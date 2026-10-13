“No era el indicado para dirigir la película”: Ben Affleck reveló por qué rechazó la propuesta de “Star Wars: El despertar de la Fuerza”

Animals, dirigida y protagonizada por Ben Affleck, sigue a un candidato a la alcaldía de Los Ángeles que enfrenta una extorsión por el supuesto secuestro de su hijo. El caso expone una trama de manipulación política y desigualdad social (Netflix)

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Ben Affleck concedió una entrevista al podcast Happy, Sad & Confused, conducido por Josh Horowitz, en el marco de la promoción de su película más reciente como director, “Animals”, disponible en Netflix.

Durante la conversación el actor de 54 años repasó momentos clave de su trayectoria, desde el fracaso comercial de Gigli y Surviving Christmas hasta su etapa como Batman en el universo cinematográfico de DC, y reveló detalles inéditos sobre oportunidades que dejó pasar, como la dirección de una entrega de la saga “Star Wars”.

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“Animals”, el thriller que esconde una radiografía del matrimonio

Animals, estrenada el 9 de octubre en Netflix, es la sexta película que Affleck dirige y en la que también actúa, junto a Kerry Washington y Steven Yeun. Aunque la historia se presenta como un drama criminal en torno a un secuestro, el realizador utiliza ese punto de partida para explorar la vulnerabilidad en las relaciones de pareja.

Ben Affleck explicó que Animals explora la aceptación de las inseguridades personales y la posibilidad de construir una relación de pareja basada en una mayor apertura emocional (REUTERS)

La trama sigue a un matrimonio que, al considerar que su relación está prácticamente terminada, deja de lado las apariencias y se muestra tal como es. Para Affleck, esa exposición puede abrir la posibilidad de construir un vínculo diferente.

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“Podrías ser amado de una manera distinta si sintieras que te aman por todo eso”, señaló sobre la aceptación de aquellos aspectos personales que suelen generar inseguridad.

El rechazo a “Star Wars” y la dirección de un Batman en solitario

Uno de los momentos destacados de la entrevista se produjo cuando Horowitz le preguntó si había recibido una propuesta para dirigir Star Wars: El despertar de la Fuerza.

El realizador sostuvo que los errores comerciales aportan más enseñanza profesional que los triunfos en taquilla (Captura de video: YouTube/@JoshHorowitz)

Affleck confirmó que los responsables de la producción se habían contactado con él para conocer su interés en el proyecto, aunque aclaró que desconoce si también mantenían conversaciones con otros realizadores, como J. J. Abrams.

Finalmente, decidió rechazar la oferta. Si bien reconoció su afinidad con la saga, consideró que otro cineasta, con un vínculo más profundo con la franquicia, podría llevar adelante la película de una manera más adecuada.

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“Me gusta Star Wars y soy fan, pero no era el indicado para dirigir esta película. Creí que alguien más, que sintiera más pasión por esto, haría un mejor trabajo”, explicó.

El cineasta rechazó la propuesta para dirigir la película Star Wars: El despertar de la Fuerza (Credito: Lucasfilm)

El director también se refirió a un proyecto que nunca llegó a concretarse: una película de Batman en solitario tras su participación en Batman v Superman y Justice League. “Estaba considerando en un momento dirigir una película independiente de Batman después de eso, y finalmente sentí que no quería hacerlo”, confesó.

En ese contexto, mencionó que el actor Joe Manganiello iba a interpretar a Deathstroke y que Bob Richardson estaba contemplado como director de fotografía, un equipo que calificó como una perspectiva emocionante.

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“Justice League”, el punto más bajo de su carrera

Affleck no evitó hablar del rodaje de Justice League como una de las experiencias más negativas de su trayectoria profesional. Vinculó ese período con cuestiones personales, entre ellas su consumo de alcohol y su posterior divorcio, además de la tensión que generó el reemplazo del director Zack Snyder tras una tragedia familiar.

“Eso fue una mier** que fuera usado como excusa, pensé que era una de las cosas más asquerosas que había visto”, declaró sobre cómo se gestionó esa situación dentro de la producción, calificándola como “el punto más bajo” de su carrera.

El actor definió el rodaje de Justice League como el punto más bajo de su carrera cinematográfica (Warner Bros.)

Sin embargo, también manifestó alivio por que Snyder lograra estrenar su propia versión del filme años después: “Me alegré mucho y me sentí gratificado de que Zack pudiera estrenar su versión”, afirmó.

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El origen de su carrera como director

Respecto al inicio de su etapa detrás de cámaras, explicó que la decisión de no aparecer en pantalla en Gone Baby Gone fue deliberada, dado el rechazo público que enfrentaba en ese momento tras los fracasos de Gigli y Surviving Christmas.

“Una de las condiciones, lo dijeran explícitamente o no, fue que yo no estuviera en ella”, recordó sobre su primera película como realizador, producida con el respaldo de Dick Cook, entonces ejecutivo de Disney.

El director decidió no actuar en Gone Baby Gone para evitar el rechazo de la audiencia tras los fracasos de Gigli y Surviving Christmas (REUTERS)

Affleck defendió el valor de los fracasos comerciales como parte del aprendizaje profesional. “He aprendido más de los errores y de los fracasos percibidos que de los éxitos”, sostuvo, y agregó que “el éxito no te enseña nada, más que a ser un poco más conservador”.

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Kevin Feige, el productor que Affleck describe como clave en Marvel

Consultado sobre si Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, intentó convocarlo nuevamente para interpretar a Daredevil, Affleck respondió que no hubo contacto, aunque expresó admiración por el modo en que el productor construyó el estudio.

Según el actor, Feige participó como un ejecutivo junior durante el rodaje de Daredevil en 2003, cuando quien dirigía la producción era Avi Arad.

Ben Affleck recordó sus primeros contactos profesionales con Kevin Feige y destacó la trayectoria del presidente de Marvel Studios al frente de la franquicia (REUTERS)

Al referirse a los éxitos de taquilla que Marvel consiguió bajo la conducción de Feige, Affleck ironizó que alcanzar semejante nivel de éxito sin cometer errores sería casi una ofensa a los dioses.

Entre otros temas, Affleck también eligió “Argo” como su película favorita entre su filmografía como director, por encima de The Town y Batman v Superman, y mencionó a Morgan Freeman como el actor que siempre le genera una sensación positiva al verlo en pantalla.

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