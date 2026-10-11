Estados Unidos

El huracán 'Isaías' pierde intensidad tras dejar cuatro muertos y fuertes inundaciones en el sureste de EEUU

El ciclón tocó tierra como categoría 2 cerca de Destin y avanzó dejando destrucción en el Panhandle de Florida y Alabama, antes de degradarse a ciclón post tropical

El huracán Isaías tocó tierra en Florida como categoría 2 y dejó un saldo de cuatro personas muertas (Englewood Area Fire Control District via Facebook/REUTERS)
El huracán Isaías tocó tierra en Florida como categoría 2 y dejó un saldo de cuatro personas muertas (Englewood Area Fire Control District via Facebook/REUTERS)
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El huracán Isaías tocó tierra en la noche del viernes cerca de Destin, Florida, como tormenta de categoría 2, con vientos máximos de 169 kilómetros por hora (105 millas por hora). El sistema dejó cuatro muertos, casi 900.000 hogares sin electricidad y una franja de destrucción que se extendió desde el Panhandle de Florida hasta Alabama antes de debilitarse a ciclón post tropical.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que la tormenta se disipará el domingo al ser absorbida por otro sistema, pero advirtió que la amenaza no concluyó: con vientos de hasta 40 kilómetros por hora (25 mph) y desplazamiento al noreste, el sistema aún representa peligro de inundaciones repentinas y tornados para Georgia, las Carolinas y los Apalaches del sur.

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Isaías fue el primer huracán en impactar la costa continental de Estados Unidos desde que Milton azotó el Golfo de Florida en 2024.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre el riesgo persistente de inundaciones repentinas en Georgia y las Carolinas (AFP)
El Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre el riesgo persistente de inundaciones repentinas en Georgia y las Carolinas (AFP)

Árboles caídos y un generador mal usado causaron las cuatro muertes

En el condado de Escambia, Florida, el sheriff Chip Simmons confirmó dos fallecidos: una mujer que murió cuando un árbol cayó sobre su casa, y un hombre hallado sin vida en su garaje cerrado con un generador en funcionamiento. Cuatro integrantes de su familia —con edades de 4, 5, 24 y 72 años— fueron trasladados a un hospital con lesiones no mortales.

Mientras que en Alabama, la gobernadora Kay Ivey confirmó otras dos muertes. Cory Moon, jefe de bomberos de Birmingham, indicó que una persona falleció en el área de Huffman cuando un árbol se derrumbó sobre su vivienda.

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La segunda víctima perdió la vida en el condado de Barbour tras un accidente de tránsito vinculado a un árbol caído en la vía, según informó Josh Johnson, vocero de la Agencia de Manejo de Emergencias del estado.

Un hombre con casco y chaqueta reflectante observa un árbol caído sobre el techo de una casa, junto a una bandera de Estados Unidos
La caída de árboles y accidentes viales derivados del desastre, causaron las muertes en Florida y Alabama (AFP)

El Panhandle de Florida acumuló los daños materiales más importantes

En Pensacola, los vientos arrancaron el techo de un hotel y causaron daños en el aeropuerto, según informó el alcalde D.C. Reeves. En Destin, el paso de la tormenta derrumbó una caseta de embarcaciones, mientras que en Panama City Beach le arrancó parte de la fachada a un edificio de gran altura. En Milton, el gimnasio de la escuela secundaria quedó destruido y varios complejos de apartamentos perdieron sus techos.

“El ruido se fue haciendo cada vez más fuerte, y no dejaba de escuchar cosas que se rompían y chocaban contra todo”, relató la vecina Jayme Mitich a la Associated Press. Ella y su hija de 13 años se habían refugiado bajo un colchón instantes antes de que el viento arrancara parte del techo de su apartamento en Gulf Breeze.

