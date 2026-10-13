Mundo

Corea del Norte mostró un misil con alcance de 15.000 kilómetros: por qué Argentina quedaría fuera del radio de ataque

El analista Andrei Serbin Pont explicó en Infobae Al Mediodía por qué el país y parte de Sudamérica quedarían fuera de esa proyección

Corea del Norte presentó un misil balístico intercontinental con un alcance estimado de 15.000 kilómetros durante una exhibición militar
Guardar

Un misil balístico intercontinental norcoreano apareció en una exhibición militar vinculada a Kim Jong-un, tras una serie de lanzamientos en el Mar de Japón. La secuencia ocurrió antes de la cumbre de APEC prevista en Shenzhen, China, entre el 17 y el 19 de noviembre. La muestra expuso la capacidad militar de Corea del Norte y reforzó su mensaje hacia Estados Unidos. El analista Andrei Serbin Pont definió la operación como una “muestra de fuerza” en un momento de tensión regional.

La exhibición volvió a extender sobre el mapa una pregunta que atraviesa continentes: hasta dónde podría llegar un lanzamiento desde Pyongyang. Con un alcance estimado en 15.000 kilómetros, Argentina quedaría fuera del radio calculado, al igual que Chile, Perú y buena parte de Brasil, por la distancia que la separa de la península coreana. Perú, Chile, Argentina, Brasil, marca el grupo de países que no ingresaría en la proyección.

PUBLICIDAD

La distancia, sin embargo, no funciona como una garantía absoluta frente a un escenario de guerra. Serbin Pont advirtió en Infobae Al Mediodía que la cifra atribuida al sistema todavía es una estimación y que su capacidad efectiva puede variar. “Podría llegar incluso a ser más, podría ser menos”, señaló sobre un alcance que, si se confirma, alteraría el equilibrio de disuasión en varias regiones del mundo.

Por qué Argentina queda fuera del cálculo

La escena que plantea el mapa empieza en la península coreana y termina del otro lado del planeta. Al observar la ubicación de Argentina respecto de Pyongyang, el especialista remarcó que ambos puntos están separados por una de las mayores distancias posibles sobre la superficie terrestre. “Nos encontramos muy cerca de la antípoda”, dijo, y ubicó allí la razón principal por la que el país no entra en el radio calculado.

PUBLICIDAD

Argentina, Chile, Perú y parte de Brasil quedan fuera del radio proyectado por la ubicación geográfica respecto de Pyongyang
Argentina, Chile, Perú y parte de Brasil quedan fuera del radio proyectado por la ubicación geográfica respecto de Pyongyang

Con ese punto de partida, el alcance estimado de 15.000 kilómetros cubre buena parte del hemisferio norte y deja un margen hacia el sur de América. Serbin Pont resumió la situación argentina con una frase que contrastó con la vulnerabilidad de otras capitales de la región: “Acá estamos bastante bien”. El comentario refiere estrictamente a una trayectoria lanzada desde territorio norcoreano.

La línea no divide a toda Sudamérica de la misma manera. Bogotá, Caracas y Georgetown sí aparecerían dentro del perímetro proyectado, según el análisis del especialista.

Esa diferencia regional muestra que la distancia no se mide por fronteras ni por afinidades políticas, sino desde el eventual lugar de lanzamiento. Chile, Perú, Argentina y gran parte de Brasil quedan fuera, mientras que el norte sudamericano se aproxima al borde de la proyección.

Los 15.000 kilómetros aún son una estimación sobre el sistema exhibido

El dato que sostiene el cálculo es la presunta capacidad del misil balístico de Corea del Norte mostrado durante la exhibición. Para Serbin Pont, se trata de una cifra de enorme escala, aunque todavía requiere comprobaciones técnicas. “15.000 kilómetros es un montón”, afirmó, con la salvedad de que la información disponible no permite fijar el alcance definitivo con certeza.

Las capitales sudamericanas de Bogotá, Caracas y Georgetown sí ingresan en la zona proyectada por el alcance del sistema
Las capitales sudamericanas de Bogotá, Caracas y Georgetown sí ingresan en la zona proyectada por el alcance del sistema

Si esa distancia se verificara, el sistema podría cubrir buena parte de los Estados Unidos, además de zonas de Europa, África, Asia y Rusia desde la península coreana. El analista insistió en que el margen puede cambiar según las capacidades reales del misil: “Podría llegar incluso a ser más, podría ser menos”. Por eso, el mapa funciona como una aproximación y no como un pronóstico cerrado.

