shigella en territorio estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estados Unidos mantiene bajo vigilancia las infecciones por Shigella resistente a antibióticos después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaran, en abril de 2026, un análisis nacional que identificó un aumento de las cepas con resistencia extensa. El estudio examinó muestras recolectadas hasta octubre de 2023, mientras que la vigilancia oficial siguió durante 2024 y 2025 ante nuevos brotes y conglomerados de casos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El informe nacional más reciente detectó que la proporción de aislamientos clasificados como XDR, por resistencia extensa a medicamentos, pasó de 0% entre 2011 y 2015 a 8,5% en 2023. La investigación incluyó 16.788 muestras de Shigella con información sobre resistencia antimicrobiana, de las cuales 510 cumplieron con la definición de resistencia extensa, de acuerdo con Morbidity and Mortality Weekly Report.

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La publicación del estudio en 2026 no implica que el análisis haya incluido muestras de ese año. La serie nacional revisó aislamientos recibidos entre el 1 de enero de 2011 y el 20 de octubre de 2023. Los datos de 2024, 2025 y 2026 corresponden a tareas de vigilancia, brotes puntuales y registros provisionales, sin una actualización nacional equivalente que permita comparar el porcentaje de cepas XDR con la misma metodología, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

¿Qué es Shigella y qué síntomas produce la shigelosis?

Shigella es un grupo de bacterias que causa una infección intestinal llamada shigelosis. Los síntomas aparecen, por lo general, entre uno y dos días después de la exposición e incluyen diarrea, fiebre, cólicos abdominales y una necesidad persistente de evacuar, incluso cuando el intestino está vacío, según la guía clínica sobre shigelosis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

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La diarrea puede contener sangre y algunos pacientes permanecen enfermos más de una semana. Las autoridades sanitarias recomiendan buscar atención médica ante deshidratación, deposiciones sanguinolentas, fiebre persistente o síntomas que no mejoran, especialmente en personas con enfermedades que afecten sus defensas, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La agencia federal calcula que se producen cerca de 450.000 infecciones por Shigella cada año en Estados Unidos. La estimación incluye casos que no necesariamente llegan a los sistemas de notificación, ya que muchas personas se recuperan sin realizarse pruebas de laboratorio, según la información clínica de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

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La mayoría de las infecciones se resuelve sin antibióticos. El reposo y la hidratación son las medidas habituales ante cuadros leves, mientras que el tratamiento antimicrobiano puede evaluarse en pacientes con enfermedad grave o en situaciones con mayor riesgo de transmisión, de acuerdo con la orientación médica de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Las cepas catalogadas como XDR presentan resistencia simultánea a cinco medicamentos de uso habitual para el tratamiento bacteriano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué significa que una cepa de Shigella sea XDR?

La categoría Shigella XDR corresponde a cepas resistentes a cinco antibióticos: ampicilina, azitromicina, ceftriaxona, ciprofloxacina y trimetoprima-sulfametoxazol. Estos medicamentos pueden utilizarse en distintos cuadros bacterianos, por lo que la resistencia limita las opciones disponibles cuando un paciente necesita tratamiento, según Morbidity and Mortality Weekly Report.

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Los primeros aislamientos XDR de la serie nacional fueron detectados en 2016. Entre 2022 y 2023 se concentró el 84,3% de los casos XDR incluidos en el análisis, que examinó muestras enviadas por laboratorios de salud pública a la red federal PulseNet, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Del total de 510 aislamientos XDR, 333 correspondieron a Shigella sonnei y 172 a Shigella flexneri. Además, 167 muestras, el 32,7%, también presentaron resistencia al cloranfenicol. El estudio no identificó resistencia a meropenem ni a fosfomicina en los aislamientos analizados, según Morbidity and Mortality Weekly Report.

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Los CDC señalaron que no hay antibióticos orales aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para tratar infecciones resistentes a los cinco fármacos que definen la categoría XDR. La recomendación para los equipos médicos es utilizar pruebas de sensibilidad antimicrobiana cuando estén disponibles, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

¿Hay casos recientes de Shigella resistente en Estados Unidos?

