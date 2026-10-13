Comienza el juicio federal contra el autor de la masacre racista que dejó 10 muertos en un supermercado de Nueva York

El juicio federal contra Payton Gendron inició la selección de jurados entre cientos de candidatos del condado de Erie (Europa Press)

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El juicio federal contra Payton Gendron, el autor de la masacre racista de 2022 en un supermercado de Búfalo, Nueva York, dio inicio con la fase final de selección del jurado.

El proceso, que podría extenderse entre seis y ocho semanas, busca conformar un panel de 12 jurados y 6 suplentes entre aproximadamente 700 candidatos previamente preseleccionados de un universo inicial de 1.200 ciudadanos del condado de Erie. Además, la pena muerte es una sentencia posible, según Associated Press.

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Gendron, de 23 años, ya cumple prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los cargos estatales a los que se declaró culpable en 2023. En el plano federal, enfrenta 27 cargos, entre ellos más de dos docenas de delitos de odio y más de una docena de infracciones relacionadas con armas de fuego.

Su equipo de defensa no disputa su culpabilidad; su único objetivo declarado es evitar la pena capital.

“Nada cambiará el hecho de que Payton Gendron morirá en prisión”, sostuvo la Oficina Federal de Defensa Pública en un comunicado recogido por AP. La defensa adelantó que presentará pruebas atenuantes para que el jurado las considere en la fase de penalización.

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El ataque de 2022 en un supermercado de Búfalo causó la muerte de diez personas afroamericanas y dejó tres heridos (REUTERS/Brendan McDermid)

La selección del jurado exige un estándar de imparcialidad específico para casos capitales

El proceso de selección en este tipo de causas responde a un criterio conocido como death qualification —calificación para pena de muerte—, que excluye tanto a candidatos abiertamente contrarios a la pena capital como a quienes la respaldarían sin analizar la evidencia.

A los 700 candidatos restantes se los cita en grupos de 70 ante el tribunal federal, donde tanto fiscalía como defensa los interrogan directamente. Cada postulante completó previamente un cuestionario de 58 páginas sobre sus creencias, postura racial, religiosa y sobre la pena de muerte.

El juez en el caso eliminó la figura del peremptory strike, un mecanismo que habitualmente permite a las partes descartar a un jurado sin necesidad de justificación. Su remoción altera el equilibrio táctico habitual entre acusación y defensa. Se espera que la selección concluya en diciembre, para que el juicio oral pueda comenzar en 2027.

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El equipo de defensa del acusado busca evitar la pena capital mediante pruebas atenuantes durante la fase de sentencia (Derek Gee/Pool via REUTERS)

El 14 de mayo de 2022, Gendron recorrió más de 320 kilómetros para asesinar

El 14 de mayo de 2022, Gendron —entonces de 18 años— condujo más de 320 kilómetros (200 millas) desde Conklin, una localidad rural y mayoritariamente blanca próxima a Binghamton, hasta el este de Búfalo. Al llegar al supermercado Tops Friendly Market de la avenida Jefferson, disparó alrededor de 60 tiros con un rifle semiautomático contra empleados y clientes.

Las imágenes de cámara mostraron que, tras herir accidentalmente en la pierna a un empleado blanco, Gendron le pidió disculpas. Luego se rindió a la policía al salir del local.

Las 10 víctimas fatales eran todas personas afroamericanas, con edades que iban de los 32 a los 86 años: Celestine Chaney, Geraldine Talley, Katherine Massey, Pearl Young, Andre Mackneil, el diácono Heyward Patterson, Ruth Whitfield, Roberta Drury, Margus Morrison y Aaron Salter, un oficial retirado de la policía de Búfalo que trabajaba como guardia de seguridad. Otras tres personas resultaron heridas y sobrevivieron.

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El asesino transmitió el ataque en vivo por redes sociales. Investigadores hallaron publicaciones previas en las que planificaba la agresión con el propósito de atemorizar a personas no blancas y no cristianas para que abandonaran el país.

También difundió la denominada “teoría del gran reemplazo”, una narrativa sin sustento que postula que las personas de color reemplazarán a la población blanca mediante tasas de natalidad más altas y la inmigración. El ataque es considerado el tiroteo motivado por odio racial más mortífero contra personas negras perpetrado por un solo atacante en Estados Unidos en el último siglo.