Corea del Norte tiene la posibilidad de desplazar el lanzador dentro de su propio territorio, pero esa movilidad no modificaría de manera sustancial el resultado para Argentina. “No mucho como para afectar profundamente el alcance”, explicó Serbin Pont, al destacar que el punto de partida seguiría situado en una franja geográfica muy distante del territorio argentino.

El escenario cambia si se trata de un misil disparado desde un submarino. En ese caso, la plataforma puede acercarse a otras costas y reducir de forma drástica la distancia hasta un objetivo. “Puede posicionarse prácticamente en cualquier parte del mundo”, sostuvo el analista, al diferenciar esa capacidad de la del sistema terrestre que Pyongyang llevó a la exhibición.

La demostración de Pyongyang buscó reforzar su capacidad de disuasión

La aparición del nuevo sistema ocurrió en una actividad encabezada por el líder norcoreano Kim Jong-un, en un momento de tensión sostenida con Estados Unidos y Corea del Sur. Serbin Pont leyó el despliegue como una “muestra de fuerza” que busca proyectar capacidad militar y condicionar a sus adversarios antes de cualquier contacto diplomático.

La proyección del misil abarca áreas de Estados Unidos, Europa, África, Asia y Rusia desde la península coreana REUTERS/Kim Hong-Ji TPX IMAGES OF THE DAY
La proyección del misil abarca áreas de Estados Unidos, Europa, África, Asia y Rusia desde la península coreana REUTERS/Kim Hong-Ji TPX IMAGES OF THE DAY

En paralelo con la exhibición, Pyongyang lanzó dos misiles de menor alcance hacia el Mar de Japón. Uno de ellos recorrió “900 kilómetros”, según relató el especialista. Esos disparos no correspondieron al misil intercontinental presentado durante el acto, sino a otro tipo de armamento dentro del repertorio que Corea del Norte mantiene activo.

“Se asume que están probando dos misiles balísticos tácticos”, afirmó Serbin Pont sobre esos lanzamientos. La distinción permite separar el efecto político de la exhibición del ensayo de sistemas de corto alcance: mientras el primero instala una amenaza de alcance global, el segundo se vincula con la capacidad militar inmediata alrededor de la península coreana.

La secuencia coincidió con una próxima visita de Estados Unidos a la región para la cumbre de APEC en Shenzhen, China, y con la posibilidad de un encuentro entre Donald Trump y Kim. “Puede ser. Puede que me reúna con Kim”, dijo Trump, según la cita recuperada por el analista. Para Serbin Pont, el despliegue norcoreano buscó reforzar su posición antes de esa eventual conversación.

La disuasión pesa más que el empleo de un arma nuclear

Para el analista, la exhibición y los lanzamientos deben leerse ante todo como instrumentos de presión. “El arma nuclear, su mayor potencial no es el de empleo, sino el de disuasión”, afirmó. Bajo esa lógica, la demostración de capacidad procura elevar el costo que tendría para cualquier adversario una acción militar contra Corea del Norte.

El riesgo más inmediato, de todos modos, se concentra en la frontera entre las dos Coreas. Serbin Pont describió esa zona como un punto de acumulación militar excepcional: “La mayor concentración de artillería en el mundo es la de la frontera coreana”. La cercanía de Seúl y otras ciudades surcoreanas a esa línea vuelve especialmente sensible cualquier escalada convencional.

Según el especialista, cientos de miles de piezas de artillería permanecen orientadas hacia zonas urbanas de Corea del Sur, una capacidad que podría causar daños masivos aun sin que se utilicen armas nucleares. Un conflicto abierto, advirtió, podría provocar “cientos de miles” de víctimas durante sus primeras horas. En ese marco, la distancia que hoy deja a Argentina fuera del radio calculado del misil no elimina la dimensión global de la crisis que Pyongyang vuelve a poner sobre la mesa.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Kim Jong-unHwasong-20Corea del NorteDisuasión NuclearInfobae en VivoInfobae Al Mediodía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La OTAN advirtió que se mantendrá vigilante tras el hundimiento de un carguero por un ataque atribuido a Rusia en el mar Negro

