Leslie's se declara en quiebra: cierra 76 tiendas en el país y 26 solo en California

Leslie's cerrará 76 tiendas en todo Estados Unidos como parte de su proceso de reestructuración por quiebra (Google Street View)

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La cadena de suministros de piletas Leslie’s cerrará 76 tiendas en todo el país como parte de una reestructuración por quiebra, aunque garantiza que las tarjetas de regalo y los beneficios de su programa de fidelidad seguirán siendo válidos durante el proceso, informó Los Angeles Times.

Leslie’s Pool Supplies, fundada en 1963 en North Hollywood, California, presentó el 30 de septiembre una solicitud de protección bajo el Capítulo 11 de la ley de quiebras ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas. La compañía, con sede en Phoenix, informó activos totales por USD 722,2 millones frente a pasivos de aproximadamente USD 1.200 millones.

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Las tarjetas de regalo y el programa de fidelidad siguen vigentes

Según confirmó la empresa en un comunicado, las tarjetas de regalo y los beneficios del programa de fidelidad continuarán siendo aceptados en todas las tiendas que permanezcan abiertas y en su plataforma de ventas en línea. Leslie’s subrayó que la reestructuración no implica el cierre de la empresa y que sus operaciones en más de 850 locales en 38 estados se mantienen con normalidad.

Jason McDonell, director ejecutivo de la cadena, lo expresó directamente en una carta a los clientes: “Leslie’s está aquí para quedarse” y agradeció a empleados, consumidores y socios su apoyo durante el proceso.

California concentra 26 de los 76 cierres

Un acuerdo con los acreedores permitirá eliminar el 90% de la deuda financiada de la cadena de insumos para piletas

California es el estado más afectado: la compañía cerrará 26 sucursales, entre ellas 13 en el sur del estado, cinco en el Valle Central y ocho en el Área de la Bahía. Los condados de Los Ángeles y San Diego concentran parte importante de esos cierres.

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En el condado de Los Ángeles, cinco tiendas dejarán de operar. La sucursal de Cerritos cerró el 30 de septiembre, en tanto que otras cuatro, cuyas fechas exactas no fueron precisadas en los documentos judiciales, también se encuentran entre las afectadas. En el condado de San Diego, tres locales cerrarán sin fecha confirmada aún.

Entre las comunidades que perderán su tienda Leslie’s se cuentan Chatsworth, Diamond Bar, La Crescenta, Lake Forest, Montebello, Palm Desert, Tustin y Granada Hills.

La empresa negoció eliminar el 90% de su deuda financiada

Para sostener la reestructuración, Leslie’s llegó a un acuerdo con más del 80% de sus acreedores actuales para eliminar aproximadamente el 90% de su deuda financiada, lo que equivale a USD 685 millones. Además, la compañía aseguró financiamiento provisional de USD 90 millones y una inyección de capital de USD 60 millones proveniente de la venta de acciones.

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“Con un balance más sólido y mayor flexibilidad financiera, Leslie’s puede reinvertir en el negocio para mejorar la ejecución operativa y ofrecer una experiencia aún mejor a nuestros clientes, tanto en tiendas como en línea”, afirmó McDonell en el comunicado de prensa.

Los números que explican la crisis

Leslie's proyecta completar su proceso de reestructuración y emerger de la quiebra en el primer trimestre de 2027 (Google Street View)

Los resultados financieros de los últimos tres años reflejan el deterioro que llevó a la compañía a esta instancia. En los nueve meses concluidos el 4 de julio de 2026, Leslie’s registró ventas por USD 790 millones, una caída del 7,3% frente a los USD 853 millones del mismo período del año anterior. Las pérdidas netas crecieron un 18,2%, hasta alcanzar los USD 87,7 millones.

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En agosto pasado, la empresa había retirado sus proyecciones anuales alegando “debilidad macroeconómica e incertidumbre” sobre su capacidad para sostener la demanda de los consumidores.

Esta no es la primera ronda de ajustes: entre finales de 2025 y principios de 2026, la cadena ya había cerrado 80 tiendas con bajo desempeño y un centro de distribución.

La empresa apunta a salir de la quiebra en el primer trimestre de 2027

Leslie’s aspira a completar el proceso de reestructuración y emerger del Capítulo 11 en los primeros meses de 2027.

La compañía fue fundada por Phil Leslie Jr. y llegó a operar 1.000 locales en 37 estados en 2023, tras una expansión acelerada durante la pandemia de COVID-19, cuando la demanda de piletas y accesorios para el hogar alcanzó niveles históricos. Su oferta pública inicial tuvo lugar en 2020, en el punto más alto de ese ciclo.

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