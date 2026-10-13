Filtran el audio del piloto de Delta antes del arresto de Selma Blair: "Solo personal médico"

La actriz fue arrestada el domingo 11 de octubre de 2026 y enfrenta dos cargos de agresión en segundo grado por presuntos ataques a una oficial de la PAPD y a una enfermera. (Fuente: Fox)

Guardar

Una grabación de comunicaciones aéreas reveló que el piloto del vuelo 938 de Delta Air Lines solicitó personal médico para dos asistentes de vuelo tras un presunto altercado con la actriz Selma Blair a bordo del avión, que aterrizó el domingo 11 de octubre en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en Nueva York. El audio expuso los detalles de la comunicación entre la tripulación y el personal de tierra momentos antes de que las autoridades abordaran la aeronave.

El piloto del vuelo 938 de Delta Air Lines solicitó atención médica en el Aeropuerto JFK para dos asistentes de vuelo tras un incidente con Selma Blair. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El incidente derivó en el arresto de Blair, de 54 años, quien quedó bajo custodia y fue trasladada a un hospital para una evaluación médica. La actriz enfrenta cargos penales en Nueva York y se encuentra bajo investigación federal.

PUBLICIDAD

El audio del piloto del vuelo 938 de Delta Air Lines reveló el pedido de asistencia médica en JFK

En la grabación, el piloto del vuelo 938 de Delta Air Lines se comunicó con el personal de tierra del JFK para solicitar atención. El intercambio, reproducido por medios estadounidenses, se desarrolló así:

“Por favor, asegúrense de que haya personal médico cuando aterricemos”. Luego, el piloto precisó: “¿Podrían informar a la gente de JFK que nos gustaría tener personal médico en la puerta de embarque para un par de auxiliares de vuelo involucrados en el incidente con el pasajero? Solo necesitan que les revisen un par de cosas”.

La tripulación inmovilizó a la actriz con sujeciones de plástico durante el trayecto desde Los Ángeles debido a las lesiones provocadas al personal de a bordo. (ABC)

El personal de tierra preguntó cuántas ambulancias harían falta, a lo que el piloto respondió: “No ambulancias, solo personal médico disponible para dos auxiliares de vuelo en la puerta de embarque debería estar bien”.

PUBLICIDAD

El piloto también mencionó que la pasajera conflictiva podría haberse golpeado la cabeza contra el mamparo y que sería necesario que las autoridades la revisaran.

Agentes de la Policía de la Autoridad Portuaria y del FBI abordaron la aeronave en Nueva York ante el reporte de una conducta agresiva. (REUTERS/STRINGR.COM)

De acuerdo con la información divulgada antes del aterrizaje, los pilotos advirtieron al control de tráfico aéreo que uno de los trabajadores presentaba una hemorragia nasal y el otro tenía marcas de mordeduras, y solicitaron que personal médico los esperara en la puerta.

El vuelo llegó al JFK procedente del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles antes del horario previsto y no tuvo impacto operativo, según informó Delta Air Lines.

La Policía de la Autoridad Portuaria intervino cerca de las 23 horas ante el reporte de una pasajera agresiva

La Policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PAPD) respondió al llamado alrededor de las 23 horas del domingo 11 de octubre, junto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Los agentes se presentaron ante el reporte de una pasajera presuntamente agresiva a bordo de la aeronave, estacionada en la puerta de embarque tras su llegada desde Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Un tribunal de Queens fijó una fianza de 20.000 dólares para la actriz y programó la siguiente audiencia para enero de 2027. (REUTERS/STRINGR.COM)

La pasajera fue identificada como Blair, quien quedó detenida y fue trasladada a un hospital. Según fuentes citadas por ABC News, la actriz recibió atención médica en el Jamaica Hospital.

Dos asistentes de vuelo sufrieron lesiones como consecuencia del presunto incidente a bordo: según una fuente de las fuerzas de seguridad citada por CNN, uno fue mordido y el otro sufrió laceraciones. La tripulación debió inmovilizar a Blair con sujeciones de plástico durante el vuelo. Uno de los asistentes también fue llevado a un centro hospitalario para evaluación.

Selma Blair enfrenta dos cargos de agresión en segundo grado por hechos ocurridos tras el aterrizaje

Según una denuncia penal presentada en Queens y citada por ABC News, Blair enfrenta dos cargos de agresión en segundo grado bajo la legislación penal de Nueva York. Los cargos estatales no corresponden al incidente a bordo, sino a dos episodios ocurridos después del aterrizaje.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la acusación, la oficial de la PAPD María Suárez recibió patadas en la cara, el cuello y el pecho mientras asistía en el traslado de Blair hacia una ambulancia, con la detenida libre de la camilla donde estaba sujeta. La agente presentó inflamación en la mandíbula y fue atendida en un hospital.

La Administración Federal de Aviación y el FBI iniciaron investigaciones paralelas bajo la jurisdicción federal de Estados Unidos. (REUTERS/STRINGR.COM)

Horas más tarde, ya en el Jamaica Hospital Medical Center, la enfermera registrada Ashley DeLeo recibió presuntamente una patada en el pecho durante la asistencia médica a Blair, lo que le provocó dolor considerable. Todos estos señalamientos forman parte de la acusación penal y aún son materia de investigación.

PUBLICIDAD

Blair se declaró no culpable ante el tribunal, según informó el Tribunal Penal de Queens.

Una jueza fijó una fianza de 20.000 dólares y la próxima audiencia quedó fijada para enero de 2027

Durante la audiencia celebrada el lunes 12 de octubre, la jueza Indira Khan fijó la fianza en 20.000 dólares en efectivo, 60.000 dólares en bono o 60.000 dólares en bono parcialmente garantizado. Blair salió en libertad bajo fianza y el caso quedó postergado hasta el 19 de enero de 2027. La jueza también emitió una orden de protección en favor de la enfermera.

Además de los cargos estatales, la actriz recibió una citación federal por presuntas agresiones dentro de la jurisdicción territorial y marítima especial de Estados Unidos, según una fuente al tanto de la notificación citada por ABC News. La citación es tramitable ante el tribunal de infracciones menores del tribunal federal de Brooklyn y no tiene fecha de comparecencia asignada. El FBI y la Administración Federal de Aviación (FAA) también investigan el caso.

PUBLICIDAD

La aerolínea Delta reiteró su política de tolerancia cero frente a faltas de conducta mientras la defensa de la actriz sostuvo que se trató de una emergencia médica. (REUTERS/STRINGR.COM)

El representante de Blair declaró a ABC News que “Selma experimentó una emergencia médica que derivó en la conducta presuntamente ocurrida” y que la actriz se encuentra en estado estable. Delta reiteró en un comunicado que tiene “tolerancia cero ante conductas indisciplinadas o ilegales” y que la seguridad de sus clientes y tripulación es su prioridad.

El incidente reactiva el recuerdo de un episodio previo de Blair en un vuelo en 2016

Este no es el primer incidente que involucra a la actriz en una aeronave. En junio de 2016, Blair fue retirada de un avión en camilla y hospitalizada tras presuntamente causar una escena durante un vuelo. Posteriormente, pidió disculpas públicas a través de un comunicado dirigido a la revista Vanity Fair, en el que reconoció haber mezclado alcohol con medicación y expresó que había sufrido “un colapso psicótico total”.

PUBLICIDAD

Ese episodio es independiente del caso actual, que se encuentra bajo investigación penal y federal. Blair, conocida por películas como Cruel Intentions y Legally Blonde, fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2018 y declaró estar en remisión en 2021.