El agresor promovió la teoría del gran reemplazo y transmitió la masacre en vivo por redes sociales (REUTERS)

El Departamento de Justicia optó por buscar la pena de muerte

Bajo la administración del presidente Joe Biden, el Departamento de Justicia (DOJ) decidió en 2024 perseguir la pena de muerte. Fue el primer caso capital supervisado por el entonces fiscal general Merrick Garland, quien previamente había impuesto una moratoria sobre las ejecuciones federales.

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Gendron y su equipo legal ofrecieron declararse culpables a cambio de prisión perpetua; el DOJ rechazó la propuesta.

Si fuera condenado a muerte, la ejecución no podría llevarse a cabo en Nueva York, donde la pena capital es ilegal a nivel estatal. De este modo, Gendron sería trasladado a un centro federal con corredor de la muerte, posiblemente en Indianápolis, donde permanecería hasta que se ejecutara la sentencia, con posibilidad de años de apelaciones.

El juez eliminó el mecanismo de descarte sin justificación para evaluar la imparcialidad de los jurados sobre la pena de muerte (Derek Gee/Pool via REUTERS)

Crímenes de odio contra personas afroamericanas encabezan las estadísticas del FBI

El ataque en Búfalo se enmarca en una tendencia sostenida que registran los datos federales de crímenes de odio. Según Brian Levin, analista de la California Association of Human Relations Organizations, las personas negras fueron el “principal objetivo numérico” de manera ininterrumpida desde que el FBI comenzó a recopilar datos en 1991, con un récord histórico de 3.670 incidentes de sesgo racial en 1996.

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De acuerdo con datos del FBI publicados en agosto de este año, las agencias de seguridad registraron más de 2.800 incidentes de odio contra personas negras en 2025, una cifra casi tres veces superior a la de los ataques dirigidos a latinos. El organismo también informó una caída del 7% en los incidentes totales de crímenes de odio entre 2024 y 2025.

Levin señaló a la Associated Press que Gendron responde a un patrón identificable: “Jóvenes, en su mayoría hombres blancos, que perpetran masacres dirigidas y las justifican con manifiestos que referencian ataques anteriores y buscan incitar a los futuros”.

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El investigador ubicó este caso junto al tiroteo de 2015 en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, donde un atacante blanco mató a nueve feligreses negros, como ejemplos paradigmáticos de radicalización en línea con consecuencias terroristas.

Las estadísticas del FBI ubican a la comunidad afroamericana como la principal destinataria de crímenes de odio en el país (REUTERS/Brendan McDermid)

Las familias de las víctimas están divididas ante la posibilidad de la pena de muerte

Entre quienes perdieron a un familiar, las posiciones sobre la pena capital son heterogéneas. Wayne Jones Sr., hijo de Celestine Chaney, afirmó a la Associated Press que prefiere que Gendron permanezca con vida en prisión. “Que tenga que pensar en eso año tras año y sea miserable”, aseguró Jones, quien planea asistir al juicio.

Zeneta Everhart, concejala del Concejo Municipal de Búfalo, cuyo hijo Zaire —hoy de 25 años— sobrevivió al ataque con metralla aún alojada en su cuerpo, adoptó una postura más ambivalente. “Diez personas murieron ese día de una manera atroz, terrible y traumática”, declaró ante Associated Press.

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Everhart calificó el suceso como terrorismo doméstico y consideró que la mejora en las penas por crímenes de odio puede ser el único elemento disuasorio.

Las familias de las víctimas de la masacre expresan posturas diversas frente al pedido de ejecución del procesado (Derek Gee/Pool via REUTERS)

Garnell Whitfield, quien perdió a su madre de 86 años, Ruth Whitfield, indicó que no tiene una posición sobre la pena capital porque “el gobierno federal está haciendo lo que considera que debe hacer”.

Desde la masacre, Whitfield trabaja con grupos religiosos, organizaciones de derechos de víctimas y otros actores para abordar el nacionalismo blanco y la violencia racial. A su vez, dijo esperar que el juicio arroje luz sobre “la radicalización, las redes sociales y los males sociales que llevaron a alguien a odiar y a ser violento”.