Por su parte, Sean Palamarczuk, copropietario del restaurante Angry Tuna Seafood Company en Panama City, estimó daños de entre USD 50.000 y USD 75.000. “Es bastante catastrófico, cuando se trata solo de la parte superficial de la tormenta. Venir y ver todo destrozado y hecho pedazos es un poco deprimente”, aseguró en CBS News. Decidió que su única opción era retomar el trabajo: “Es hora de abrir las puertas y empezar a reconstruir”.

El Panhandle de Florida sufrió severos daños materiales por los vientos que arrancaron techos de edificaciones (REUTERS/Marco Bello)
El Panhandle de Florida sufrió severos daños materiales por los vientos que arrancaron techos de edificaciones (REUTERS/Marco Bello)

Trece tornados confirmados en la frontera entre Georgia y Carolina del Sur

El Centro de Predicción de Tormentas de Estados Unidos registró 13 reportes de tornados, la mayoría concentrados en la frontera entre Georgia y Carolina del Sur. En Waynesboro, Georgia, un tornado destruyó varias viviendas, volcó maquinaria agrícola y derribó líneas eléctricas sobre la Ruta 80, según informó la Agencia de Manejo de Emergencias del condado de Burke. En Allendale, Carolina del Sur, otro vórtice dañó cuatro casas, tres de ellas con daños graves.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que partes de Georgia y las Carolinas podrían recibir entre 7 y 25 centímetros (3 y 10 pulgadas) de lluvia, con riesgo de inundaciones repentinas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, subrayó que el peligro no había terminado pese al alejamiento del ojo de la tormenta. En conferencia de prensa, afirmó: “El riesgo de inundaciones sigue siendo alto. A veces estas situaciones ocurren uno o dos días después de que pasa la tormenta”.

Ron DeSantis advirtió en conferencia de prensa que el riesgo de inundaciones seguía vigente pese al alejamiento del ojo de la tormenta (REUTERS)
Ron DeSantis advirtió en conferencia de prensa que el riesgo de inundaciones seguía vigente pese al alejamiento del ojo de la tormenta (REUTERS)

Trump aprueba emergencias federales y el gobierno moviliza reservas de petróleo

El presidente Donald Trump aprobó declaraciones de emergencia federal para Florida, Alabama y Georgia, lo que habilitó el despliegue de recursos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en decenas de condados.

Trump también canceló su asistencia al partido universitario entre Georgia y Alabama en Tuscaloosa para no interferir con los operativos de respuesta.

El Departamento de Energía autorizó el intercambio de emergencia de hasta 15 millones de litros (4 millones de galones) de crudo de la reserva estratégica de petróleo del país. Exxon Mobil y BP America recibieron autorización para retirar hasta 2 millones de barriles cada una, con la obligación de devolver una cantidad mayor en 2027.

El secretario de Energía, Chris Wright, señaló que el objetivo era “mantener las operaciones de refinería, limitar las interrupciones en el suministro de combustible y garantizar que las familias y empresas estadounidenses continúen teniendo acceso a energía asequible”.

El Departamento de Energía autorizó el uso de la reserva estratégica de petróleo para mantener el suministro de combustible (REUTERS/Ken Cedeno)
El Departamento de Energía autorizó el uso de la reserva estratégica de petróleo para mantener el suministro de combustible (REUTERS/Ken Cedeno)

Isaías llegó en la temporada atlántica más tardía en 121 años

La formación de Isaías en octubre marcó el inicio de temporada más tardío para un primer huracán atlántico desde 1905. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) atribuyó la calma del Atlántico al fenómeno de El Niño, que suprime la actividad ciclónica en ese océano mientras la intensifica en el Pacífico oriental.

Fue allí, donde el huracán Simón se fortaleció hasta categoría 4 mientras se aproximaba a las costas de México, con proyecciones de lluvias torrenciales, inundaciones mortales y deslizamientos de tierra en el suroeste del país a partir del domingo.

La tormenta tropical Rachel, degradada a ciclón post tropical, avanzaba hacia el norte de México y el sur de California con vientos fuertes y precipitaciones.

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