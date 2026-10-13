Hollywood sería el próximo destino de Sora, la herramienta de video que OpenAI dejó de lado

OpenAI estaría negociando con una startup para integrar Sora en una herramienta que genera videos para cineastas. (Reuters)

Guardar

OpenAI estudia dar un nuevo uso a Sora, su modelo de generación de videos con inteligencia artificial (IA), después de cerrar la aplicación dirigida al público en marzo. La compañía conversa con una startup que desarrolla herramientas de video para cineastas y que busca acceder a Sora para ofrecer programas y servicios destinados a la industria del cine, según informó The Information, citando a una persona familiarizada con las negociaciones.

La propuesta supondría un cambio de enfoque: Sora dejaría de presentarse como una aplicación general para crear y compartir videos y podría convertirse en tecnología para profesionales de la industria audiovisual. El acuerdo no se ha concretado. Según el reporte, OpenAI recibiría una participación en la startup si las conversaciones llegan a buen puerto.

PUBLICIDAD

La empresa emergente fue fundada por Jeffrey Katzenberg, exdirector de Disney y cofundador de DreamWorks; Bill Peebles, quien lideró la investigación de Sora en OpenAI; y Sujay Jaswa, exdirector financiero de Dropbox. La compañía mantiene un perfil discreto y su objetivo es desarrollar modelos de video y herramientas orientados a cineastas.

Sora dejó de ser una aplicación para el público abierto y ahora regresaría para profesionales audiovisuales.

Del cierre de la aplicación a un posible uso profesional

OpenAI retiró Sora en marzo, cuando decidió concentrar sus recursos de computación y desarrollo en otras prioridades. Generar video requiere una gran capacidad de procesamiento, un recurso que la compañía también necesita para sus modelos y servicios de inteligencia artificial.

El cierre de la aplicación para consumidores fue un revés para quienes esperaban usarla en proyectos audiovisuales. También coincidió con el fin de la colaboración entre OpenAI y Disney, que había anunciado una inversión de 1.000 millones de dólares y un acuerdo para permitir el uso de personajes de sus franquicias en Sora. La alianza no llegó a materializarse como estaba prevista.

PUBLICIDAD

El nuevo planteamiento podría permitir que parte de la tecnología se aproveche en un entorno más especializado. En lugar de ofrecer una herramienta abierta para crear clips, la startup buscaría adaptar modelos y servicios a las necesidades de las producciones: desde tareas de creación visual hasta otras etapas del proceso cinematográfico. Sin embargo, el reporte no detalla qué funciones tendría el producto ni cuándo podría estar disponible.

Sora fue cerrado en marzo del 2026 por OpenAI. La empresa señaló que su decisión se debia a que dedicaría estos recursos a otras herramientas.

La industria explora el uso de IA en el cine

La posible alianza aparece mientras estudios y empresas tecnológicas buscan formas de integrar herramientas generativas en la producción audiovisual. Para los grandes estudios, estas tecnologías pueden acelerar ciertas tareas y reducir costos; también podrían facilitar el uso comercial de catálogos de personajes y obras mediante licencias.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, el avance de la IA genera preocupación entre guionistas, actores, artistas y otros trabajadores del sector. El uso de modelos para crear imágenes, voces o escenas plantea dudas sobre la sustitución de empleos, la remuneración de los creadores y el consentimiento para utilizar obras protegidas en el entrenamiento de sistemas.

Esas tensiones estuvieron presentes en las huelgas de Hollywood de 2023 y siguen formando parte del debate sobre las condiciones laborales y los derechos de autor. Una herramienta diseñada para profesionales no elimina esas preguntas: su impacto dependerá de los acuerdos sobre licencias, el control creativo y la manera en que los estudios la incorporen a sus producciones.

PUBLICIDAD

El uso de la IA en el cine no es nuevo, desde hace algunos años se discute su inclusión en películas de Hollywood. (OpenAI)

Un acuerdo aún sin confirmar

La negociación entre OpenAI y la startup no implica que Sora ya haya regresado ni que vaya a producir películas por sí sola. Por ahora, se trata de conversaciones reportadas por The Information, sin anuncio oficial de las compañías sobre los términos o el calendario.

Si se concreta, la operación podría abrir una vía para que OpenAI mantenga su tecnología de video en el mercado sin volver a la aplicación que cerró. También acercaría a la compañía a los estudios y cineastas en un momento en que Hollywood evalúa cómo aprovechar la IA sin dejar de lado los derechos de quienes crean sus contenidos.

PUBLICIDAD