Bulgaria señaló a Moscú como responsable de los ataques con drones que malograron un buque mercante y dañaron otro en sus aguas territoriales. Sólo cinco de los 16 tripulantes fueron rescatados con vida

La OTAN advirtió que se mantendrá vigilante tras el hundimiento de un carguero por un ataque atribuido a Rusia en el mar Negro

Alerta en los Alpes: una montaña entre Alemania y Austria está en riesgo de colapso por una grieta histórica

Más de 30 sensores vigilan sin pausa la cumbre del Hochvogel, donde una fisura de seis metros de ancho amenaza con soltar 400.000 metros cúbicos de roca sobre el valle

Alerta en los Alpes: una montaña entre Alemania y Austria está en riesgo de colapso por una grieta histórica

Arabia Saudita interceptó drones y anunció una operación en Saná mientras los hutíes amenazaron con atacar Riad

La coalición confirmó la neutralización de tres artefactos aéreos sobre su capital y emitió una advertencia de evacuación en Yemen, ante la que el movimiento proiraní respondió con una amenaza directa

Arabia Saudita interceptó drones y anunció una operación en Saná mientras los hutíes amenazaron con atacar Riad

Quién es Stefano Margaritora, el cirujano que lidera el equipo médico que operará al papa León XIV

El especialista en cirugía torácica del Policlínico Gemelli de Roma estará al frente de la intervención. Lo acompañan el doctor Luigi Carbone y el enfermero Massimiliano Strappetti, que también asistieron a Francisco

Quién es Stefano Margaritora, el cirujano que lidera el equipo médico que operará al papa León XIV

La Justicia de Teherán restringe más las libertades: advirtió que no tolerará la “desnudez” de las mujeres sin velo

El jefe judicial Naser Atabati convocó una reunión con fiscales y fuerzas de seguridad para reforzar el cumplimiento de las normas de vestimenta islámica

La Justicia de Teherán restringe más las libertades: advirtió que no tolerará la “desnudez” de las mujeres sin velo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Feriados por la visita del papa León XIV: cuándo son en Argentina y qué podría pasar tras su operación

Feriados por la visita del papa León XIV: cuándo son en Argentina y qué podría pasar tras su operación

Galatasaray- FC Barcelona, en directo: previa y última hora del partido de Champions de la fase liguera

Padres de estudiantes con mala conducta deberán asistir al colegio o serán denunciados ante la Fiscalía

Bruselas advierte que la “prioridad nacional” de PP y Vox en vivienda y ayudas sociales puede vulnerar el derecho europeo

Japón llega a la Feria del Libro de Chapingo: manga, coleccionables, cosplays y música de ánime en vivo, cerca de CDMX

DEPORTES

Las revelaciones de Christian Horner, el ex jefe de Red Bull en la F1: la frase sobre el padre de Max Verstappen y la aclaración sobre los rumores con Ferrari

Las revelaciones de Christian Horner, el ex jefe de Red Bull en la F1: la frase sobre el padre de Max Verstappen y la aclaración sobre los rumores con Ferrari

Agustín Canapino compartió la cámara a bordo de su maniobra para superar a tres autos y ganar en el automovilismo argentino

"Casi nos vamos todos al piso": el video del accidente que evitó Scaloni y el detalle viral de la selección argentina en su bicicleta

El “doble gol” anulado en China que recorre el mundo: la insólita jugada que se volvió viral y el debate sobre la resolución

Fue figura en un partido del Mundial y le dieron un Record Guinness: “Orgulloso de hacer historia”

ENTRETENIMIENTO

Todos los detalles de los cuatro biopics de los Beatles que llegan en 2028: estreno, elenco y más

Todos los detalles de los cuatro biopics de los Beatles que llegan en 2028: estreno, elenco y más

La esposa de Stephen King salvó a Carrie de la basura y convirtió a su marido en el rey del terror

La estafa que sufrió RJ Mitte tras ‘Breaking Bad’: perdió millones y tardó 10 años en pagar su deuda

Los Jackson 5 protagonizan su primer documental con imágenes de archivo inéditas

La disputa por el legado de Dolly Parton suma tensión mientras la herencia permanece bajo fideicomisos privados