El estudio publicado en abril de 2026 representa la evaluación nacional más reciente sobre la evolución de la resistencia extensa de Shigella, pero sus datos llegan hasta octubre de 2023. El período entre la toma de muestras y la publicación incluye procesos de secuenciación genética, análisis de resistencia y revisión epidemiológica, según Morbidity and Mortality Weekly Report.

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La vigilancia continuó después de 2023. En 2025, el Programa Nacional de Monitoreo de la Resistencia a los Antimicrobianos, conocido como NARMS, informó que siguió conglomerados de infecciones por Shigella, incluido un brote multiestatal con 283 casos en siete estados, de acuerdo con el Programa Nacional de Monitoreo de la Resistencia a los Antimicrobianos.

Ese registro confirma la circulación posterior de la bacteria y la continuidad de las investigaciones sanitarias, pero no indica que los 283 casos correspondieran todos a cepas XDR. Tampoco sustituye el análisis nacional que midió el porcentaje anual de aislamientos resistentes a los cinco antibióticos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

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Una investigación publicada en 2025 examinó además un brote de Shigella sonnei multirresistente en el área de la bahía de San Francisco, California. El trabajo identificó 19 muestras con relación genética entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, de acuerdo con Emerging Infectious Diseases, publicación científica de los CDC.

La shigelosis provoca síntomas como diarrea, fiebre, dolor abdominal y una necesidad constante de evacuar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Shigella se contagia por relaciones sexuales?

La shigelosis puede transmitirse durante el contacto sexual, aunque no es una infección de transmisión sexual exclusiva. La bacteria se propaga por vía fecal-oral, cuando cantidades microscópicas de materia fecal llegan a la boca a través de manos, alimentos, agua, objetos, superficies o contacto directo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

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El contagio puede ocurrir durante prácticas con contacto oral-anal, sexo anal, juguetes sexuales compartidos o contacto manual con el área anal. Los CDC indican que los hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres presentan una mayor exposición en determinados contextos, aunque cualquier actividad sexual que implique contacto con materia fecal puede facilitar la transmisión, de acuerdo con la guía de prevención de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La bacteria se transmite con facilidad porque una dosis baja puede provocar enfermedad. El informe nacional señala que cerca de 10 bacterias pueden causar una infección, una característica que favorece los brotes en hogares, guarderías, espacios con higiene limitada y redes de contacto estrecho, según Morbidity and Mortality Weekly Report.

Entre los pacientes con shigelosis XDR que disponían de datos demográficos, la mediana de edad fue de 41 años y el 86,2% eran hombres. El informe advirtió que la información sobre exposiciones era incompleta, por lo que no permite establecer la vía de contagio de cada caso ni atribuirlos de forma automática a relaciones sexuales, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

¿Cómo prevenir Shigella y cuánto tiempo hay que esperar para tener relaciones sexuales?

Los CDC recomiendan lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de preparar alimentos. También aconsejan no cocinar para otras personas durante un episodio de diarrea y limpiar las superficies que puedan haber estado expuestas a materia fecal, según la guía de prevención de la shigelosis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Para reducir el riesgo durante las relaciones sexuales, la agencia recomienda lavar los genitales y el área anal antes y después del contacto, utilizar barreras de protección, limpiar los juguetes sexuales después de cada uso y considerar el uso de guantes en actividades que involucren dedos o manos en el área anal, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Las personas con diarrea o con un diagnóstico de shigelosis deben evitar las relaciones sexuales. Los CDC aconsejan esperar al menos dos semanas después de que termine la diarrea antes de retomarlas, ya que la bacteria puede permanecer en las heces después de que desaparezcan los síntomas, según la guía para personas sexualmente activas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La vigilancia sanitaria continuará con el análisis de muestras, la investigación de brotes y las pruebas de resistencia antimicrobiana. Para las personas con síntomas, la consulta médica ante signos de deshidratación, diarrea con sangre o malestar persistente permite evaluar la necesidad de estudios de laboratorio y de tratamiento, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.